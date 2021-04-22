【名單之後】王子碩／產業與藝術雙棲者──港都的橫山精一

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／王子碩

橫山精一 入選 臺展2~4、6~10回、府展1~4回

橫山精一，《風景》，1939。

兩幅描寫高雄港邊風景的畫作，即使原件佚失，僅存圖錄裡的黑白影像，我們依然能夠從中感受到濃烈的港都風情，令人忍不住想一窺畫作的原始色彩。

上面提到的兩幅畫，是日本時代活躍於高雄的畫家──橫山精一的作品。這位畫家曾十二度入選臺灣的官方美術展覽，亦曾參與日本的獨立展，可謂戰果輝煌。但在繪畫之外，關於橫山精一的故事線索卻相對匱乏，箇中原因，頗耐人尋味。

橫山精一入選臺展報導(右下) ，《臺灣日日新報》，1933年10月26日，日刊3版。

即便歷史記憶已然殘破，我們仍舊能在1920年臺南中學校（今臺南二中前身）第二屆畢業生的資料當中，找到橫山精一的身影[註1]。這位畫家在1898年4月2日出生，家族來臺之前原籍新潟，但橫山精一本人的出生地則不明。

同年的畢業生名單當中，還有為數不少的日本人（時稱內地人），都是在臺灣出生的「灣生」。橫山精一的港都風景畫，說明了他對在地風景的熟悉。他所描繪的這些場景是他自幼熟悉的成長環境嗎？橫山精一是否也會是「灣生」呢？

藝術家的足跡

現存文獻回顧橫山精一的美術旅程，最早可以追溯到1925年，他與另一位畫家山田新吉在高雄婦人館舉辦的「高雄洋畫展覽會」。這場展覽吸引了兩千多名觀眾入場，反應相當熱烈。[註2]

1928年，橫山精一以《港の裏街》入選第二回臺灣美術展覽會，自此活躍於官展舞臺。同年，他加入了山田新吉發起的在地畫會「白日會」。1934年，他又加入了日籍畫家松ヶ崎亞旗與桑田喜好等人籌組的「臺灣美術聯盟」。這些活動，顯示了橫山精一與美術圈的頻繁來往。

橫山精一，《港の裏街》，1928。

1935年的第九回臺展，著名的東洋畫家宮田彌太郎，曾如此評論橫山精一出品的西洋畫《出雲人形》：「畫紙型的玩偶，而能充分發揮紙質感。畫面有些過大，如果用日本畫來處理，其效果可能更佳」。[註3]

橫山精一，《出雲人形》，1935。

1938年的第一回府展，橫山精一的出品畫作《海底》，則表現了相當程度的超現實主義傾向。該屆展覽的評論者岡山蕙三，曾給予這幅畫相當正面的評價。[註4]有趣的是，同一屆展覽的特選作品《孤獨の崩壞》，亦展現出強烈的超現實主義風格，卻遭到岡山蕙三的拒斥，甚至作出「盲目地脫離美術本質來創作」的嚴厲批判。

橫山精一，《海底》，1938。

1940年，橫山精一在第三回府展提交的作品《南國の海濱》，亦構築了幻想式的場景，整幅畫同樣顯露出超現實主義的風格。[註5]這兩幅與海洋相關的畫作，與橫山精一的其他臺府展作品有迥然不同的表現。隨著時代巨輪的轉動與藝術風潮的變化，這位畫家似也不斷在嘗試新的作風。

橫山精一，《南國の海濱》，1940。

產業推手的橫山精一

在美術舞臺上活躍的橫山精一，另一個身分是推動產業活動的公職人員。至少從1925年開始，他就已在高雄州廳任職，[註6]1929年起，則擔任高雄州內務部勸業課的產業書記。[註7]

1936年，橫山被派駐在準備成立的單位「高雄州商工獎勵館」任產業書記。[註8]這個因應高雄成為大型工業港、以及日本的南洋擴張政策而成立的商工推廣機構，其中一項重要任務，就是「產業美術及發明相關的調查研究及指導」。[註9]1938年，該館成立「高雄商工會議所」，由橫山精一擔任主事。延續產業美術發展的脈絡，同年，該館又成立「產業美術協會」，其主要任務有：

1. 工藝、商業美術相關調查研究。 2. 接受委託製作工藝品及圖案設計。 3. 舉辦研究會、演講會、講習會、競技會、展覽會等。

產業美術協會會長由商工獎勵館館長西澤基一兼任，具備美術專業及人脈的橫山精一擔任理事，應是實際事務的執行者。[註10]

1939年，橫山成為「南方民藝協會」的準備委員，以高雄地區文化界人士為主要會員招募對象，計畫由本島的民間傳說和信仰、藝術品等研究出發，擴及中國及南洋[註11]，而他在1941年第四回府展入選作品《蛇にかまれる男》，創作題材似乎也受到這項工作影響。

橫山精一，《蛇にかまれる男》，1941。

之後，橫山精一曾短暫於高雄商業學校兼任教職。[註12]隨著戰局愈演愈烈，他在高雄產業界所擔負的任務，也逐漸由文化面、產業開發等等，轉為統制經濟的下基礎物資配給。1943年一則關於「臺灣麥類配給組合」的新聞當中，我們可以見到橫山精一擔任主事的消息。[註13]之後，隨著戰局走向終點，關於橫山精一的事蹟，就再也難以找到相關線索了。

即便資訊有限，觀察橫山精一在日治時期臺灣美術界與產業界的種種行跡，背後仍有太多值得探討的面向。例如：一個藝術家如何將其專業與產業結合？為何發展商工產業需將文化調查研究列為重點？美學在當時又是如何被看待的？這些問題，也都值得圍繞「拼經濟、發大財」迷思的現代臺灣深思。期待未來更多史料出土，能讓我們將記憶的斷簡殘篇補齊。