【名單之後】許伯瑜／曾經的臺灣藝壇常勝軍「蘇秋東」與他筆下的基隆風景

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／許伯瑜（國立臺南藝術大學藝術史學系學士）

蘇秋東 入選 臺展第4、6~10回，府展第3~6 回

朝日賞 臺展第10回《展望》

蘇秋東三字，如果知道1930至1940年代臺灣畫壇的人，無人不知其大名。......自臺展以至府展的十多年間，年年以鄉土味的鹹菜色與黃土色配合，加上豬肝色的強力筆觸，自由生動而大膽運筆的造勢，構成造型的獨異表現，突出風格出現於會場，吸收無數知名畫人的稱讚與期許。[註1]

這是臺展前輩畫家鄭世璠對蘇秋東的評價。然而，回頭看蘇秋東戰前輝煌的佳績與其戰後的藝壇動向相比，這位前輩畫家似乎低調許多，甚至一度消失於臺灣藝壇三十多年。

出生於新竹的蘇秋東，是畫家蘇振輝之二弟。與蘇振輝相同的是，兩人皆於臺北第二師範時受教於石川欽一郎門下，畢業後兩人投入教職之餘，亦利用課餘時間進行創作。

1930年，蘇秋東甫自臺北第二師範畢業，便以《訪秋》一作入選臺展，此後，他穿梭於畫壇之間，成了各展覽會的常勝軍。而在他臺府展十年左右的活動紀錄中，那些風光的得獎佳績，竟然泰半與基隆的好風景有關。

基隆任教 就此結下不解之緣

1931年，蘇秋東被分發至臺北州基隆第一公學校（今基隆市信義國小）任教，自此近十年的任教生涯，令他與基隆結下不解之緣，而基隆的好風光也就成了他筆下的畫題。

蘇秋東，1932，《船のある風景》，第六回臺灣美術展覽會入選。

如1932年所入選的《船のある風景》，畫面中一棟洋式建築佇立於水畔，紅磚、白飾帶的辰野式建築。依稀可見民眾正拾級而上，即將進入其中。建築緊鄰著河岸，河岸上有座橋橫越出畫布之外，而岸邊則有船隻停靠，可見人們與車伕在岸邊工作。

這幅作品所描繪的便是日治時期基隆港邊，臨田寮港畔的基隆郵便局，亦即今田寮河畔之基隆郵局原址。

想像一下，作為觀者的我們，眼前是《船のある風景》中的田寮港畔與郵便局，倘若轉過身望向另一處，便可看到蘇秋東筆下另一幅作品的畫面──1933年的《基隆風景》。

蘇秋東，1933，《基隆風景》，第七回臺灣美術展覽會入選。

《基隆風景》一作即是蘇秋東站在當時基隆公會堂（約現文化中心）的角度，望向火車站的風景。此外，蘇秋東尚以《海邊之家》描繪過基隆港邊的漁村，亦曾以基隆顏家的庭園「陋園」作《銅像ノ苑》。[註2]

蘇秋東，1935，《海邊の家》，第九回臺灣美術展覽會入選。

蘇秋東，1934，《銅像ノ苑》，第八回臺灣美術展覽會入選。

成績斐然的蘇秋東除了積極參賽，亦參與各式畫會，並創辦了基隆地區第一個西洋畫會「白洋畫會」。足見當時的蘇秋東，無論在本島藝壇或基隆在地，都具一定的聲望與代表性。

然而，他風光的藝壇生涯，卻在1947年起了極大的變化。

二二八事件一度消聲匿跡

1947年二二八事件爆發，當時身為基隆信義區區民代表兼任里長的蘇秋東，遭人誣陷入獄拘禁四天。僅管最後得以保下小命順利返家，但獄中所見，卻讓他人生觀丕變。

隔年，《初秋》一作成為蘇秋東最後一次參加官方美展的作品，他就此淡出畫壇，消失近30年未公開作品。這段時間的他返鄉經營農田並投入教職，直至1970年代退休並移居美國後，他的藝術生涯才再度重啟。1990年代，蘇秋東才再度踏上臺灣這片故土，受臺北市立美術館之邀參與「臺灣早期西洋美術回顧展」，他過去那段風光的歲月，才重新為世人所知。

回看蘇秋東的畫壇活動，從日治時期官展的發跡、戰後白色恐怖的沈寂到1980至90年代臺灣對前輩藝術家的重啟研究。蘇秋東的生命經驗，也反映了臺灣的藝術家們在不同的時代下所經歷的曲折，現在看來亦彌足珍貴。