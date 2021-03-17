【森大青鳥】走入晨光，與樹木醫詹鳳春一起讀樹
文／詹鳳春
樹──就是你我生活的日常，就是你我生命的共同體！
「我並沒有萬全的把握，身為樹木醫，我頂多只能算是樹木的小護士，能減輕它的痛苦，卻無法改變它的命運。這棵老流蘇樹無法一口氣全面動土，必須花上三至五年的時間慢慢誘導、改善，大肆動土翻整會對這棵老樹帶來非常大的負擔。目前的治療處理，只是試圖改善它的生長空間，至於它究竟能恢復幾分，還必須仰賴接下來的氣候和適當的人為管理。其實，最重要的還是樹木本身所具備的潛力，它自己要願意活下來才行。」
語畢，工作人員上下打量這棵老流蘇樹，若有所思地說：「一直以來，我只覺得樹就是樹，不曾想過它也有生命，更沒意識到它與我們共生。過去面對樹木，出了問題就是施肥、灌藥，不曾想到根系的生長狀況，更不曾想過開挖翻土。藉由這次的機會，我對樹木的生命有了更不一樣的體會，這比課堂上的生物課有趣多了！從今天起，我會不時來探望這棵老流蘇樹的。」
事隔近半年，我在飄著毛毛細雨的某天收到流蘇盛開的訊息。我無暇顧及天空正飄著細雨，急忙趕往公園現場。
到了現場，我遠遠望著老流蘇樹盛開的情景，一時間竟有說不出來的感動！
向自然致敬
回首時局的動盪、地球的失序，如今的滯留不前，開啟了探索台灣自然之美的機會。
從山到森、從森到林、從林到木、從木到植、從植到籽，無論遊走山稜或城市，每一次移動都能見證大自然史詩般的變化，油然而生的是那敬畏萬物的心。
在歷史的自然時空裡，許多樹木在這塊土地上發芽、茁壯、扎根，即使樹不會說話，但當閉眼聆聽，就能從靜謐裡領悟未曾聽見的自然之語與樹木見聞。
從這場講座開始，跟著臺灣女樹木醫詹鳳春教授的腳步，一起重新駐足聆聽城市裡被忽視的低聲樹語，從樹的生老病死領受生命知識，更從它們身上得著力量。
透過詹鳳春的分享，更多了解那些佇立城市裡的行道樹，一直到蓊鬱的山林，以自身經驗告訴大家，蔓延於你我的日常裡的綠精靈，究竟有什麼秘密？
活動資訊
◆活動主題｜向自然致敬——初識篇｜走入晨光，與樹木醫一起讀樹
◆活動時間｜03/28（日）09:30-11:30
◆活動地點｜森大青鳥（台北市信義路三段59號2樓｜大安森林公園捷運站六號出口正後方)
◆講者｜詹鳳春｜臺灣第一位女樹木醫
◆費用｜800元 (含森大青鳥早餐、講座及晨間讀樹趣活動)
◆人數｜上限20人 (請事先報名以便準備早餐)
◆報名網址｜ 詳細資訊
｜活動行程｜
09:30 大安森林公園捷運站2號出口集合，走入晨光一起讀樹趣～
09:30-10:00 晨間讀樹趣
10:00-11:30 與樹木相會＋早餐會
｜講者介紹｜
詹鳳春
日本樹木醫、臺灣第一位女樹木醫
東京大學農學院森林植物學專攻樹木生理學，農學碩士。基於樹木生理基礎學，進而導入適地適木之運用學，取得東京大學工學院都市計畫環境設計學之工學博士。目前任教於臺灣大學園藝暨景觀學系兼任教授，專長為樹木醫學、樹木治療與外科、植栽基盤改良、適地適木設計、生態設計等相關工作。在臺灣，主要致力於阿里山櫻花治療計畫，同時為了推廣樹木基礎知識，受邀至地方政府、各景觀企業開課演說，以及接受各國媒體訪問諮詢。
資歷
．東京大學工學院都市工學環境設計學工學博士
．東京大學農學院森林植物學農學碩士
．日本樹木醫登錄第1899號
．日本自然再生士登錄第937號
．日本植栽基盤診斷改良師
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