【森大青鳥】走入晨光，與樹木醫詹鳳春一起讀樹

文／詹鳳春

樹──就是你我生活的日常，就是你我生命的共同體！

「我並沒有萬全的把握，身為樹木醫，我頂多只能算是樹木的小護士，能減輕它的痛苦，卻無法改變它的命運。這棵老流蘇樹無法一口氣全面動土，必須花上三至五年的時間慢慢誘導、改善，大肆動土翻整會對這棵老樹帶來非常大的負擔。目前的治療處理，只是試圖改善它的生長空間，至於它究竟能恢復幾分，還必須仰賴接下來的氣候和適當的人為管理。其實，最重要的還是樹木本身所具備的潛力，它自己要願意活下來才行。」

語畢，工作人員上下打量這棵老流蘇樹，若有所思地說：「一直以來，我只覺得樹就是樹，不曾想過它也有生命，更沒意識到它與我們共生。過去面對樹木，出了問題就是施肥、灌藥，不曾想到根系的生長狀況，更不曾想過開挖翻土。藉由這次的機會，我對樹木的生命有了更不一樣的體會，這比課堂上的生物課有趣多了！從今天起，我會不時來探望這棵老流蘇樹的。」

事隔近半年，我在飄著毛毛細雨的某天收到流蘇盛開的訊息。我無暇顧及天空正飄著細雨，急忙趕往公園現場。

到了現場，我遠遠望著老流蘇樹盛開的情景，一時間竟有說不出來的感動！

───《醫樹的人：臺灣第一位女樹醫教你如何看樹、懂樹》

向自然致敬

回首時局的動盪、地球的失序，如今的滯留不前，開啟了探索台灣自然之美的機會。

從山到森、從森到林、從林到木、從木到植、從植到籽，無論遊走山稜或城市，每一次移動都能見證大自然史詩般的變化，油然而生的是那敬畏萬物的心。

在歷史的自然時空裡，許多樹木在這塊土地上發芽、茁壯、扎根，即使樹不會說話，但當閉眼聆聽，就能從靜謐裡領悟未曾聽見的自然之語與樹木見聞。

從這場講座開始，跟著臺灣女樹木醫詹鳳春教授的腳步，一起重新駐足聆聽城市裡被忽視的低聲樹語，從樹的生老病死領受生命知識，更從它們身上得著力量。

透過詹鳳春的分享，更多了解那些佇立城市裡的行道樹，一直到蓊鬱的山林，以自身經驗告訴大家，蔓延於你我的日常裡的綠精靈，究竟有什麼秘密？

（圖／森大青鳥書店提供）

活動資訊

◆活動主題｜向自然致敬——初識篇｜走入晨光，與樹木醫一起讀樹

◆活動時間｜03/28（日）09:30-11:30

◆活動地點｜森大青鳥（台北市信義路三段59號2樓｜大安森林公園捷運站六號出口正後方)

◆講者｜詹鳳春｜臺灣第一位女樹木醫

◆費用｜800元 (含森大青鳥早餐、講座及晨間讀樹趣活動)

◆人數｜上限20人 (請事先報名以便準備早餐)

◆報名網址｜ 詳細資訊