【南國青鳥】走讀屏東最美沿山公路 —— 185 縣道

身為屏東人，不可不認識北大武山、和 185 縣道。

185 縣道，又稱沿山公路，是台灣第五長的縣道，從高樹到枋寮，穿越了屏東的無數個鄉鎮村落，迎逢馳騁在 185 縣道上，以山為月，以樹指引，帶領我們認識「前所未見的屏東」。 「找一個好天，來 185 吧！」——《幸福公路 18－漫漫愛永道》

尤其在朗朗晴天的時候，這一路的綠意特別清芳蒼翠，前方有大武山群一路相伴，抬頭還有老鷹盤旋，轉個彎就有宛若「桃花源」的部落，像是永遠靜好又像是時時驚喜，這正是 185。 這是一條縱貫屏東、連接大山、通向大海的道路，沿途連接了 24 個原鄉部落及高樹等四個客家鄉，全長 68.885 公里，雖然不是繁華都市的 8 條通，但包括魯凱族、排灣族、馬卡道族、及客家、閩南等族群都在此地流動穿走，於是串成一條大山腳下的美麗路線。 這一條路至少蘊藏了農藝、綠藝、文藝、工藝、食藝、遊藝等 6 大面向，每一面貌在每一個季節都不一樣，讓描繪的人永遠都有新的驚嘆，這正是 185 的魅力所在。 找一個好天，來 185 吧！沿著綠意向南前進，再尋訪沿途的好物、好人情，就如愛鄉土的人所形容，我們正走在一條好心情公路上。 —— 《幸福公路 18－漫漫愛永道》 作者：翁禎霞

靜態講座 Ｘ 文化體驗 Ｘ 農事採集 Ｘ 部落慢旅，用最在地的方式，帶你認識前所未見的屏東

｜講座資訊｜

【 用雙耳去聆聽——尋訪・185 沿山公路 】

講師：翁禎霞《幸福公路 185－慢慢愛永道》作者

日期：4/10（六）14:00-16:00

地點：南國青鳥書店

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卷一・農藝

（圖／南國青鳥提供）

「你知道為什麼沿山公路沿途種這麼多鳳梨嗎？」

一株鳳梨需要一年三個月才能採收，比人生寶寶懷胎十月還要久。

其實鳳梨的始祖來自很遠的南美洲，當年一定也是跋山涉水，才向熱帶地區開枝散葉，如今在台灣的我們，早已忘記鳳梨也是外來的水果之一，因為本土鳳梨滋味實在太誘人，彷彿就是這一片土地與生俱來的。

而 185 就是一條非常鳳梨的道路，在不同的季節裡，就會看到不同身段的鳳梨努力地展露頭角，若要問鳳梨若要問鳳梨和沿山公路的關係到底多緊密，實際來走訪一趟，你就會知道了。

｜活動資訊｜

農事採集

【 用雙腳去感受——土地・鳳梨採集 】

日期：4/11（日）13:00-16:00

地點：銘泉生態休閒農場

遊程內容：沿山公路生態導覽＋鳳梨採收＋景觀鳳梨盆栽 DIY

費用：NT$500 （含採收 2-3 顆鳳梨、禮盒包裝、DIY 材料費用、保險）

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卷二・遊藝

往南繼續來到泰武鄉，蘊藏豐富自然資源的心達達山，現在有個充滿詩意的名字，為紀念情柴文化的回復，因此叫做「情柴山」。

sintanta （心達達）這片山林因擁有豐富的生態及自然資源，因此有著「大自然冰箱」之美名。在107 年部落文化復振下，將這片山域作為『情柴植物文化小教室』，承襲著萬安特有送情柴文化papuljipa 及 papuzeluk 。

（圖／南國青鳥提供）

「你有聽過告白要送木柴到女生家裡的習俗嗎？」

早期的排灣族人生活用電及瓦斯並不普及，因此「木柴」是相當重要的資源，而砍柴便是一個男性必須學會的技能，也象徵著成年。

送情柴，為排灣族特有的儀式，由男方呼朋引伴陪同送情柴到心儀的女生家中，並且會事先告知女方家屬，讓女方能夠準備招待的食物迎接勇士的到來。

現因時代變遷，木柴的功能逐漸被瓦斯、爐火取代，不再砍柴燒火，送情柴的文化也漸被淡忘六十餘載，在部落族人的努力下，逐步搜集部落耆老等口述資訊及文化訪查，才會即呈現在我們仍能看見的「送情柴」文化。

以達札屋為新據點的卡札札嵐部落，期望在部落青年的努力下，讓大眾看見部落的生命力、以及豐沛的文化歷史能量。

｜活動資訊｜

文化體驗

【 用心靈去理解——山林・送情柴體驗 】

日期：4/17（六）10:00-15:00

地點：泰武鄉萬安部落

遊程內容：情柴步道巡禮＋送情柴文化體驗＋部落風味餐＋部落工藝 DIY

費用：NT$1000 （含午餐、保險、接駁、DIY 材料）

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憶童年・藝童年

想念童年的時候，就到美人山下的安坡部落走一回吧！這個美麗部落彷彿有個時光機的入口，只要走進去，就會遇見那個在同年的自己與天真的笑容。

美人山下的安坡部落是從大社遷徙過來的部落，屬排灣族，因為人口不多、腹地也不大，過去一直是個沈默的部落，年輕人在此度過歡樂童年後，便一個個離鄉。

（圖／南國青鳥提供）

「你還記得小時候的玩具，不是手機嗎？」

「這是竹筒翹、那是古早送水器，很多童玩都是我小時候的記憶。」

雖然不是芭比娃娃、樂高積木或是電動玩具，但是這裡的童玩集合著眾人的回憶，為了讓一個曾經被遺忘的部落再度被記起，「童玩部落」就像一個愛的動員令，號召著部落人開始為部落做些什麼。

努力了好幾年，185 線旁的安坡部落，如今因童玩讓人眼睛為之一亮，當許多人在此透過童玩重回歡樂童年之際，部落人終於了解，夢想不必在遠方，美人山下就是成就夢想的園地。

｜活動資訊｜

部落慢旅

【 用雙手去探索——秘境・安坡童玩王國 】

日期：5/1（六）10:00-16:00

地點：三地門鄉安坡部落

遊程內容：部落巡禮＋童玩 DIY＋部落風味餐＋秘境探索＋森林祈福體驗

費用：12 歲以上 NT$1000／人、未滿 12 歲費用 NT$800／人 （含遊程、午餐、保險）

了解更多：立即報名

南國青鳥誠摯邀請你／妳到屏東 185 走一趟，深度體驗屬於南國的「沿山」風景。