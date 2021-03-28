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【瓶說書】#18 這麼在意別人的看法，你一定很累吧！
主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）
播出日期：2020年11月11日
推薦好書：《這麼在意別人的看法，你一定很累吧》
(內含影片)
文／寶瓶文化
你好容易自責；總是在索求安全感；你嚥下委屈，成全別人；你知道他們在背後說你多玻璃心；一遇衝突，你就閃避；擔心惹人不高興，你不敢說「不」……
發現了嗎？你都把自己置於下位，壓抑自己，藏起自己。
這樣很累吧？
「否定自己」，每天每天，令你筋疲力盡，也把你從想要的關係越推越遠。
● 你對別人憤怒 → 其實你怒的，是需求得不到滿足。
● 你怕聊天冷場 → 其實你怕的，是討不了對方喜歡。
● 你計較付出 → 其實你是不敢愛，也不相信他愛你。
【給陷入自我困惑＆人際困境的你】
你要曉得，沒人能比你更懂得如何照顧你自己。
你長大了，唯一能對你不離不棄的，是你自己。
資深心理師叢非從，針對你我最容易自傷的「結」，帶領讀者徹底進行探索。他以堅定的指引、清晰的分層解析，引導讀者逐項辨識出自我困惑、人際困境的根源，強大你的內心，以「對」的方法清掃自我懷疑的雜質，讓我們學會不過度仰視別人，而更重要的是──學會珍愛「真實」的自己。
有了這個堅實的自我，你可以創造真正想要的關係，不靠眼淚或憤怒來維繫，不害怕任何關係的破碎。取而代之的，你敢於主動、敢於示弱，因為你明白：
親密關係是需要冒險的，不要期待在一段關係裡不會受傷。
本集完整版影片：
本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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