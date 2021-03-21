【瓶說書】#17為什麼關係融洽，另一半仍出軌？
主講人：張純玲（寶瓶文化副總編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）
播出日期：2020年10月21日
推薦好書：《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？：走過伴侶出軌，從放不下、不放下，到過得自在安好》
(內含影片)
文／寶瓶文化
你是否正在這樣的狀況裡？
‧明明關係融洽，另一半卻出軌
‧他心裡有別人，卻矢口否認
‧他把外遇怪罪於你：因為你沒有生兒子／在床上如同死魚，我才會外遇
‧他惱羞成怒，大吼：我都願意回來了，你要鬧到什麼時候？
‧他多次背叛，你依然放不開手……
自責、徬徨、憤怒、焦慮、報復──
感情觀開放的時代，伴侶出軌的傷痛歷程不曾改變，
但你可以不再委屈求全，為自己勇敢一回。
私訊氾濫、社交軟體當道，出軌的引信隨時點燃。得知伴侶出軌的那一刻，像被宣告罹患絕症般不敢置信，心裡有千萬個為什麼：你們相識相愛多年，甚至是別人眼中的神仙眷侶，他怎麼可能出軌？不久前他才跪著向你哭求原諒，為什麼如今又再犯？是他得寸進尺，還是原諒了他的你太傻？
你震驚錯愕，你悲憤，感到備受羞辱。你開始替他找理由，或想著大概是哪裡搞錯了；你開始責備自己，是不是我不夠會打扮？是不是我賺太少、不夠幽默體貼？你甚至想著如何報復，想方設法把檯面下的關係公諸於世，讓破壞你們婚姻的人也得不到幸福……
伴侶出軌是許多人難以走出的傷痛，不停自問哪裡做錯了，卻忘了自卑、自責，也是一種自傷。這是一本寫給遭遇伴侶出軌的現代人，一本成熟、自愛的情感修復之書。洪培芸心理師以豐富的諮商經驗，詳盡解析出軌者的心理，提供成熟的思考模式，陪伴讀者修復傷痛，重建自信，活出嶄新的人生。
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