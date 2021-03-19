載尪仔尋學徒的運將 捏麵人師傅陳金雄：「想保留的不只是技藝，更是童年記憶。」

文／陳姿樺；圖／陳姿樺；責任編輯／邵璦婷

你也許有過無數次搭計程車的經驗，但你有沒有搭過一台載滿捏麵人的計程車呢？

年逾六十的陳金雄，擁有他自己的斜槓人生。白天，他是一個捏麵人師傅，若不是在家準備麵糰、製作捏麵人，就是到學校教課或是受活動邀請去表演；通常在吃過午餐之後，陳金雄會開著他那台載滿「尪仔」的計程車出門載客，或者可以說，推廣捏麵人文化給每一個打開車門的客人。

陳金雄的計程車上放滿捏麵作品，十分可愛。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

上一個世代的共同記憶 麵粉做成的童玩

試著回想，陪伴你度過童年的玩具是什麼呢？現在的小孩可能會說是平板、智慧型手機；年紀再大一些可能會說出芭比娃娃或是戰鬥陀螺；若是再年長一些呢？那你可能回聽到「麵粉尪仔」這樣的答案。

木箱上排排站的捏麵人作品，是許多人的共同回憶。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

也許在2020年的現今，你可能曾經在路上看過捏麵人攤位，看上去有些老舊痕跡地一只木箱，上頭陳列著滿滿的捏麵人，乍看彷彿是街頭裡的一座微型樂園。

捏麵人，又稱米雕、麵粉尪仔，其由來眾說紛紜，有源自於漢朝的說法，也有源自三國時代諸葛亮的傳說。但無庸置疑的是，從原先作為普渡牲禮的「看牲」，到孩童拿在手上把玩的捏麵人，這項技藝來到台灣後，確實陪伴了這塊土地好長的一段時間。

早期的捏麵作品會用來作為普渡牲禮，稱作「看牲」。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

從麵糰開始一手包辦的捏麵人師傅

採訪這天，來到陳金雄的住家，一推開門四處皆可見擺放在地上和桌上的捏麵人作品，注意到家門一旁的攪拌機，一問之下才得知陳金雄至今仍然堅持所有的原料都要自己親手製作。隨著時代的改變，捏麵人的原料從最一開始的粿（麵糰），到後來如今大多數人使用的黏土、輕土，在時代的演進中，陳金雄對自己作品的堅持從沒改變過。

陳金雄堅持自己製作麵糰，因此客廳裡就擺放著麵糰用的攪拌機。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

粿的原料很簡單，中筋麵粉和水，進到攪拌機攪拌後炊製而成。炊製好的粿還得放涼才能開始做，談起為什麼如此堅持自己手做原料，相較於黏土硬掉就再也不能做的特性，粿若是硬掉，只要再放進電鍋蒸軟又能繼續成為原料，「會自己做材料才算會做捏麵人！」陳金雄的語氣裡有一絲真誠的驕傲。

一坨一坨的粿，加上食用色素後五顏六色，陳金雄如往常席地而坐，準備開始捏起尪仔。

陳金雄的指甲剪得乾淨，他說這樣指甲才不會不小心毀了作品，雙手滿是對作品的慎重。在這雙充滿慎重的手上得先塗上油，防止麵糰黏手，接著拾起五顏六色的麵糰，憑藉多年的經驗，像在腦海裡內建好調色盤，將手上的麵糰揉和出最適合的顏色。

陳金雄製作捏麵人時的工具和原料，包含油、牛角尖和各種顏色的麵糰。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

「搓乎圓圓、用乎皮金金」陳金雄一邊捏著，一邊也教著，包括搓一定要搓得均勻，否則哪兒不平滑就從哪兒先裂開；包括從一個圓開始，哪裡要捏塑成形，哪裡要取多少量為它點綴眼睛，只需要剪刀和牛角尖幾項簡單的工具，沒有固定的步驟手法，每一件作品都是十幾年功夫的扎實累積。

陳金雄示範製作皮卡丘捏麵人，靈巧的雙手迅速地捏塑出輪廓。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

陳金雄專注地為捏麵人點綴細節。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

這裡劃兩道，它的靈魂才會出來，這樣才會美。」陳金雄邊捏著尪仔邊這麼說著。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

從不單調的斜槓人生 捏麵人仍是初心

來自嘉義新港的陳金雄，和捏麵人的緣分來自家人，小時候跟叔叔開始學起捏麵人，長大後陳金雄曾到路上擺攤，「現在玩具太多了，小孩子也不玩這個了。」後來他不再到路上去擺攤，反而曾經跑去那卡西打鼓打了十年，最後仍然回到捏麵人師傅的本行，有空就到學校教課、到活動場合表演，只是他也開起了計程車，計程車儼然成了陳金雄和他的尪仔們的行動舞台。

「因為我開車嘛，客人會建議，抓到寶會Line給我。」陳金雄指著那一群寶可夢尪仔笑著說。仔細環顧四周，陳金雄的捏麵人不只有小孩看到會尖叫的卡通人物，傳統的布袋戲與早期的經典作品他也都會做，「以前的東西都保留下來，人家上車一看會想起童年的回憶。」往往在看到他作品會有所共鳴的，是那些在同樣年代下成長的長輩們。

陳金雄展示他的得意之作，他說明早期流行這種較為平面的捏麵作品。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

談起這兩尊布袋戲的捏麵作品，陳金雄笑說是因為自己非常喜愛布袋戲所以才做的。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

捏麵人隨著時代的改變，原料和形式也開始有人不斷創新，而陳金雄則是守著叔叔交給他的技藝，守著他對那個年代捏麵人的記憶。常有乘客搭到他的車看到捏麵人的價格總是問他：這樣不會賣太便宜嗎？

「我說我不是為了要賣，我是要推廣、要傳承，我想找個徒弟而已，因為我老了，接下來能不能做還不知道。」陳金雄的語氣裡帶點急促，但心裡暗自明白眼前這個在訪談過程中，不時給予著「這樣記的起來嗎」、「不知道再打電話來問就好」種種關心，只為了傳承的師傅，即使焦慮、即使擔憂，他仍會持續做著這些他喜愛的尪仔，直到再也做不了為止。

「捏麵玩偶傳承藝 麵粉糊口伴童玩」

一進門便可注意到陳金雄親自寫下的對聯，高掛在牆上。（圖／文化銀行 提供陳姿樺攝）

陳金雄家裡的牆上貼了這兩句話，他說那是他親自提筆寫下的。捏麵人技藝自古發展至今，尪仔在每個師傅的手裡都可能呈現不同的面貌與風格，「不是同一個老師教的一定不一樣。」但對陳金雄來說，最重要的是夾在這兩句話當中的「心」字。「心地善良的人，做起來的尪仔比較漂亮。」陳金雄深信地說著，像是對自己的期許那般堅定。

一如往常，中午吃飽飯後，陳金雄將回到司機的身份，發動的他的計程車，繼續用自己的方式傳承這項他深愛的捏麵人技藝，讓尪仔跟著他的計程車一起走遍城市裡的各個角落。

本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「載滿尪仔的計程車司機 專訪捏麵人師傅陳金雄」，未經同意，請勿轉載。