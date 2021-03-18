植有木瓜樹的北埔文學地景──龍瑛宗文學館

文／楚然

龍瑛宗文學館於2020年8月25日開館，館舍前身為日治時期北埔公學校的宿舍，是新竹縣政府歷史建築，利用前瞻計畫2500萬元，歷時三年修復完成。選擇在8月25號開館，是因為當天適逢龍瑛宗一百一十歲冥誕，主辦單位懷著替龍瑛宗先生做生日的心情，邀請北埔國小合唱團、北埔國中醒獅團表演，舉行盛大的開館儀式。

這間日式宿舍是龍瑛宗的文學啟蒙之地，根據龍瑛宗富有自傳性質的小說〈夜流〉所寫，學生時不時來找住在宿舍的成松老師，龍瑛宗也是其中一員。有次龍瑛宗看到宿舍桌上擺了一本短歌雜誌，才發現成松老師也喜愛文學創作。從此開始，龍瑛宗接觸到日本的《萬葉集》，開始尋找其他的詩歌集，就此開啟他的文學生涯。

展覽介紹龍瑛宗的生平、文學生涯、文學友人介紹等資訊，從這些展覽可以得知龍瑛宗的文學成就，以及如何與同時代的文學人士互動。館內主要有五個常設展，名稱分別是：

（一）戰鼓聲中的歌者：龍瑛宗（1911-1999）的生平與文學故事

（二）山城月影中的文學夢

（三）孤單閃耀的文壇彗星

（四）驛動人生

（五）文友互動

館內的常設展，說明龍瑛宗的小說特色與文學生涯。（圖／國立臺灣文學館提供）

除了跟臺灣文學史連結之外，館內展覽還強調龍瑛宗的作品跟北埔的在地連結，並提及龍瑛宗的客籍身分。未來館方也會有相關的走讀活動，帶民眾理解龍瑛宗筆下的北埔。

此外館內一隅，還放了一張藤椅與書櫃，模擬獲獎之後，龍瑛宗在臺北的書齋接受媒體採訪的情形。書櫃擺滿龍瑛宗先生的藏書，如新潮社《世界文學全集》、春秋社《世界思想大全集》，雖然這些書都是再製品，但從書名、類型可以想見龍瑛宗對知識的熱情與驚人的閱讀量。

龍瑛宗先生的藏書。（圖／國立臺灣文學館提供）

文學館的庭院種植了幾株木瓜樹，是為了致敬龍瑛宗成名作〈植有木瓜樹的小鎮〉（パパイヤのある街），這篇小說獲得雜誌《改造》第九屆懸賞創作獎的佳作，成為日治時期少數前進日本文壇的臺灣作家。小說描寫一名的臺灣知識青年，面對殖民地臺灣的困境，精神逐漸向下沉淪的故事。龍瑛宗的得獎作〈植有木瓜樹的小鎮〉地點發生在南投，獲獎受訪的地點則在臺北。如今文學館成立，得以將龍瑛宗的文學生涯的重要時刻，都收束在同一空間之中。

館舍周邊的木瓜樹呼應龍瑛宗代表作〈植有木瓜樹的小鎮〉。（圖／國立臺灣文學館提供）

開館當天，館內播放愛爾蘭詩人伊娃．葛利芬（Eva Griffey）朗讀由駐愛爾蘭代表楊子葆翻譯，龍瑛宗創作的詩歌〈在南方的夜晚〉和〈午前之詩〉的影片，擁有類似命運的島國，藉由文學得以相互理解彼此。除了來自國外的文學連結，現場也播放北埔客語創作歌手曾亞君為龍瑛宗文學館寫的一首客語歌〈不為人知的他〉。

清大臺文所王惠珍教授長期參與龍瑛宗文學館的設立過程，對瑛宗文學館後續發展提出自己的看法：在北埔設立龍瑛宗文學館，具有歷史意義外，也是作家送給故鄉的禮物，與此同時，文學館也是一個「平台」，不同的人都可以從中找到意義。喜歡老建築的，可以欣賞修復後的日式建築樣貌；喜歡龍瑛宗作品的人，可以從常設展進一步理解龍瑛宗的文學成就。文學館未來可以跟鄰近的北埔國小合作，推行相關的文學教育。

（圖／國立臺灣文學館提供）

作家賴香吟曾提及龍瑛宗的早期作品特色，認為他關注到當時臺灣新興的知識分子，描寫這些人可能受過中等教育，但無力往高等教育邁進，面對種族、社會、家庭的阻撓下，逐漸絕望的過程。或許未來的臺灣知識分子，不用像前輩那樣孤身面對那些困境，龍瑛宗文學館是集結眾人努力的成果，也是臺灣文學的後援。

這座日式建築曾經是龍瑛宗的文學起點，在未來，更多人會從這裡開始理解臺灣文學。

參觀資訊 龍瑛宗文學館 開放時間：AM 09：00－PM 5: 00（週六、日） 地址：新竹縣北埔鄉長興街8號(北埔國民小學側門)

本文由國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，原文作者為楚然，發表於《閱：文學》68期，國立臺灣文學館出版，2020年9月號。