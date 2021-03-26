【故宮文物月刊】今年，到故宮南院瘋媽祖吧！ 全球唯一官方認證的「正港」天后限定展出中

文︱何炎泉（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖︱國立故宮博物院提供

你知道，故宮也有媽祖嗎？還是清宮註冊認證的「天后」。南院所在的嘉義是臺灣媽祖信仰的重鎮，由於檔期躬逢媽祖誕辰（農曆3月23日，國曆5月4日），特選此開天后圖像及相關書蹟至南院展出，以共襄「三月瘋媽祖」之遶境盛事。〈天后安瀾〉從北京一路來到臺灣，這一趟戰火中的「遶境」當然轟轟烈烈。休息了五十多年後，「故宮媽」（註1）首度從臺北院區「遶境」至嘉義院區，乘坐的不是常見的精美神聖鑾轎，而是尊榮保護的文物氣墊車，隨行的也沒有熱情虔忱的信眾，而是專業的保安人員與警察，抵達後安置於陳列室S203展出，展覽時間為2021年2月3日至5月9日。

〈天后安瀾〉（圖1）是國立故宮博物院典藏中唯一的媽祖圖像，收於《天開壽域南極圖》冊中，全冊的神仙幾乎都是壽星系列，唯有媽祖例外。顯然，媽祖在此冊頁中，已經從一位女仙、海神、戰神，進入到壽星的行列中，更貼近日常生活，成為全能的女神。

圖1 清 天后安瀾 冊頁 國立故宮博物院藏

當年南遷文物離開紫禁城，一路顛簸直到渡海來臺，面對險途中的種種困境與危難，除了運送人員的齊心戮力外，若是缺乏神物護持，很難想像如何毫髮無傷地完成這奇蹟般的艱鉅任務。當眾人嘖嘖稱奇讚嘆這不可能的任務時，殊不知天后媽祖也隱然在列。然而，在臺灣這個媽祖信仰的新聖地，〈天后安瀾〉卻蟄伏於庫房中，始終沒有適當時機公開展示過。

去年庚子鼠年（2020），全球遭遇新冠肺炎襲擊，策展團隊思考南部院區例行展「翰墨空間—故宮書畫賞析」的內容時，正好遇到媽祖遶境與新冠肺炎防疫上的衝突，也看到政治與宗教如何有智慧地協調出折衷辦法，讓臺灣社會能同時兼顧身體與心靈的健康，順利完成疫情當前的遶境盛事。仙佛遶境出巡在臺灣民間已成為重要的民俗文化，活動本身固然有其宗教或是政治的意義，然而對一般民眾而言，祈福消災應該才是重點。嘉義地區是媽祖信仰的重鎮，南部院區對於這個最重要的在地文化活動似乎不應該一直缺席，由於檔期躬逢媽祖誕辰，特別選了此開天后圖像（故宮媽）及相關書蹟至南部院區展出，以共襄「三月瘋媽祖」之遶境盛事。

〈天后安瀾〉收錄於《天開壽域南極圖》冊中，全冊描繪神仙以壽星為主，推測應為祝壽所製作，畫工精細，顏料鮮豔。圖中媽祖為年輕夫人造型，臉形、身軀上都顯得比較纖瘦，與臺灣廟宇盛行的中年豐腴造像不同，一般認為這是媽祖年輕得道時的樣貌，外觀（圖2）與現存於蒲田文峰宮據傳為宋代媽祖神像（圖3）相當接近。媽祖雙手包覆手絹，不見其玉指，為供舉狀朝天式（註2），並持有圭笏（又稱奏版），置於胸前正中央。畫中的人物面容、表情與衣紋等，莫不刻畫精細入微，雲紋、波浪、旌旗、飄帶等，更是生動活潑。

（左）圖2 清 天后安瀾 冊頁 局部 國立故宮博物院藏 （右）圖3 蒲田文峰宮宋代媽祖神像 取自《臺南學》部落格，檢索日期：2021年1月21日。

左側書幅製作等級也相當高，邊欄分別以不同顏色的泥金描繪花、葉、藤蔓（圖4），畫工精湛不俗。書法以泥金書寫，中規中矩，大方莊重，為標準宮廷書風。對幅雖然只是單純的書法題詞，然而幅上泥金的顏色及層次都相當豐富，紋樣本身即為賞心悅目的藝術品，搭配裱綾及右側本幅的顏色，全開呈現出一種富麗堂皇又不失莊重典雅的神聖和諧感。

圖4 清 天后安瀾 冊頁 局部 國立故宮博物院藏

國立故宮博物院典藏的媽祖文物不多，要舉辦專題特展確實有其困難，因此藉此次「翰墨空間—故宮書畫賞析」例行展，將〈天后安瀾〉展出。為了凸顯媽祖信仰的盛行與影響力，特從本院所藏書法作品中，挑選出與媽祖相關的書法家搭配展出，將展出作品依屬性分成冊封（圖5）、信仰（圖6）、書寫（圖7）、同鄉（圖8）四群。試圖讓觀眾可以跳脫文字與口耳相傳的想像模式，透過書畫來具體感受媽祖信仰在歷代的發展與影響力。

圖5 宋 宋高宗手敕 冊頁 《宋元墨寶》 國立故宮博物院藏

圖6 民國 孫文 天下為公 卷 國立故宮博物院藏

圖7 清 劉墉 行楷書 明袁凱和王叔善祀天妃有雪 冊頁 國立故宮博物院藏 譚伯羽、譚季甫先生捐贈

圖8 宋 蔡襄 致彥猷尺牘 冊頁 國立故宮博物院藏

藉由天后媽祖的角度，希望呈現出另一個層次的書畫藝術，同時透過選展的書畫作品，也試圖找尋媽祖信仰的文化發展新脈絡。此次將信仰與藝術品結合的展陳方式，無論在信仰或是藝術上，都希望帶給大家不同的視覺感受與文化體驗。

註1：媽祖信仰在臺灣傳播多年後，各地逐漸衍生出「某某媽」，例如「關渡媽」、「松山媽」、「大甲媽」、「北港媽」、「新港媽」、「朴子媽」、「鹿耳門媽」、「茄苳媽」等等，因此天后圖像源自故宮，故稱之為「故宮媽」。 註2：吳榮賜，〈臺灣媽祖造像美學研究〉（臺北：淡江大學中文所碩士論文，2006），頁175。

本文摘錄自《故宮文物月刊》455期2月號，原題〈媽祖，不期而遇─「故宮媽」在嘉義〉，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。