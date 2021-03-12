跨越兩個時代的學習筆記：從日語跨到北京話怎麼學？
文｜胡佳君、圖｜柯瑞吉、國立臺灣歷史博物館
學生時期，或多或少都寫過筆記，不論是摘錄黑板上的授課重點，或者是溫書時的摘要，又或者隨手的塗鴉，都記錄了自己當下的思考心境與學習歷程。
1945年戰爭結束後，就讀臺南州立臺南工業學校建築科的16歲學生柯瑞吉，重新回到學校讀書，此時學校已改名為臺灣省立臺南工業職業學校，學校課程的大幅變動，也正等待著這群重回課堂的學子們。
戰後初期，因為工業專業的師資缺乏，部分的日本老師被留用教書，等到日本老師全部離開後，改由來自中國東北、會講日語的老師繼續授課。學校教育的內容，也隨著政權交替更改，特別是在能夠塑造國民認同的基礎科目，如國語、歷史、地理的改變最為顯著。讓我們一起看看柯瑞吉同學的學習筆記，留下什麼線索吧！
三語頻道的學習筆記
不論是戰前或戰後，在整個教育內容改變最為顯著、並且滲透生活的，即是作為統治技術與學習一切知識工具的「語言」。
不同政權藉由「國語」的推行，讓全體國民使用國家制定的同一種語言與文體，進行口說、閱讀和書寫來達成國民的統一性。
問及戰後學中文的過程，今年已87歲的柯瑞吉笑說：「一個頭兩個大，真的很困難啊，只好死背，用日文標註來讀、來練習發音。但也容易會發生錯誤，像有個同學就發生把『而且』的『且』記錯，『且』在日文的訓讀音『katsu』，音同另一個日文字『勝（katsu）』，就把兩個字搞錯了。」
和今天我們在學習別種語言時一樣，會使用原先習慣的注音或者中文來輔助發音與記憶，只是60年前的臺灣人是用舊的國語（日語）來學習新的國語（北京話）。從柯瑞吉留下來一大批的筆記本中可以發現，他在語言適應的過程中其實進步很快。
例如他的英語科筆記本，內容除了記錄英文的句型和單字，還有中文與日文的對照，由3種語言交錯而成。雖然日本時代已有英語課程，但戰後的英語科，除英語外，同時也要學習與使用國語（北京話），只好在還未完全適應的情況下，使用相對較為熟悉的日語來相互對照。在這本「三語頻道的學習筆記」中，究竟誰才是「外語」呢？耐人尋味。
臺灣人語言的混生
語言轉換的過程中，不僅學生受到影響，原先日本時代即在教書的老師們，戰後也同樣得面對新的語言、文化和教學內容。身為老師，授課時必須使用國語，但他們因為年齡較長、受日本教育和工作影響甚大，在適應上更為辛苦。
柯瑞吉的爸爸柯天送，在日本時代從臺灣總督府國語學校（臺北師範學校）畢業後，在臺南新化及周遭一帶公學校擔任教職，到了戰後繼續任教於新化初中，教授公民科。柯瑞吉的兒子柯敦仁回憶道，自己的國中老師剛好是阿公柯天送的學生，跟他提過柯天送當年在教書時因為語言而發生的趣事：「我阿公早期國、臺語混在一起，看到小朋友在拿棍子打芒果，就喊：『你為什麼拿地上的拐子（kuái-tzu），打樹上的檨子（suāinn-tzu）』。」
原先臺語的「拐仔（kuái-á）」、「檨仔（suāinn-á）」，變成直接用國語發音，形成語句混亂的情況。如同在今日已漸漸不熟悉臺語的年輕世代，和老一輩講話時，磕磕絆絆地吐出不流利的臺語，其中還夾雜著國語。
以「國家」為出發的地理觀
翻閱柯瑞吉的另一本地理科筆記本，同樣可以發現戰前戰後教育內容轉換的蛛絲馬跡。筆記本的封面上有兩次書寫的痕跡，其中姓名欄原先寫著因皇民化政策而改的日本姓名「河村禧元」，在戰後則覆蓋上原本的姓名。
翻開內頁，前半部為用日文書寫，內容為以日本為中心的地理觀，將日本地理視為內部研究，外國地理為外部研究，探討其他國家的自然環境與人文等世界地理。後半部則是柯瑞吉在戰後，學習另一套用中文書寫、以中國為出發的地理觀：第一課學習的是南京市的地理，記錄了當時候作為政府首都的城市定位，與相關的地形氣候、人文產業等本國地理知識。
一本筆記本上，記錄了每段時期學習的當下，但又因為記錄時間的差異，筆記內容真實地呈現出學習歷程的變化，形成有趣的對比。
臺南新化的教師家庭與校園經驗
柯瑞吉來自於臺南新化的教師家庭，除了父母都曾擔任學校老師外（父親柯天送在新化初中任職到1965年退休），其他親戚也多有從事教職者。連同他自己也在臺南工業職業學校畢業後，先後擔任左鎮岡林國民學校、新化國小的老師。
這個教師家庭保留大量從日本時代至戰後的教科書、學習筆記、試卷及學校公文書，這批以個人生命歷程與家族史為單位的學校教育史料，涵蓋了學生與老師的校園生活，不論是從教育科目、文物種類或歷時性來看，都相當完整。其中保存最多的，是柯瑞吉本人學習歷程的相關文物。
藉由這些從生活現場發掘出的歷史材料，讓不同世代但共同經歷過「上學」的我們，有機會一窺百年來近代學校在制度與教學內容上的演變、學校對學生的影響，乃至於臺南新化地方文教的面貌。
※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第39期「不想上學」。
活動資訊
2020館藏捐贈特展
特展展期：2021年01月08日~05月09日
地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室
（地址：臺南市安南區長和路一段250號）
更多資訊： 立即查閱
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言