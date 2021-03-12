跨越兩個時代的學習筆記：從日語跨到北京話怎麼學？

文｜胡佳君、圖｜柯瑞吉、國立臺灣歷史博物館

學生時期，或多或少都寫過筆記，不論是摘錄黑板上的授課重點，或者是溫書時的摘要，又或者隨手的塗鴉，都記錄了自己當下的思考心境與學習歷程。

1945年戰爭結束後，就讀臺南州立臺南工業學校建築科的16歲學生柯瑞吉，重新回到學校讀書，此時學校已改名為臺灣省立臺南工業職業學校，學校課程的大幅變動，也正等待著這群重回課堂的學子們。

戰後初期，因為工業專業的師資缺乏，部分的日本老師被留用教書，等到日本老師全部離開後，改由來自中國東北、會講日語的老師繼續授課。學校教育的內容，也隨著政權交替更改，特別是在能夠塑造國民認同的基礎科目，如國語、歷史、地理的改變最為顯著。讓我們一起看看柯瑞吉同學的學習筆記，留下什麼線索吧！

三語頻道的學習筆記

不論是戰前或戰後，在整個教育內容改變最為顯著、並且滲透生活的，即是作為統治技術與學習一切知識工具的「語言」。

不同政權藉由「國語」的推行，讓全體國民使用國家制定的同一種語言與文體，進行口說、閱讀和書寫來達成國民的統一性。

從柯瑞吉1947年9月29日至10月4日的學校生活週記簿上，可以看到週會記要寫著「不說日本話」。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

問及戰後學中文的過程，今年已87歲的柯瑞吉笑說：「一個頭兩個大，真的很困難啊，只好死背，用日文標註來讀、來練習發音。但也容易會發生錯誤，像有個同學就發生把『而且』的『且』記錯，『且』在日文的訓讀音『katsu』，音同另一個日文字『勝（katsu）』，就把兩個字搞錯了。」

和今天我們在學習別種語言時一樣，會使用原先習慣的注音或者中文來輔助發音與記憶，只是60年前的臺灣人是用舊的國語（日語）來學習新的國語（北京話）。從柯瑞吉留下來一大批的筆記本中可以發現，他在語言適應的過程中其實進步很快。

例如他的英語科筆記本，內容除了記錄英文的句型和單字，還有中文與日文的對照，由3種語言交錯而成。雖然日本時代已有英語課程，但戰後的英語科，除英語外，同時也要學習與使用國語（北京話），只好在還未完全適應的情況下，使用相對較為熟悉的日語來相互對照。在這本「三語頻道的學習筆記」中，究竟誰才是「外語」呢？耐人尋味。

柯瑞吉的英語科筆記本，同時以英文、中文和日文進行書寫。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

臺灣人語言的混生

語言轉換的過程中，不僅學生受到影響，原先日本時代即在教書的老師們，戰後也同樣得面對新的語言、文化和教學內容。身為老師，授課時必須使用國語，但他們因為年齡較長、受日本教育和工作影響甚大，在適應上更為辛苦。

柯瑞吉的爸爸柯天送，在日本時代從臺灣總督府國語學校（臺北師範學校）畢業後，在臺南新化及周遭一帶公學校擔任教職，到了戰後繼續任教於新化初中，教授公民科。柯瑞吉的兒子柯敦仁回憶道，自己的國中老師剛好是阿公柯天送的學生，跟他提過柯天送當年在教書時因為語言而發生的趣事：「我阿公早期國、臺語混在一起，看到小朋友在拿棍子打芒果，就喊：『你為什麼拿地上的拐子（kuái-tzu），打樹上的檨子（suāinn-tzu）』。」

原先臺語的「拐仔（kuái-á）」、「檨仔（suāinn-á）」，變成直接用國語發音，形成語句混亂的情況。如同在今日已漸漸不熟悉臺語的年輕世代，和老一輩講話時，磕磕絆絆地吐出不流利的臺語，其中還夾雜著國語。

以「國家」為出發的地理觀

翻閱柯瑞吉的另一本地理科筆記本，同樣可以發現戰前戰後教育內容轉換的蛛絲馬跡。筆記本的封面上有兩次書寫的痕跡，其中姓名欄原先寫著因皇民化政策而改的日本姓名「河村禧元」，在戰後則覆蓋上原本的姓名。

柯瑞吉的地理科筆記本。封面明顯可以看到日本時期的筆跡，被戰後重新謄寫的內容覆蓋在下面。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

翻開內頁，前半部為用日文書寫，內容為以日本為中心的地理觀，將日本地理視為內部研究，外國地理為外部研究，探討其他國家的自然環境與人文等世界地理。後半部則是柯瑞吉在戰後，學習另一套用中文書寫、以中國為出發的地理觀：第一課學習的是南京市的地理，記錄了當時候作為政府首都的城市定位，與相關的地形氣候、人文產業等本國地理知識。

柯瑞吉的地理科筆記本。前半部以日文書寫，後半部以中文書寫，內容為戰後學習地理第一課「南京市」之筆記。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

一本筆記本上，記錄了每段時期學習的當下，但又因為記錄時間的差異，筆記內容真實地呈現出學習歷程的變化，形成有趣的對比。

臺南新化的教師家庭與校園經驗

柯瑞吉來自於臺南新化的教師家庭，除了父母都曾擔任學校老師外（父親柯天送在新化初中任職到1965年退休），其他親戚也多有從事教職者。連同他自己也在臺南工業職業學校畢業後，先後擔任左鎮岡林國民學校、新化國小的老師。

這個教師家庭保留大量從日本時代至戰後的教科書、學習筆記、試卷及學校公文書，這批以個人生命歷程與家族史為單位的學校教育史料，涵蓋了學生與老師的校園生活，不論是從教育科目、文物種類或歷時性來看，都相當完整。其中保存最多的，是柯瑞吉本人學習歷程的相關文物。

在柯家的文物中，有一本戰後由國語普遍促進會發行的《國語發音補充教材》，內文除了有中文與注音外，並附上日文做對照，輔助臺灣人學習新的「國語」。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

藉由這些從生活現場發掘出的歷史材料，讓不同世代但共同經歷過「上學」的我們，有機會一窺百年來近代學校在制度與教學內容上的演變、學校對學生的影響，乃至於臺南新化地方文教的面貌。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第39期「不想上學」。