【名單之後】鄭妤惀／旅法畫家陳清汾與他的〈巴里管見〉
udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。
即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。
文／鄭妤惀（國立臺南藝術大學藝術史學系）
陳清汾 臺展第7-10回、府展第1-6回
特選 臺展第7-9回、府展第2回
無鑑查 府展第1回
臺展賞 臺展第7回
朝日賞 臺展第8回
「我懷著對未知世界的憧憬與不安，以及對將來的希望，再加上些微長途旅行的疲勞，心中滿懷雞尾酒般酸酸甜甜的滋味，昨晚連同行李平安的抵達巴黎。……從今以後，便捨離所有的愛戀，在此異鄉，開始真正一個人孤獨地過日子嗎？一想到此，就湧出無法形容的寂寞與不安，不知如何才好。不過這並不是優柔寡斷，而是大精進之前誰也會感受到的寂寥吧，我想是如此吧！」[註1]
作為日治時期第一位留學法國的臺灣畫家，陳清汾對巴黎的憧憬，對離鄉的不安與思戀，以及身負學藝重任的心情，都表現在他寄給姐姐的信件中。字裡行間，無不顯露出一個年方二十的年輕畫家，對於接下來即將展開的異國學藝生涯，期待但又忑忐的情緒。
陳清汾出身於日治時期大稻埕的富商家庭，父親是經營《錦記茶行》的知名茶商陳天來。作為陳家的第四子，陳清汾沒有繼承家業的壓力，因此得以走上習畫之路。
1925年，陳清汾結束台灣太平公學校的學業，隨即遠赴日本，進入東京的日本美術學校，留日學習美術期間，師從知名的洋畫家有島生馬。[註2]1928年的旅法深造，則是陳清汾在日本完成美術學習後的下一段里程。據報載：當時年僅18歲的陳清汾接受了有島生馬的建議，將他在日本習業三年間所累積的三十餘件作品公開展覽，之後便展開了長達四年的巴黎求學生涯。
四年歲月裡，陳清汾的生活顯得多采多姿。美人高歌、塞納河游船中率真的愛戀故事、蒙帕那斯咖啡館中藝術家們的暢言歡談……這位畫家把他在巴黎的所見所感，集結成五篇生動的短文——〈巴里管見〉，並發表於1931年末的《臺灣日日新報》。這些文章敘述陳清汾對巴黎、塞納河、蒙帕那斯等地的印象與記憶，更流露出他對這段時光的不捨與想念。
「灰色、雅典的建築只有巴黎才看的到，在這樣的街上散步時，所有在異鄉應有的寂寥、憂鬱、悲哀都被沖淡得無影無蹤，充滿了欣慰。對我而言，巴黎實在很美，太過於圓滿了。我徹底地接受洗禮，自認為已成為完全的巴黎人，因而一旦必須和她分手，感到悲哀至極。」[註3]
在巴黎所遇的人事物，紛紛在陳清汾心底留下倒影。巴黎女子的綽約風韻、妝容、自由無拘的個性，以及巴黎的生活情調，皆使得陳清汾深陷其中。有趣的是，當有人詢問他在巴黎是否有心繫的佳人，陳清汾風趣的答道：「有啊，但是太多位了，到底要帶哪一位回來呢？實在非常苦惱。不知如何是好，最後全部放下就單身回來了。」[註4]
除了生活樂趣以外，陳清汾的畫業，也在赴法以後更上層樓。1928年末，陳清汾的風景畫「悲村」，在秋季沙龍展當中脫穎而出，[註5]並且被推為「沙龍會員候選人」。[註6]
從巴黎返臺以後，陳清汾在美術上仍持續保持優異表現。在1933年以後臺灣的官方美術展覽（所謂「臺展」、「府展」）當中，他年年入選，從未缺席。第七回台展他一口氣入選三幅作品，其中《茶園》一畫更獲得「特選」與「臺展賞」等殊榮。
在習畫之路上，陳清汾可說是走得相當順遂。但是，隨著二戰前後的時局鉅變，陳清汾的至親與兄長們相繼離世。在現實壓力下，他毅然選擇放下畫筆，擔起家業。
從畫家到茶商，陳清汾的人生經歷了許多轉折。他的故事，也被謝里法先生寫進小說，繼而成為2015年電視劇《紫色大稻埕》中男主角的原形。人生如戲，戲如人生，劇本演繹的故事自有其精彩，但陳清汾的繪畫作品與生命故事，或許也同樣地引人入勝。
#名單之後040
備註
[1] 〈巴里管見（一） －第二の故鄉巴里を語る－〉，《臺灣日日新報》，1931年12月24日，第6版。譯文引用自顏娟英，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），頁146。
[2]〈陳清汾君畫展 十日起三日間〉，《臺灣日日新報》，1928年2月4日夕刊第4版。文化部「台灣大百科全書」網站，「陳清汾」，點閱日期：2019年9月2日。
[3] 〈巴里管見（一） －第二の故鄉巴里を語る－〉，《臺灣日日新報》，1931年12月24日，第6版。此段譯文，引用自顏娟英，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），頁146。
[4] 〈巴里管見（二） 巴里の女と臺灣女性〉，《臺灣日日新報》，1931年12月25日，第10版。此段譯文，引用自顏娟英，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），頁148。
[5]〈陳清汾君入選 巴里美術展〉，《臺灣日日新報》，1928年11月6日第4版。原文：「……曾出品洋畫四點。其中一點（悲村）入選。」
〈佛國巴里のサロンに入選した陳清汾氏の風景畫〉，《臺灣日日新報》1928年12月6日，夕刊1版。
[6]張炎憲、李筱峯、莊永明編，《臺灣近代名人誌（第五冊）》（臺北：自立晚報社，1990），頁316。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言