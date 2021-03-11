【名單之後】鄭妤惀／旅法畫家陳清汾與他的〈巴里管見〉

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／鄭妤惀（國立臺南藝術大學藝術史學系）

陳清汾 臺展第7-10回、府展第1-6回

特選 臺展第7-9回、府展第2回

無鑑查 府展第1回

臺展賞 臺展第7回

朝日賞 臺展第8回

「我懷著對未知世界的憧憬與不安，以及對將來的希望，再加上些微長途旅行的疲勞，心中滿懷雞尾酒般酸酸甜甜的滋味，昨晚連同行李平安的抵達巴黎。……從今以後，便捨離所有的愛戀，在此異鄉，開始真正一個人孤獨地過日子嗎？一想到此，就湧出無法形容的寂寞與不安，不知如何才好。不過這並不是優柔寡斷，而是大精進之前誰也會感受到的寂寥吧，我想是如此吧！」[註1]

凱旋門前的陳清汾。圖像來源：〈巴里管見（一） －第二の故鄉巴里を語る－〉，《臺灣日日新報》，1931年12月24日第6版。

作為日治時期第一位留學法國的臺灣畫家，陳清汾對巴黎的憧憬，對離鄉的不安與思戀，以及身負學藝重任的心情，都表現在他寄給姐姐的信件中。字裡行間，無不顯露出一個年方二十的年輕畫家，對於接下來即將展開的異國學藝生涯，期待但又忑忐的情緒。

陳清汾出身於日治時期大稻埕的富商家庭，父親是經營《錦記茶行》的知名茶商陳天來。作為陳家的第四子，陳清汾沒有繼承家業的壓力，因此得以走上習畫之路。

1925年，陳清汾結束台灣太平公學校的學業，隨即遠赴日本，進入東京的日本美術學校，留日學習美術期間，師從知名的洋畫家有島生馬。[註2]1928年的旅法深造，則是陳清汾在日本完成美術學習後的下一段里程。據報載：當時年僅18歲的陳清汾接受了有島生馬的建議，將他在日本習業三年間所累積的三十餘件作品公開展覽，之後便展開了長達四年的巴黎求學生涯。

蒙帕那斯聚集的藝術家們。圖像來源：〈 巴里管見（五） 藝術家の巢 モンバルナス—〉，《臺灣日日新報》，1931年12月29日第6版。

四年歲月裡，陳清汾的生活顯得多采多姿。美人高歌、塞納河游船中率真的愛戀故事、蒙帕那斯咖啡館中藝術家們的暢言歡談……這位畫家把他在巴黎的所見所感，集結成五篇生動的短文——〈巴里管見〉，並發表於1931年末的《臺灣日日新報》。這些文章敘述陳清汾對巴黎、塞納河、蒙帕那斯等地的印象與記憶，更流露出他對這段時光的不捨與想念。

「灰色、雅典的建築只有巴黎才看的到，在這樣的街上散步時，所有在異鄉應有的寂寥、憂鬱、悲哀都被沖淡得無影無蹤，充滿了欣慰。對我而言，巴黎實在很美，太過於圓滿了。我徹底地接受洗禮，自認為已成為完全的巴黎人，因而一旦必須和她分手，感到悲哀至極。」[註3]

在巴黎所遇的人事物，紛紛在陳清汾心底留下倒影。巴黎女子的綽約風韻、妝容、自由無拘的個性，以及巴黎的生活情調，皆使得陳清汾深陷其中。有趣的是，當有人詢問他在巴黎是否有心繫的佳人，陳清汾風趣的答道：「有啊，但是太多位了，到底要帶哪一位回來呢？實在非常苦惱。不知如何是好，最後全部放下就單身回來了。」[註4]

除了生活樂趣以外，陳清汾的畫業，也在赴法以後更上層樓。1928年末，陳清汾的風景畫「悲村」，在秋季沙龍展當中脫穎而出，[註5]並且被推為「沙龍會員候選人」。[註6]

陳清汾，《茶園》，1933。

從巴黎返臺以後，陳清汾在美術上仍持續保持優異表現。在1933年以後臺灣的官方美術展覽（所謂「臺展」、「府展」）當中，他年年入選，從未缺席。第七回台展他一口氣入選三幅作品，其中《茶園》一畫更獲得「特選」與「臺展賞」等殊榮。

在習畫之路上，陳清汾可說是走得相當順遂。但是，隨著二戰前後的時局鉅變，陳清汾的至親與兄長們相繼離世。在現實壓力下，他毅然選擇放下畫筆，擔起家業。

從畫家到茶商，陳清汾的人生經歷了許多轉折。他的故事，也被謝里法先生寫進小說，繼而成為2015年電視劇《紫色大稻埕》中男主角的原形。人生如戲，戲如人生，劇本演繹的故事自有其精彩，但陳清汾的繪畫作品與生命故事，或許也同樣地引人入勝。