【名單之後】李知灝／黃水文，南國的詩情畫意

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／李知灝（國立中正大學臺灣文學與創意應用研究所助理教授、圖書館藝文中心主任）

黃水文 入選 臺展第8~10回，府展第1~6回

特選 臺展第9回，府展第6回

臺展賞 臺展第9回

夏日薰風習習，向日葵鮮黃的顏色吸引著人們的目光，欣賞它挺拔的姿態與象徵太陽的花朵。花朵形貌也各有不同，有的絢麗綻放、有的已即將枯萎，有的則彷彿在暖風的吹拂下搖曳生姿，呈顯出饒富趣味的南國風情。

然而，這個畫面並非在田間，而是嘉義畫家黃水文的「向日葵」所呈現的景致。

黃水文（1914-2010），號梅溪，出身嘉義市，1934年以「パンの木」（麵包樹），入選第八回臺灣美術展覽會。當年，他才21歲。同年嘉義市初次入選的畫家還有高銘村，他與黃水文年紀相同，背景相似，也因此在《臺灣日日新報》中以「奇緣」稱之。[註1]黃水文當時任職於「泳舟表具店」，即是裱褙店。耳濡目染之下，對繪畫即產生相當的興趣。再加上向同為嘉義出身的知名畫家林玉山、林東令討教、切磋，最終入選臺展。

黃水文，《みふくらはぎ》，1935。

翌年（1935），黃水文更以「みふくらはぎ」（海檬果）一作，獲選為第九回台灣美術展覽會之「特選」與「臺展賞」。此後陸續入選臺展、府展的作品還包括「ゴムの木」（橡膠樹，1936，第十回台展）、「ヒマワリ」（向日葵，1938，第一回府展）、「夏庭」（1939，第二回府展）、「南國ノ初夏」（南國初夏，1940，第三回府展）、「閑庭」（1941，第四回府展）、「後庭」（1942，第五回府展）、「豔夏」（1943，第六回府展特選）。

整體看來，黃水文在臺府展時期的畫作，皆呈現熱帶南方的風情。從初入選的「パンの木」（麵包樹）到後來的「みふくらはぎ」（海檬果）、「ゴムの木」（橡膠樹）、等作，所描繪的皆是熱帶才有的植物。「ヒマワリ」（向日葵）在臺灣主要也分布於南部地區，其後的「後庭」與「豔夏」二幅作品也是以向日葵為描繪對象。其他還有「夏庭」所描繪的香蕉、「南國ノ初夏」（南國初夏）、「閑庭」中的椰子與黃椰子樹等，也同樣是代表熱帶南方的植物。

黃水文，《南國初夏》，1940，國立臺灣美術館藏。

而當時稱為「東洋畫」的膠彩畫，是以膠、水，揉合礦物質顏料，再以畫筆繪製，在色調上顯得繽紛艷麗，與中國傳統的文人水墨畫有相當大的差異。這種相對鮮豔的色彩，若用於表現臺灣位處熱帶地區的景物特徵，常能收到很好的效果。再加上當時東洋畫家也常以寫生磨練自身的繪畫技巧，更是讓臺灣舉目可見的南國風情躍然紙上，讓觀賞者彷彿置身其中。黃水文之作品即是如此，以寫實的筆法，細緻地展現屬於臺灣的南國情調。

黃水文在嘉義地區也加入重要的藝文社團，如1933年後加入「春萌畫會」、「書畫自勵會」等繪畫團體。除參加畫會外，黃水文也是嘉義地區著名詩社「鷗社」的創始人之一，並留有多首古典詩作，其〈百花曆·五月〉一詩，也展現相當鮮明的南國風情。詩云：「蒲節榴花逞豔粧，錦葵玉立燦驕陽。山丹夜合添詩思，並咏簷葡萱比鄉。」[註2]將臺灣夏日常見的榴花、錦葵等花卉和咏於詩中。

戰後，黃水文之作品也獲「省展」特選多次。他曾經任教於嘉義高工等學校，並擔任臺灣省美展評審委員、嘉義文獻委員會委員等職，是深耕嘉義地區藝文界的重要耆老。