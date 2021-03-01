謝招治與她畫筆下的大時代

文、攝影｜ 張淑卿（助理研究員）、圖｜國立臺灣歷史博物館

人生半百，回首來時路，有什麼會讓自己一再回味、反覆不斷講述的記憶呢？答案往往是年少青春歲月的酸甜苦辣。而這些個人生活的故事與記憶，又會想用什麼方式來記錄？

在北臺灣，有一位謝招治阿媽，以繪畫的方式，化逝去的青春為臺灣記憶，以「圖畫」書寫那一代臺灣人的故事、臺灣的記憶。

2000年招治阿媽獲得「第二屆朱銘長青藝術創作獎」最高榮譽獎後繪製的自畫像，題名為《2000年最高興的一天》。（館藏號2015.044.0216）

來自民間的文化遺產

2014年4月底，雲林故事館創辦人唐麗芳老師，告訴我們一位女性素人畫家的圖畫與故事，推薦臺史博典藏。唐麗芳老師說，「她是一位令人欽佩的女士，65歲才開始繪畫，用20年的光陰創作上千幅的圖畫，敘說著一個個寫實的臺灣生活故事。」這位素人畫家就是謝招治阿媽。

同年4月2日，86歲的謝女士離開人世，子女整理遺物時，希望母親的畫作能被永久保存與流傳，因此打算捐贈給博物館。藉由唐老師的牽線，拉起了我們跟招治阿媽四子鄭宜立先生、小女兒鄭淑芸女士之間長達一年多以來的互動與緣份。

謝招治阿媽的四子鄭宜立先生（左）為呂理政前館長（中）介紹母親繪製的《回顧自己的人生：謝招治的故事》水墨捲軸畫。

充份的溝通和準備

洽談捐贈期間，為了讓捐贈者了解臺史博的典藏環境與典藏維護方式、以及文物未來的推廣運用方式，我們特別安排了捐贈家屬一同參觀臺史博的典藏庫房與展場。同時，因為招治阿媽的畫作屬於當代美術著作，在著作權上我們得特別小心處理，所以捐贈入藏之前，雙方也會針對相關著作權的授權取得等事宜，進行溝通、取得共識，以獲得博物館在推廣研究上最大的使用授權權利。

除了2015年完成入藏221幅畫作及26本手稿外，我們繼續挖掘招治阿媽的故事，也使其子女將招治阿媽家族的老照片、使用過的畫具與落款印章、及裁縫的針車等物件，持續捐贈給臺史博，讓臺史博得以保存更多、更完整有關招治阿媽那一輩臺灣人的記憶。（目前部分典藏品正在臺史博「這就是我們：2020館藏捐贈特展」展出，展期至2021年5月9日）

艱難的人生起點

出生於1929年臺北艋舺（萬華）的謝招治（1929～2014），父親謝和祿為福建漳州人，母親謝黃麵來自艋舺大家族「黃聚益料館」黃家，5歲時被送去當養女，過了5年的養女生活。經歷過日本時代與戰後臺灣這段生活鉅變的年代，小學受日本教育，中學時代就變成用國語（華語）教學的老松商校了。1949年自商職畢業，續在紅十字會臺北市分會工作時，認識了先生鄭漢。鄭漢是戰後跟著叔父鄭品聰（曾任紅十字會臺北市分會第2屆會長、立法委員）從福建龍岩來臺的戰後移民。謝28歲時（1956年）二人結婚，婚後的謝招治與多數的臺灣傳統婦女一樣，走入家庭，專心育子。

書畫訴一生

到了65歲（1993年）那一年，謝仍是一個平凡的家庭主婦，但開始學習水墨花鳥畫，作為休閒嗜好。後於1997年加入由倡議「國民美術」的劉秀美老師所召集的老人畫會「笑哈哈畫會」，開始將以前的兒時記憶、逝去的青春、生活的經驗、周遭的人事物，變成畫作的題材與創作來源，展開獨樹一格的故事畫創作。

透過繪畫，招治阿媽展開了一段「追尋自我」的過程，從3幅大尺寸的水墨捲軸畫《圖畫家譜》、《回顧自己的人生：謝招治的故事》、《回顧我的人生：少女日記》，追憶起自己從那裡而來的家族歷史、當養女的心酸、以及二戰下生活那段16、17歲以前的日子，以圖畫口述歷史方式，記錄自己的生命歷程。

出入畫裡的大時代

例如，小學生活最令她難忘的人，是轉學就讀艋舺龍山公學校二年級的級任導師武田哲夫。武田老師雖然是日本人，但對臺灣學生很親切。謝招治轉學到艋舺小學校的當日，就收到老師送的一個粉紅色的鉛筆盒作為見面禮。這段兒時經驗，便成為招治阿媽的畫作《老師的見面禮》。戰後，武田老師與同學們仍有書信往來，1977年3月更回來臺北與學生相聚，開了一場「老同學」的小學同學會！

《老師的見面禮》繪出她轉學到艋舺龍山公學校時，級任導師武田哲夫送給她鉛筆盒作為見面禮的情景。（館藏號2015.044.0102）

綜觀其畫作內容，阿嬷會參酌文史資料，再與個人的經驗結合，描繪的背景年代多以日本時代昭和後期至戰後初期（1940～1960）為主。「生活」一直是招治阿媽繪畫重要的靈感與元素，除了過去的回憶之外，招治阿媽也關心現代的社會時事，例如921地震、911恐怖攻擊事件、紅衫軍事件等。特殊的是，幾乎每一幅畫，招治阿媽都自己書寫圖說、自己打字，還上傳部落格與臉書，以她自己的語言「說」自己人生的故事。

《艋舺八甲盯被美機轟炸的現場》 描繪了二戰下臺北大空襲轟炸現場的情景。（館藏號2015.044.0116）

在臺灣走入老年化社會的現在，有許多阿公、阿媽開始用畫筆、影像口述歷史，訴說自己那一代的故事。我們希望招治阿媽的捐贈只是個開端，未來能典藏更多阿公、阿媽可貴的故事與集體記憶，創造出有別於文獻資料的「臺灣記憶」。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第31期「為官之道」。