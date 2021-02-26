【報時光】林太崴／猶抱時光半遮面

文‧圖︱林太崴（類比音聲玩家）

若說藝旦是個職業類別的話，在島內早已消失許久。

遠在清朝時代，青樓便頗為盛行，到了日本時代，所謂「花柳界」甚至更具規模，尤其設有專人專法進行管理的「遊廓」（又稱色町）。在遊廓下的各種相關分類中，娼妓是最明確帶有情色服務的，其他如藝妓、酌婦、酒女、女給，則有點走擦邊球路線，漂遊於有與沒有之間。大多數人可能對於藝旦有個誤解，認為她們是性工作者之一。事實上，有別於賣身的妓女，正式的藝旦僅能賣藝，訓練嚴格、生活規律。她們受教育、識字、要會唱各種北曲南詞、習樂器、寫詩吟詞，更要應對得宜、舉止得體。名牌藝旦日日有專人梳妝，出入有車伕。天天都打扮得美美的、香香的，優雅地散發出最極致的女性魅力，以便迷倒眾多尋芳客。

在錄音技術尚未發明之前，藝旦穿梭在各地的料理屋或專屬藝旦間，可說是最早的明星形式，她們會有屬於自己的支持者、場域與公開活動。而在錄音技術普及之後，唱片工業興起，某些藝旦面臨某部分獨特娛樂性被唱片取代了的問題，一部分藝旦選擇繼續留在特定場域空間進行表演，而有另外一批藝旦選擇懷抱新科技，進入錄音室，在唱片世界裡找到自己的新舞臺。

1926年起，專門接待仕紳的台灣料理屋東薈芳、江山樓、蓬萊閣有多位專屬藝旦開始積極參與錄音，直至戰前整個唱片工業結束這二十年期間，藝旦圈對於唱片工業可謂貢獻良多。研究者林倚如形容藝旦就是「時代歌聲的收納箱」，為了賓客的需求，各種樂種都得習藝：北管、南管、日本曲、流行歌......都在演唱及錄音的範疇內。

稻江名旦

在風月報或三六九小報當中，常可以看見當時藝旦的各種動態，其中有幾位藝旦特別受到矚目，而她們同時也是唱片工業中的要角，其中一個代表人物即是幼良。

幼良艷影 引自《風月》1936年1月19日（圖／林太崴提供）

出身大稻埕的幼良女士可說是大稻埕一流藝旦無誤，不僅灌錄唱片，甚至也上廣播，透過放送對日本樂迷獨奏揚琴，讓各地樂迷感到十分歡欣。根據報導，她是個大眼睛、鼻子高挺的小個子時尚女伶。幼良的美，可不是隨便口說，她曾在美人投票中脫穎而出，當選藝妓部花狀元，說她是紅牌明星絕不為過（風月報，1936年）。1932年流行歌天后純純唱的〈臺北行進曲〉歌詞中，幼良還入了歌詞，當中唱道：「行入蓬萊閣旗亭，走樓親切恰叮嚀，檢番花譜提來擇，幼良、寶惜及桂英。曲唱清風亭、寶連燈、二進宮、李樣起興、黃樣起統，二ケ對唱献西城」。由這幾句歌詞看來，幼良以藝會客的畫面似乎歷歷在目，花名錄裡登載的幼良人氣非常高，獻唱的曲目也很多元。更特別的是，純純演唱的名曲〈望春風〉於1934年發行之後，因為正當紅又人氣高，1937年改編為同名電影。其中，幼良跨刀飾演藝妓彩鳳，真可說是影歌雙棲。

幼良另一個才藝是揚琴，她回憶道：「想起第一次看到揚琴就非常喜歡，特地拜託黃章田先生每天從萬華過來，每天努力的練習揚琴，今天才能往內地日本放送，甚至讓我收到了很多從日本寄來的信件，把我當成他們的愛戀對象，希望我能去日本去表演，或是至少給他們簽名照之類的請求。我最初也想見見那裡的樂迷，不過仔細想想身邊還有孩子，又是如此遙遠的地方。此外，主要的是我的日文又不通。所以無法前往，但最起碼可以寄送簽名照給他們。」從這則報導，可見她當年受廣大粉絲歡迎的程度。

1931年，〈烏貓行進曲〉唱出臺灣流行歌的第一聲，不過幼良的〈雪梅思君〉更受到市場歡迎，日蓄唱片公司前後共再版了至少3次。該曲錄音時，幼良才剛踏入藝旦這一行沒多久，年紀應該跟純純差不多，約略於1914年出生。這首〈雪梅思君〉甚至到了戰後還有許多歌手持續翻唱，包含天后江蕙。

幼良演唱的〈雪梅思君〉原始歌詞卡（圖／林太崴提供）

幼良演唱的〈雪梅思君〉原始78轉唱片（圖／林太崴提供）

幼良1931年演唱〈雪梅思君〉試聽：

烏貓之聲

上述提及了〈烏貓行進曲〉，它的確是台灣最早發行的流行歌曲，演唱者其實也與幼良一樣，同為藝旦，她叫秋蟾。雖然此曲可說早被世人遺忘，但是透過該曲的再出土，我們才有機會一窺當時所謂的流行歌最早期風貌。我們現今聽到的所有流行歌，都曾經經歷演進的過程，而這個過程，則在〈烏貓行進曲〉發行後才算正式萌芽。

秋蟾艷影 引自《風月》1937年9月1日（圖／林太崴提供）

當年的流行歌可說是唱片界的一個相當重要的里程碑，詞曲作者及歌手必須在某個程度上夠了解流行歌是什麼，並且要有一定的成熟度才能與這個來自西方概念的世界流行接軌。接軌的同時，除了遵守流行歌的規則外，還得融入臺灣味，創作出讓聽眾可以接受的詞曲。所以其重大意義在於融合外來與內有，新創與舊存，西方與臺灣。這個挑戰對剛開始起步耕耘的這群人來說，絕對不是一件容易的事。

藝旦秋蟾唱了〈烏貓行進曲〉，「烏貓」以當時的社會氛圍來說，就是「摩登女子」。我們從風月報看到的秋蟾照片，秀麗當中透著貴氣，顯然就是一位烏貓代言人。

最成功進入流行歌圈的藝旦

青春美，可以說是在流行歌界最成功的藝旦了。她本名為林春美，原為桃園人，後於臺北太平町擔任藝旦，專攻京曲。初入唱片界首度現聲在文聲唱片，與鄧雨賢合作了數首曲子，後兩人一同加入古倫美亞唱片公司。古倫美亞開啟了青春美的青春世界，以青春為名的她，專門演唱了青春系列歌曲〈老青春〉、〈青春美〉、〈青春美呢〉和〈青春讚歌〉，號稱青春歌手。青春美雖然學過京劇，不過卻沒有灌錄京劇或任何京音小曲唱片，也沒有像純純或愛愛一樣，挑戰其它樂種。脫離藝旦生涯後，看來便專心當個稱職的流行歌手。

除了在文聲的時期可以聽到她未脫京劇影響之外，在唱片中的表現漸入佳境，大致維持不錯的穩健水準。她唱紅的歌曲算來實在很多，紅利家的〈對花〉、博友樂的〈人道〉、日東的〈農村曲〉，還有泰平爭議不小的台灣首片禁歌〈街頭的流浪〉，都是青春美主唱。

整體來說，青春美算是在藝旦圈當中，切入流行歌界後表現最出色的一位，成績也最為亮眼。

青春美演唱的〈人道〉原始歌詞卡（圖／林太崴提供）

已消失的藝旦文化

大多數藝旦，在戰後的生活如何，後續過得好不好，只隔著資訊的大斷裂，皆不得而知。戰後新時代，藝旦文化消失在島內，成了一道說不出的無敵隔音大藩籬。

上述舉例的藝旦僅只是其中一部分，當時還有許多知名藝旦也灌製錄音，藝旦風華透過《風月》或《三六九小報》當中的報導看來也格外精彩。例如阿好、玉雲、根根、阿珠、鱸鰻或節子......等等。有趣的是，當時有兩位藝旦撞名，都叫「金治」，哪位歌迷要買哪位藝旦的唱片會搞不清楚，於是分別改取名為「小金治」和「大金治」。還有一組撞名更為奇特，因為都叫「罔市」，所以其中一位研判可能是皮膚較黑的罔市就被更名為「烏肉罔市」。

（左圖）根根艷影 （中圖）根根紹介 （右圖）鱸鰻紹介 引自《風月》1935年5月19日（圖／林太崴提供）

鱸鰻演唱的〈南陽關〉原始78轉唱片（圖／林太崴提供） 玉雲演唱的〈愛玉自嘆〉原始78轉唱片（圖／林太崴提供） 節子演唱的〈愛戀列車〉原始78轉唱片（圖／林太崴提供）

這些藝旦各有千秋，各有忠實歌迷，甚至曾經有日本歌迷將這些藝旦的錄音，從臺灣再買回原先的壓片地日本，當作聲音土產送給日本友人，於是這些唱片都曾經幾番折騰，數度漂流在往返臺日的海上，以聲音載體的形式來旅行。

藝旦的美，有聲有色。總令現代人多懷抱著神秘幻想，特別在現今已消失的台灣藝旦文化裡，更顯珍貴，充滿異時代的趣味。

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