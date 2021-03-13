城市設計學：揉新舊、現魅力！Taichung──美學，從中可見

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

城市品牌規劃－台中

為台中打造城市觀光品牌，副標為：「美學， 從中可見。」意旨在台中可以看見人與人之間互動與生活美學。以扣合「美學」且具有台中特色的事物，設計一套 icon 並組合構成主視覺，應用於城市市容及廣告文宣。另外製作宣傳動畫影片，內容將人與台中代表性 icon 之間進行互動，凸顯台中新舊融合、獨立創新的魅力。透過細膩的質感、堆疊交錯，構築出溫和舒適且豐富的台中景象。廣泛使用視覺於不同媒體上推廣行銷，吸引更多人來台中體驗生活美學。

TAICHUNG 宣傳動畫影片

不同視角的ICON 設計

為了與其他城市品牌的案子及 icon 做出區隔及獨特性，參考對照了許多資料後，選擇以正視、側視及俯視三個角度，搭配色塊面，呈現透視效果，設計一系列的「立體性icon 」；有別於大多數標誌設計採用「線條」及「平面與正視的角度」兩大點，做出差異化。

名片。（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

若要帶外國旅人遊臺灣，首選你會想到哪裡呢？台中，處在臺灣的中間位置，少了北部的多雨及南部的酷熱，南來北往的便捷，宜居也宜遊。〈TAICHUNG〉以台中為本，替城市打造品牌，規劃一致的整體視覺。統一的形象，若在不斷的露出下，就多了記憶點，將城市的特色，深深刻畫到腦海裡，無形就紮下了根，當有一天想要放空走踏時，直覺也就提取出曾烙印的觀感。關於你所在的城市，你的第一印象是什麼呢？

景點與公車站牌 icon 一致。（圖／尼普利 提供）

獲獎紀錄

2019 — Red Dot (Brand Design-Brand Identity) │ winner

2019 — 泰達杯（數字動畫類）│入圍

設計團隊

亞洲大學 視覺傳達設計系

Advisor｜游明龍

Designer｜徐立珉、張文瑄、侯佳君、王雅萱

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】