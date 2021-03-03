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【臺灣服飾誌】日治晚期女子高校學生穿什麼？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
日治晚期女子高校學生穿著（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：顏文字）
日治晚期女子高校學生穿著（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：顏文字）

戰爭中的美感追求

　　「你有想過當戰爭來時要穿什麼衣服嗎？」

　　在1940年代初時，對中產階級以上的女孩們是假議題。戰爭在遙遠的南方發生，平常的生活大多沒什麼差別──除了警察開始在街頭巡邏，把你長衫上那充滿中式風情的盤扣剪掉；而學校多了一門課，教導你怎麼穿著和服與製作浴衣。

　　隨著太平洋戰爭的開打，日本也在台灣推行「皇民化運動」，不只要求學生們穿著更加統一，也希望能夠在臺灣人的服裝上進行更「日本化」的改革。

　　「水手服」與「モンぺ」成為這個年代對學生的印象之一。充滿「支那味」（中國風）的臺灣衫當然是不能再穿了，於是學校制定了統一的制服；不便戰爭勞動的裙子該被改良，但是一樣屬於前朝的「本島褲」（清制服裝「大襠褲」），更不該出現在為帝國效力的學生們身上，於是來自北海道的「モンぺ」被引入了。

　　這是一個最好的時代也是最壞的時代，那些年輕的男孩女孩還在抱怨服裝醜陋與麻煩，然而，年輕的他們還不知道自己，與這個「國家」，未來會往哪裡走去。

水手服與燈籠褲

基隆高等女學校畢業照（圖／臺灣服飾誌　提供）
基隆高等女學校畢業照（圖／臺灣服飾誌　提供）

　　這裡參考的圖片資料為「基隆高等女學校」（基隆女中）在1940年代冬季女學生制服。

　　最初在水手服引入臺灣時，不管冬季夏季，水手服下身都搭配百褶裙，直到1940年代左右，為了因應戰爭可能有的勞動，才開始有了褲裝的搭配，因此日本推行的「モンぺ」，變成規定的服裝之一。

雙馬尾

　　日治時期的女學生並沒有髮禁，因此在髮型上頗多元多樣，但仍有幾種較為流行。

　　比如「編髮辮」，也就是編辮子，比較常見在中等學校裡，將將頭髮結成長辮子或雙辮垂於背後；或是將頭髮剪短至齊耳，也被稱為「河童頭」，在公學校的女學生身上比較常見。

　　再來就是我們畫的俗稱的「雙馬尾」了，日治中期以後，女學生流行將長髮剪短至齊肩或稍長，再紮成馬尾、兩束短辮或自然梳理等，可以說是永不退流行呢！

水手服＋札幌襟

　　水手服一開始是因為日治中期的「日臺共學」政策而存在，為了解決臺灣衫與和服同時出現在校園裡，看起來凌亂繁雜，而希望學生們都能穿起西式的制服。

　　在水手服細節的繪製上，我們參考的是「臺灣學事法規」在1939年頒布的「全臺統一女子中等學校制服」。通常水手服夏季裝為白色，冬天為紺色，並在袖口與領子繡上三條線與洋裝做出區別。

　　另外，日本的水手服有四種常見的襟口：札幌襟、關東襟、關西襟和名古屋襟，目前最為常見的應該是關東襟，但不知為何在日治時期臺灣女子學校的照片中，最常見的便為俗稱「北海道襟」的札幌襟。

校徽

　　根據「臺灣學事法規」規定，右胸的口袋上必須別上各校的徽章，由於其中一位編輯的母校是基隆女中，因此我們就參考基女的校徽了。

燈籠褲（モンぺ）

　　「モンぺ」臺灣大多翻譯為燈籠褲，一開始是北海道婦女農作時的穿著，因為會將上身的和服紮入褲中，以至於臀部刻意作的寬鬆，看起來圓鼓，才會形成「燈籠褲」的印象。

　　但臺灣的上身並不會搭配和服，大多是搭配洋服，因此裁製時更偏向西褲的方式，1940年代制服照片中的モンぺ為了因應戰爭，所以大多是黑色或是「國防色」（類似卡其色）為主。但在早期一些的宿舍照片中，則可看見花布或是色彩鮮豔的モンぺ。

娃娃鞋

　　當時女學生流行的鞋款是現在俗稱的「娃娃鞋」，但大多是在都市的學校裡，一般及貧苦家庭的女學生幾乎都是赤足上學。直到戰爭後期因物資缺乏，才開始有一些木屐、布鞋等等出現。

穿＿ ＿的，才是笨蛋吧？

　　燈籠褲的引入台灣時曾掀起一陣論戰，一些婦女團體規定參與的臺灣人必須要穿著「モンぺ」，但許多日本的美容專家卻反對這樣的制度：

　　『本島婦人傳統以來就有類似男子長褲的服裝，將之改良就可達成推行モンぺ的目的……如果想拿モンぺ作為皇民練成之用，恐怕是有些勉強……モンぺ根本談不上是日本精神的精粹，雖說是來自日本國內，也不過限於部分地區。』

　　然而，當美容專家對學生大讚本島褲的優點時，卻被女同學們一笑置之。

　　對於家庭經濟大多有一定水準，從小慣穿洋裝與西服的她們來說，臺灣衫褲幾乎代表了窮人或是農村婦女，因此要她們上穿上大襠褲，她們更寧願選擇有點臃腫的モンぺ。

　　也因此在進入空襲時期之前，臺灣的モンぺ可以說是五花八門，完全沒有面臨戰爭的感覺。有用和服的高貴質料改裝的花花綠綠的モンぺ，也有西式剪裁幾乎和西裝褲沒兩樣的モンぺ，大家訂做完後還會合照一張，紀念這種非常時期裡的「戰爭時尚」。

　　直到二戰末期，臺灣也開始被烽火波及，這種現象才逐漸消失，大家也不再穿著娃娃鞋，服裝變成便於躲藏的國防色或灰黑色。

　　在這個時代裡，美麗開始變的艱難，國族認同的問題尚未解開，你的裝束就先受到束縛。幾乎所有人都指著你要你穿上某種衣物，你的身體，你的穿著，都是屬於國家政策的一部份。

　　我們無法得知這種像是叛逆的苦中作樂，是屬於反抗國家意識的一環，或只是青春期少女們的小稜角而已。但可以確定的是，在這樣的大時代裡，追尋自身的美麗，是少數可以握在手心的事了。

參考資料：

◆洪郁如〈旗袍•洋裝•モンぺ（燈籠褲）：戰爭時期台灣女性的服裝〉

◆彭威翔〈日治時期臺灣學校制服之研究〉

◆基隆女中網站「學校簡介」

◆國立臺灣歷史博物館「臺灣女人」

委託繪師：

顏文字

戰爭 制服 日本 臺灣服飾誌 閱讀專題

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