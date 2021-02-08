【南國青鳥】《古姬派對：臺灣古蹟擬人手冊》：穿上古蹟，來場華麗的《古姬派對》吧！

《古姬派對：臺灣古蹟擬人手冊》是作者天雨鹿華畢業作品，更是一份醞釀自屏東大學生活的創意結晶。（圖／謝天予提供）

老建築穿上身，「古姬」帶你發現臺灣古蹟之美

歲月更迭，神秘優美的古蹟就隱身在我們生活的市街中，但要從什麼角度去認識這些古蹟，又該如何去欣賞他們呢？天雨鹿華的畢業作品《古姬派對：臺灣古蹟擬人手冊》便是一本前所未見的古蹟書籍，或說是漫畫人物設定集，更是他大學時走訪眾多古蹟場域的心得。秉著「萬物皆可萌」的精神，將樸實的古建築擬人化，一同揭開臺灣古蹟最精華的面貌，融合在一尊尊可愛又莊嚴的「古姬」角色身上。

古蹟的魅力就在於時代賦予的輪廓、匠師賦予的工藝、住民賦予的精神以及街廓賦予的氛圍，這些元素總能象徵臺灣驕傲的人文力量。如今古蹟常結合文創推陳出新，但你可曾想過把古蹟建築直接變成衣服嗎？現在就由「古姬們」帶路，展開一場華麗的「古姬派對」，啟程探索臺灣各地最迷人的在地風景吧！

前所未見的「古姬」，擬人角色是臺灣古蹟本身的建築精靈，衣裝由華麗的建築元素組成。（圖／謝天予提供）

古建築的靈魂是生動的！一本帶你發現古蹟性格的角色書

《古姬派對》由漫畫和建築的角度和切入古蹟的世界，作者按古蹟原始機能，將「古姬」以臺灣城鄉常見的五類古蹟：宅院、街屋、寺廟、日式館舍、官廳，分類設計成擬人角色。和日本動漫界常見的象徵性擬人法不同之處，在於「古姬」並非簡化成造型俐落的漫畫人物，而是變成一尊直接穿上繁複的古蹟結構體與裝飾的建築精靈，希望讓大家看到「古姬」的穿著時能在腦中直接連結臺灣的某座古蹟，而不加以猜想。

觀察「古姬」身上的建築元素，從屋頂造型的帽冠，到牆身造型的衣袖，由上而下地分配層次，可以發現古蹟的建構邏輯就像人的穿搭，彼此間骨架相似，卻各自擁有不同的建築特色。而每位「古姬」的表情、髮色更呼應著古蹟本身的空間風格或場域精神，如天后宮角色的親民感以慈眉善目表現，髮色為棕色代表香火燻染，或官廳角色的權威感以素雅端莊表現，髮色為綠色代表清廉公正等。

（圖／謝天予提供）

大學時發揮創意，畢業朝夢想邁進

憑著一股發表欲，加上想出書的衝勁，「古姬派對」如火如荼地展開了！

如同許多創意一樣，最初的「古姬」角色不過是源自於課堂上的靈光一閃，天雨鹿華深受大學文化資產教育與近年風行的老屋文創潮薰陶，加上喜歡日系動漫人物，於是一張張身著老建築造型服裝的漫畫人物圖畫便由此誕生。縱使自己不是建築或藝術本科出身，但靠著一股熱情，他透過翻閱傳統建築書籍，實地走訪臺灣各地老建築，再加上自學數位插畫，盼望有一日能將這些美好的建築透過自己的研究與創意推廣問世，並將書籍的出版作為大學終極目標。

最終在畢業前，古姬派對的初版終於完成，同時也和朋友在咖啡廳開辦了人生中首次的創作展，此時的《古姬派對》書籍還只是以半成品展出，直到作者入伍前才終於完成所有內容。而這本書的製作，是由作者獨自排版設計，在家人的資助下獨立印刷出版。此後這本處女作是他的新鮮人履歷，也是開啟合作的藍圖，目前他正帶著「古姬派對」的創意進入臺中古蹟摘星山莊，展開自己的文創小事業。

年紀輕輕，也能愛上百年古蹟

是什麼魅力讓一位臺北都會長大的學子愛上古蹟呢？「細節」是一個引子，建築景觀的美好，可以是映入眼簾的天際線，或雕梁畫棟的內部空間，透過觀察每個細節，一步一步的將我們引入另一個時空。細節構成了文化的華麗殿堂，觀察考究這些由前人留下的細節，隨著他們腳步去了解那個時代，從中獲得的除了對文化的認識，更多的是一個人獨自品味細節的樂趣與成就。

「古姬派對」的誕生，就像是在異鄉旅途中撞見一幢漂亮的老房子，而作者也是在漫無目標的大學生涯中偶然發現了古蹟的美，並找到自己和古蹟間的共鳴。古蹟似乎能提供一種心靈慰藉，當我們在快速發展的現代街廓中感到疲倦時，不妨走趟老廟參拜、去老屋喝杯咖啡、或回到老家三合院度假，因為在古蹟中，你能感到平靜，古建築的柔和更能帶給你純粹的感動。

（圖／謝天予提供）

相信多數人都曾透過歷史課本認識古蹟，但是要讓國人愛上這些古蹟，光憑歷史課本是不夠的！因為每一處古蹟的深奧，是由在地豐富的歷史、藝術、科學等文化價值構成，更具備了一個族群共同的記憶，每個人其實都能在古蹟的寶山中獲得珍貴的收穫，自得其樂，因為古蹟本身就是歷史的守護者，更是大型的藝術品。當我們沉浸在古蹟典雅細緻的空間時，總是能自發地四處探索，試圖了解更多故事，進而能串連起某處古蹟之於某段歷史的重要關聯。

作者相信文創的本質是一種翻譯，將各種文化元素轉譯成不同群眾所能接受並理解的語言。但好的翻譯需要渾厚的墨水為底，在書寫古蹟概述與繪製「古姬」漫畫的過程中，作者亦不斷向古蹟學習，除了蒐集古蹟文獻，更長時間置身於古蹟場域中，認識其重要文化資產價值、解析建築藝術所傳遞的文化信息、觀察歷史空間與在地的互動等。

《古姬派對》本於「古蹟活化」的精神，以一份對古蹟的狂熱，嘗試將古蹟所擁有的文化資源與智慧，透過擬人化這樣輕鬆趣味的形式傳達給現代人。除了希望能啟發大家對於臺灣古蹟與臺灣歷史的興趣，也希望能喚起民眾對於自身文化的保存意識，從而為未來的古蹟保存與再利用開創更多元的道路，讓文化與創意的脈絡，綿延不絕。

作家介紹

天雨鹿華

本名謝天予，臺北木柵人，2020年畢業於國立屏東大學文化創意產業學系，此本《古姬派對：臺灣古蹟擬人手冊》正是自己畢業專題出版計畫的結晶。就學時雖未受過長期專業藝術訓練，但從小跟著家人四處遊玩時培養了對生活環境的敏銳觀察，便喜歡隨手描繪身邊景物，也自學數位插畫與電腦繪圖。

經歷南國大學四年的人文社會教育薰陶，逐漸愛上臺灣有形文化資產，就此結下自己與古蹟、歷史建築的不解之緣，專注於臺灣老建築美學的研究與詮釋，盼能以創意再現方式傳遞文化資產的魅力給共同生活在臺灣的家人、朋友以及眾人。