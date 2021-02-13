【故宮文物月刊】權力有形狀嗎？

文︱邱士華（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖︱國立故宮博物院提供

權力有形狀嗎？由於權力有許多不同的類型，因此，權力也具有多樣形狀。例如：可以調動兵馬、發動戰爭的「虎符」，是一種權力的形狀；可以打開故宮文物庫房的「磁卡」，也是一種權力的形狀。

最大的權力是什麼？答案可能因人而異。不過，應該不會有人反對：擁有最大的權力的人通常是一國或一地的領導者。「領導者的形象」自然也成為一種「權力的形狀」—它們可以抽象成核定公文的簽名花押，可以是法定貨幣上的側面剪影，也可能是在危崖邊雕鑿出的巨大石像。無論在肅穆的廟堂裡，或是日常生活中，領導者的形象總被另眼看待，經常得到特別的禮敬尊崇。

「權力的形狀—南薰殿帝后像」特展以歷代帝后像為題，從夏禹王立像、唐太宗立像，一直到宋朝、元朝、明朝的皇帝與皇后，共計二十五件。每一件不是「國寶」，就是「重要古物」，可謂是全明星的集合。

這些精彩的帝后畫像，透過哪些部分展現他們站在權力的頂峰呢？這場展覽裡推薦了五種觀測權力的角度：

一、帝后專屬服飾

我們或許不清楚帝后真正的相貌，但是只要穿上帝后的服裝，身份的辨認度立即增長。歷代帝后裝束有別，禮服或常服也有許多款式。這次展示中分別可以看到宋代、元代與明代對帝后服飾的描繪與想像。

二、端重的儀態

本次展出的帝后肖像，或站或坐，儀態皆端正莊重。例如南宋宮廷畫家馬麟（約1180-1256後）所繪的〈夏禹王立像〉（圖1），側面執圭的大禹垂至地面的下裳開張，顯得格外修長端重。帝后的姿態，必曾經宮廷畫家仔細思量，期待表現出帝后端重的威儀，讓觀者感覺他們不驚不懼，具備沈穩決斷所有事物的能力。

圖1 南宋宮廷畫家馬麟想像繪製的夏禹王立像 國立故宮博物院藏

三、極致奢華

巨大權力經常伴隨著強大的經濟力與消費力。各類奢華的用品，也成為帝后顯貴的點綴。〈宋光宗后坐像〉（圖2）中可能超過兩千顆大小珍珠裝飾的龍鳳花釵冠，或是〈元英宗后〉半身像中，姑姑冠上裝飾的不規則粉紅大寶石，身上穿著的織金袍服，以及〈明仁宗坐像〉中的金交椅，不同朝代的帝后，各自以當時崇尚的標準，以奢華妝點著自己擁有的權力。

圖2 戴著可能超過兩千顆珍珠製成冠冕的宋光宗后坐像 國立故宮博物院藏

四、象徵符號

應用象徵性的符號，也能有效烘托身份。帝后袍服上的日、月、星辰、龍……等紋章，原本傾注著對其品德能力的期待頌揚，後來衍生成象徵權威的符號。在這次展件中，〈明孝宗坐像〉（圖3）是將象徵符號運用到極致的精彩例子。畫中明孝宗除了袞服上的十二紋章，他周邊的寶座、屏風、腳踏及地毯，全都佈滿龍紋，密不透風地利用符號，不斷強調自己的至尊身份。

圖3 可以算算到底有幾條龍包圍他的明孝宗坐像 國立故宮博物院藏

五、精良的材料與畫工

本次展出的帝后像，絕大多數均以精純的顏料，在細密的畫絹上留下纖巧複雜的層疊痕跡。其中不乏以泥金描繪帝后服飾、用具中昂貴的金質品項。這些優質的材料，以及高超的畫功，代表著宮廷不惜重本、力求完美的講究，而這也彰顯了像主的崇高地位。

權力在帝后肖像畫上體現的形狀，或許還存在許多可能的方式與標準。不過本次展覽以上述五個標準為觀察角度，評比此次展出的帝后像在各個項目上的強度，大膽地提供相對分數，另類地以星狀雷達圖的「形狀」，突顯個別帝后像在表現上的特色。（圖4）歡迎將雷達圖作為觀展時的參考，為這些帝后像打下屬於自己的分數。

圖4 權力的形狀附雷達圖的說明卡 無有設計提供

「權力的形狀—南薰殿帝后像」特展，除了展出精彩帝后像，也結合本院展示服務處的同仁，與板橋高中進行館校合作，透過課程讓同學結合特展作品與脈絡，挑戰為視障觀眾設計各種觀覽平面繪畫的輔具。他們的部分成果，如將畫中龍椅實體化（圖5），變成可供觀眾試坐、感覺椅子尺寸、形狀、部分雕刻紋樣、材質差異的木質輔具，或是站在視障觀眾立場，特別撰寫錄製著重畫面敘述的語音導覽，都將於三個月的展覽期間，漸次出現於展場內，讓展覽內容更豐富，欣賞對象更多元，讓大家都能「看見」權力的形狀。

圖5 實體化畫中帝后椅子的視障輔具，歡迎直接上座喔。 永興祥木業協助製作

本文摘錄自《故宮文物月刊》454期1月號，原文〈權力看得到嗎？「權力的形狀—南薰殿帝后像」特展策展經緯〉。