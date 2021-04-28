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【臺灣服飾誌】鄒族女子的頭巾

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
鄒族女子頭巾。（圖／本藏品為2018/09/12，攝於故宮南院，由臺灣服飾誌提供）
鄒族女子頭巾。（圖／本藏品為2018/09/12，攝於故宮南院，由臺灣服飾誌提供）

　　「當天地大洪水逐漸退去……天神哈漠（Hamo）親自帶領族人開創新的生活天地。」

　　「天神不知從何而來，也不知去向何方，僅在山巒間留下足印……鄒族便隨著天神的足跡停留下來，形成了最古老的部落。」

　　這是流傳在阿里山鄒族的一則古老傳說。「鄒族」，譯自鄒語的「Tsou」，原意是「人」或「人類」的意思。過去人類學家多將鄒族分為「北鄒羣」與「南鄒羣」，而2014年的南鄒群則正式正名為「卡那卡那富族」與「拉阿魯哇族」，如今的鄒族多居住在阿里山地區與南投信義鄉久美村等。

　　這次介紹的這個藏品，來自於1880～1920年間阿里山鄉的尼亞支那社。

　　傳統鄒族男子衣服的材料大多以皮革為主，女子衣服則大多以棉布、絲或綢緞裁製而成，除此之外，已婚的鄒族女子平時還會在頭上纏繞黑色頭巾，也就是我們這次雜談中的照片。

　　鄒族女子的頭巾長約五、六尺，寬約一尺，兩端多有十至十五公分的刺繡花紋，其中一邊尾端縫上至少7個小流蘇球，顏色以鮮紅、黃、藍、綠、橙色為主。在第一張圖中，可以看見正反兩面的刺繡花紋是不同的，也是鄒族婦女的傳統工藝。

　　這樣美麗的織品，它除了可以是平常婦女們盤纒在頭上的額飾，必要時，還可以成為背帶，或是綑綁物品的布。

　　而在結婚或部落盛大祭儀時，又要如何穿戴頭巾呢？

　　首先先用三角纏頭的方式，當兩邊各出現三層後，再將尾端流蘇蓋至前額，綁上緞帶，就成了鄒族婦女盛裝時之頭飾裝扮。有時候更會插上植物作為裝飾，或是穿戴彩色毛線球頭飾，甚至是將長菸草插在頭巾上。

　　隨著時代演變，鄒族傳統服裝如今多只在祭典、婚喪等正式場合才穿戴。頭巾則改良為穿戴簡易的「額飾」，以棉布為底，鑲綴上彩球，而流蘇則搭配通心軸、珠飾等。也因為邁入了工業社會，整體服裝在顏色的搭配上也有了新的面貌。

　　在不同時空，傳統服飾總會出現新的型式與搭配，而傳統和現代間的取捨、揉合一直都是每個族群面對的課題，但不變的是，其中族群文化精神的傳承。一如古老的赤榕樹（Yono），仍然佇立在群山環抱的山谷間，等待著Mayasvi祭儀時，戰神（ I'afafeoi、Posonfihi）沿著它下凡，帶給散落在各地的族人精神與力量。

※文章篇幅有限，各方文章與資料都略有不同，如有未盡或有誤之處，煩請體諒也歡迎補充指正。

參考資料：

◆依憂樹．博伊哲努《台灣鄒族生活智慧》

◆國立故宮博物院《織路繡徑穿重山──臺灣原住民族服飾精品聯展導覽手冊》

◆葉立誠《臺灣服裝史》、原住民族智慧創作申請書〈yxsx no cou 男女傳統服飾/服飾〉

鄒族 阿里山 臺灣服飾誌 閱讀專題

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