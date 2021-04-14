【臺灣服飾誌】歌仔戲的「王寶釧」怎麼穿？

『我身騎白馬過三關／改換素衣回中原……我一心只想王寶釧……』

自1950年代起，就有不少影視公司看中歌仔戲的娛樂市場，陸續將《王寶釧》翻拍成電視、電影歌仔戲，隨著影劇的普及，再加上近年流行歌曲的翻唱，這段「平貴回窯」，也成為臺灣人琅琅上口的曲調。

而在寒窯裡苦等丈夫十八年的王寶釧，自然是穿著象徵淒苦婦女的「苦旦」服裝了。

苦旦的烏苦衣

臺灣歌仔戲的服裝大致可分為兩個路線，受到1950年代後，臺灣歌仔戲影視化的潮流影響，新編劇本或胡撇仔戲的服裝更偏向電視劇中的古裝形象。

而我們這次介紹的《王寶釧》，則因為是較為傳統、經典的「古路戲」（又稱古冊戲），因此服裝中也有較多的京劇元素。

廖瓊枝-王寶釧劇照 薪傳歌仔戲團提供

妝容：北管妝

傳統歌仔戲的妝容與服飾受到京劇影響深遠，因此這類妝，大多稱為「北管妝」或「京戲妝」，相較於一般妝容的膚色，北管妝以戲曲的「油白」為底色，並油紅在眼睛周圍做出眼影漸層，最後在眉眼部分勾勒，突出眼部的線條。

髮型：大頭

花旦的「大頭」與「頭面」（廖瓊枝劇照）

梳「大頭」是傳統的戲曲髮型，需要非常多的時間。首先要先用髮網把髮絲們固定，然後利用勒頭帶「吊眉」，將眉毛與眼尾向上拉提；再「貼片子」，將假的鬢髮黏貼在額邊，加強在舞台上的效果；中間還會經過像是上黑巾、加上線尾子等步驟，最後才會輪到「插頭飾」。

髮飾：銀泡

廖瓊枝-王寶釧劇照 陳少維攝影 薪傳歌仔戲團提供

戲曲中旦角的髮飾被稱為「頭面」，常見的有像是「水鑽頭面」等，但由於苦旦是一個貧苦無依的形象，因此頭飾會減少金光閃閃的水鑽，會選擇用比較簡潔、素雅的「銀泡」表現，有時搭配沒有華麗繡紋的藍色綢子，來表達其貧苦婦人的形象。

服裝：烏苦衣＋白裙

傳統戲曲的服裝，主要是用來區分角色身份、性別，好比「生旦淨末丑」，就是大家熟知的京劇角色分類，而發源於臺灣的歌仔戲也是如此。

「旦」通常指的是戲曲中的女性角色，「苦旦」通常是賢淑、端莊卻因命運折磨，有些淒苦的中年婦女。其中，最代表苦旦的服裝，就是「烏苦衣」與素色白裙了。

烏苦衣是一種黑色的對襟素褶子，時常與配有水袖，強調對方傳統婦女柔弱的形象。

而王寶釧的服裝，又常常縫有「補丁」，讓她貧苦卻又堅強的模樣更加鮮明，而簡樸的白裙、沒有裝飾的素鞋，同樣也都是苦旦的特徵。

歷史性的薛平貴與王寶釧

歌仔戲一開始是從「落地掃」演變而來，沒有固定的劇本，也沒有固定的舞台形式，就像一個隨時隨地的快閃歌唱一樣。

後來歌仔戲變成了廟會酬神的表演，被稱為「外台歌仔戲」，也就是俗稱的「野台戲」。如今台灣在許多廟宇祭典時，仍保留了野台戲酬神的傳統。

而隨著技藝的成熟，與歌仔戲逐漸的普及，在1920開始現代化的年代，歌仔戲也融合了「外江戲」（京戲），進入到了表演廳、劇院，給當時的人們帶來了新的觀影體驗。

1930年代末，開始進入二戰時期，日本皇民化時期政治的打壓、中華民國政府的「國語運動」，與如今工業化後影視娛樂的興起，時代的遽變一度讓歌仔戲逐漸沒落。

然而歌仔戲終究是一個出自於民間，發揚於生活的藝術，即便曾經奄奄一息，卻總能在各方的努力下求新求變，找出自己的生存之道。

就像這齣講唐代愛情故事的《薛平貴與王寶釧》，雖然是古老的故事，但它卻曾開啟臺語電影的第一波黃金時期，也因為電視劇的翻拍而成為大家耳熟的旋律，進而影響到了流行音樂，成為一代又一代人的青春。

如今，許多歌仔戲團都推出自己的原創新戲，在劇本、曲調、舞臺設計都非常的精緻，不只登上了國家戲劇院，也站上了世界各大洲的舞臺。但除了去劇院看的美麗的舞臺歌仔戲，當巷口的小廟酬神時，也不妨去看看吧！或許會有不一樣的感動呢！