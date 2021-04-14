快訊

影／「張鮭魚之夢」以特殊原因改回原名 3次機會用完

【臺灣服飾誌】歌仔戲的「王寶釧」怎麼穿？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
歌仔戲王寶釧形象（提供：台灣服飾誌）
歌仔戲王寶釧形象（提供：台灣服飾誌）

　　『我身騎白馬過三關／改換素衣回中原……我一心只想王寶釧……』

　　自1950年代起，就有不少影視公司看中歌仔戲的娛樂市場，陸續將《王寶釧》翻拍成電視、電影歌仔戲，隨著影劇的普及，再加上近年流行歌曲的翻唱，這段「平貴回窯」，也成為臺灣人琅琅上口的曲調。

　　而在寒窯裡苦等丈夫十八年的王寶釧，自然是穿著象徵淒苦婦女的「苦旦」服裝了。

苦旦的烏苦衣

　　臺灣歌仔戲的服裝大致可分為兩個路線，受到1950年代後，臺灣歌仔戲影視化的潮流影響，新編劇本或胡撇仔戲的服裝更偏向電視劇中的古裝形象。

　　而我們這次介紹的《王寶釧》，則因為是較為傳統、經典的「古路戲」（又稱古冊戲），因此服裝中也有較多的京劇元素。

廖瓊枝-王寶釧劇照 薪傳歌仔戲團提供
廖瓊枝-王寶釧劇照 薪傳歌仔戲團提供

妝容：北管妝

　　傳統歌仔戲的妝容與服飾受到京劇影響深遠，因此這類妝，大多稱為「北管妝」或「京戲妝」，相較於一般妝容的膚色，北管妝以戲曲的「油白」為底色，並油紅在眼睛周圍做出眼影漸層，最後在眉眼部分勾勒，突出眼部的線條。

髮型：大頭

花旦的「大頭」與「頭面」（廖瓊枝劇照）
花旦的「大頭」與「頭面」（廖瓊枝劇照）

　　梳「大頭」是傳統的戲曲髮型，需要非常多的時間。首先要先用髮網把髮絲們固定，然後利用勒頭帶「吊眉」，將眉毛與眼尾向上拉提；再「貼片子」，將假的鬢髮黏貼在額邊，加強在舞台上的效果；中間還會經過像是上黑巾、加上線尾子等步驟，最後才會輪到「插頭飾」。

髮飾：銀泡

廖瓊枝-王寶釧劇照 陳少維攝影 薪傳歌仔戲團提供
廖瓊枝-王寶釧劇照 陳少維攝影 薪傳歌仔戲團提供

　　戲曲中旦角的髮飾被稱為「頭面」，常見的有像是「水鑽頭面」等，但由於苦旦是一個貧苦無依的形象，因此頭飾會減少金光閃閃的水鑽，會選擇用比較簡潔、素雅的「銀泡」表現，有時搭配沒有華麗繡紋的藍色綢子，來表達其貧苦婦人的形象。

服裝：烏苦衣＋白裙

　　傳統戲曲的服裝，主要是用來區分角色身份、性別，好比「生旦淨末丑」，就是大家熟知的京劇角色分類，而發源於臺灣的歌仔戲也是如此。

　　「旦」通常指的是戲曲中的女性角色，「苦旦」通常是賢淑、端莊卻因命運折磨，有些淒苦的中年婦女。其中，最代表苦旦的服裝，就是「烏苦衣」與素色白裙了。

　　烏苦衣是一種黑色的對襟素褶子，時常與配有水袖，強調對方傳統婦女柔弱的形象。

　　而王寶釧的服裝，又常常縫有「補丁」，讓她貧苦卻又堅強的模樣更加鮮明，而簡樸的白裙、沒有裝飾的素鞋，同樣也都是苦旦的特徵。

歷史性的薛平貴與王寶釧

　　歌仔戲一開始是從「落地掃」演變而來，沒有固定的劇本，也沒有固定的舞台形式，就像一個隨時隨地的快閃歌唱一樣。

　　後來歌仔戲變成了廟會酬神的表演，被稱為「外台歌仔戲」，也就是俗稱的「野台戲」。如今台灣在許多廟宇祭典時，仍保留了野台戲酬神的傳統。

　　而隨著技藝的成熟，與歌仔戲逐漸的普及，在1920開始現代化的年代，歌仔戲也融合了「外江戲」（京戲），進入到了表演廳、劇院，給當時的人們帶來了新的觀影體驗。

　　1930年代末，開始進入二戰時期，日本皇民化時期政治的打壓、中華民國政府的「國語運動」，與如今工業化後影視娛樂的興起，時代的遽變一度讓歌仔戲逐漸沒落。

　　然而歌仔戲終究是一個出自於民間，發揚於生活的藝術，即便曾經奄奄一息，卻總能在各方的努力下求新求變，找出自己的生存之道。

　　就像這齣講唐代愛情故事的《薛平貴與王寶釧》，雖然是古老的故事，但它卻曾開啟臺語電影的第一波黃金時期，也因為電視劇的翻拍而成為大家耳熟的旋律，進而影響到了流行音樂，成為一代又一代人的青春。

　　如今，許多歌仔戲團都推出自己的原創新戲，在劇本、曲調、舞臺設計都非常的精緻，不只登上了國家戲劇院，也站上了世界各大洲的舞臺。但除了去劇院看的美麗的舞臺歌仔戲，當巷口的小廟酬神時，也不妨去看看吧！或許會有不一樣的感動呢！

參考資料：

◆廖瓊枝老師〈王寶釧〉

◆台灣民俗文化工作室

◆〈歌仔戲角色服裝特色：教育部學習加油站〉

◆新唐人電視台〈傳承歌仔戲之美 綁大頭過程直擊〉

歌仔戲 京劇 電影

延伸閱讀

吳姍儒念錯「釧」 竟怪到徐佳瑩頭上

周華健吐陳淑樺真面目 曝五月天阿信「來當嘉賓」

展現語文天賦 瑞工生體驗歌仔戲表演藝術

歌仔戲歡喜劇團「什細記」 本周日港藝中心開演免費看

相關新聞

【臺灣服飾誌】歌仔戲的「王寶釧」怎麼穿？

『我身騎白馬過三關／改換素衣回中原……我一心只想王寶釧……』，自1950年代起，就有不少影視公司看中歌仔戲的娛樂市場，陸續將《王寶釧》翻拍成電視、電影歌仔戲。那在寒窯裡苦等丈夫十八年的王寶釧，屬於她的戲服是什麼呢？

聽！卡片在唱歌：〈聲衍－小世界有聲立體卡片〉

〈聲衍〉參考六種大自然環境地景特色，設計一系列有聲立體卡片，使用按鈕式音樂機芯，將卡片展開、壓下開關，即可觀賞微型的世界風景、尋找環境中生長的生物並聆聽悅耳的大自然樂曲；全世界都在唱歌，但我們逐漸遺忘了這些聲音。就像一個交響樂團，樂器一個接著一個從樂團中抽離出來，直到最後發出的聲音，然後一切闃然無聲。 「聲衍」為「生衍」延伸而來，「衍」有繁衍、延續之意，「生衍」為延續生命、生生不息；以「聲衍」為名，延續生命的聲音，期許美妙的歌聲充滿世界的角落。

【青鳥書店】紙本和影像的互文——青年創作成果發表會

從影像到文字化、從影評到小說家；以及小說到劇本、紙本與影視之間，IP授權改編的種種—— 《代我問候南部太陽》由十篇故事構成，作者流暢地穿梭其中，如同電影鋪排「彩蛋」般，埋入種種線索； 《記憶死刑》則以節奏感十足的文字，帶來一個近未來的科幻故事，已售出影像版權！ 邀請到兩組講師來分享各自身份之間的轉換， 以及作品中的電影元素，歡迎讀者一起來聽聽紙本前後的故事吧！

人人都有癌細胞、罹癌真能治癒？一次瞭解何謂癌症免疫治療

癌症免疫治療 從 1982 年開始，癌症一直是我國十大死因之首。根據衛生福利部統計資料顯示，2018年將近五萬人死於癌症，高達總死亡人口百分之二十八。癌症如果早期發現，大多能夠有效治療、恢復，當癌症

聯合知識庫「公論報」開放試用 重現1950民營報業民主追求與社會關懷

由聯合線上聯合知識庫催生的重量級臺灣報刊資料庫「公論報」已於今年3月開放試用。數位建置的「公論報」資料庫涵蓋1947-1965年間的報紙資料，收錄近50萬筆索引摘要、近3萬幅原版報刊影像，成為聯合知識庫「臺灣研究資源」眾多珍貴報刊文獻之一員，與現有「申報」、「中央日報」、「臺灣日日新報」、「臺灣民報系列」、「自立晚報」等重要近代報刊並列，共同擴展東亞、臺灣近代史與文化研究的版圖。

【名單之後】許伯瑜／曾經的臺灣藝壇常勝軍「蘇秋東」與他筆下的基隆風景

1930年，蘇秋東甫自臺北第二師範畢業，便以《訪秋》一作入選臺展，此後，他穿梭於畫壇之間，成了各展覽會的常勝軍。而在他臺府展十年左右的活動紀錄中，那些風光的得獎佳績，竟然泰半與基隆的好風景有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。