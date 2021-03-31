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【臺灣服飾誌】阿美族人的’alofo（情人袋）是什麼？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
阿美族檳榔袋（五角形）。 （圖／本藏品原來自台東縣馬蘭鄉，2018/09/12 攝於故宮南院，由臺灣服飾誌提供）
阿美族檳榔袋（五角形）。 （圖／本藏品原來自台東縣馬蘭鄉，2018/09/12 攝於故宮南院，由臺灣服飾誌提供）

　　阿美族多自稱為「pangcah」（邦查）或「Amis」（阿美）。

　　「pangcah」代表「人」或「同族人」的意思，而我們現在所知道的「Amis」，原先指的是「北方人」、「北邊民族」，因為臺東的阿美族人多數住在卑南族的北邊。後來「Amis」被簡化為「阿美」，並受到學術界的採用與傳播，逐漸成為廣為人知的族群名稱。

　　而在許多阿美族的祭典裡，時常可以看見族人揹著色彩鮮艷的佩袋，那這些佩袋又有什麼意義呢？

　　佩袋在族語裡大多通稱為「’alofo」（或lofoc、tufot），有時因為不同用途，被紀錄為「#檳榔袋」、「情人袋」或「煙草袋」等。

　　其中，「’alofo」最為人所知的就是「情人袋」的暱稱了。

　　在豐年祭開始之前，家中的女性長輩會贈予要晉升青年組的男性一個精美的’alofo，除了是祭典時穿戴給神看，也有一些兩性互動的暗示。

　　每個部落的習俗不同，有些是在收穫季第四日時，女子會偷偷的把檳榔放進男生的’alofo裡面，作為喜歡的表現，男子若也喜歡女子，則吃下檳榔；而有些是在豐年祭第七天，未婚女子會以拉扯男生的’alofo為樂，若是對男子有意，就會把’alofo收起，如果不是意中人，會把袋子送還。

　　或是跳舞時，未婚男子在內圈，女子在外圈，當有喜歡的男孩時，女孩就會把檳榔放到他的’alofo裡。如果男子一直都沒有拿到檳榔，想要暗示意中人時，就可以將袋子改成右肩直掛，透過擺動它來獲得注意。相反，若男子已經有穩定交往的伴侶，則是把背帶變短，掛在左邊腋下夾著，以此表示不想被放置檳榔了。

現代祭典’alofo（方形）。（圖／2019/10/20攝於新北市永和區原住民族豐年感恩祭，由臺灣服飾誌提供）
現代祭典’alofo（方形）。（圖／2019/10/20攝於新北市永和區原住民族豐年感恩祭，由臺灣服飾誌提供）

　　現在比較常聽說的，則是豐年祭時會有一個指定的「情人之夜」。母親將帶著適婚女子來挑選未來的配偶，女孩子若有喜歡的人，可以主動上前拉男生身上背著的情人袋並塞入檳榔，而男生也有意的話，就將情人袋遞給女生背。

　　如今不同的區域與部落有各自流行的’alofo樣貌或紋飾，常見’alofo的外貌大致可分為方形或是五角型（船型、倒梯形）兩種。但不管是怎麼樣的形制，alofo的正確背法是「右肩左斜」，如果戴成「左肩右斜」，就會變成服喪時的戴法喔！

　　在看完了情人袋的故事後，一起來說說你們部落裡的「情人之夜」習俗，或是分享你的’alofo照片吧！

※文章篇幅有限，各方文章與資料都略有不同，如有未盡或有誤之處，煩請體諒也歡迎補充指正。

參考資料：

◆原住民族委員會全球資訊網阿美族

facebook紛絲專頁南「島觀史-福爾摩沙 Formosa」貼文：邦查(Pangcah)人與阿美(Amis)族。

◆許功明〈阿美族佩袋之形制分布與功能變遷探討〉

◆維基百科：豐年祭

◆Mata Taiwan〈七夕情人，情人袋要怎麼戴，才會帥氣又馬嘎吧嗨？〉

◆〈阿美族情人帶 ~ 一「戴」定終身〉

阿美族 豐年祭 臺灣服飾誌 閱讀專題

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