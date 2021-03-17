【臺灣服飾誌】臺灣也有藝妓？賣藝不賣身的臺灣藝妲們

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
藝妲訓練老照片（摘自網路）
藝妲訓練老照片（摘自網路）

　　說起藝妓，大部分人首先想到的是京都的花見小路上，踏著優雅步伐，穿著和服，妝容精緻的藝者、舞妓或花魁。

　　臺灣雖然沒有「藝妓」，但曾有過非常蓬勃的「藝妲」文化。那麼臺灣的「藝妲」，又是個怎麼樣的存在呢？

藝妲的興起

　　在清領初期，臺灣男多女少的「羅漢腳」狀況下，女性常被貧寒的家庭賣為「養女」，更甚者被賣為娼妓，因此一開始在清朝時，藝妲和娼妓的界線並不明顯。

　　藝妲真正被區分開來要到清末時期。隨著各地通商發達，商家開始廣宴賓客，酒樓也越來越多，除了吃喝以外，也需要一些餘興節目。

　　因此風月場所中，便出現了一批「賣藝不賣身」的藝妲。

　　藝妲通常是在宴會中表演戲曲、流行樂曲的女子，因此有好歌喉、懂得詩文、會樂器、能交際，也成了當時藝妲的必備條件。

如何成為藝妲？

　　通常藝妲的來源，與娼妓一樣，皆是從貧寒人家買來的「養女」。

　　而想要成為「藝妲」，則需要一系列辛苦的培訓與競爭。「養女」們大約從九歲時，就會被送到私塾學習識字，或是到「社館」與酒樓，鴇母會聘「校書先生」來「請先生教曲」。

　　「校書先生」是指精通樂理戲曲的南管或北管老師，準藝妲們則必須要學會「藝妲曲」的所有曲目，並通過「校書先生」的考驗，才有成為藝妲的資格。

　　而到日治時期，藝妲的分級與訓練方法也越來越完整。除了請校書先生來磨練藝妲們的技藝以外，藝妲們十四、五歲時，鴇母會帶她們到中南部的富貴人家遊歷，俗稱「飲墨水」，讓準藝妲們開闊眼界，並訓練臨場反應與交際手段。

從小被訓練的藝妲（摘自網路）
從小被訓練的藝妲（摘自網路）

藝妲的考試標準

　　日本政府將當時風月場所的女子區分為三個等級：「藝妲」（賣藝不賣身）；「藝娼」（賣藝也賣身）；「酌婦」（陪酒女子）。

　　而成為哪個等級，就要看女子們在審核中的表現了。

　　原先的審核標準除了校書先生的鑑定以外，更出現了一套「取鑑札」，就是請往來各地的客人們，評鑑準藝妲的「聲色藝」（歌喉、容貌、琴藝），而酒量交際、猜拳，也在評比的範圍內。

日治時期著名藝妲「王香禪」（摘自網路）
日治時期著名藝妲「王香禪」（摘自網路）

　　「取鑑札」中，最重要的就是「點唱」制度了。

　　準藝妲們必須精通大調小曲，客人們任考不倒，才能成為「藝妲」。若是失敗了，則有可能淪為「藝娼」或「酌婦」。為了能成為有名的藝妲，女伶們經歷著真正的名媛生死鬥。

　　能成為藝妲的女子，交際手腕與才藝絕對都是佼佼者，因此日治時期不少電影、歌手，都是由藝妲擔當。

流行尖端的藝妲

　　因為工作性質的關係，藝妲們也永遠站在流行的第一線，日本或上海的時裝流行，會非常迅速的反應在她們的服裝上，甚至還會高金聘請中國的「外省婆」，來幫她們梳頭化妝。

　　（根據我們看老照片的大致經驗，藝妲們的流行趨勢，會比該服裝在臺灣普及，早個五到十年左右。）

　　而不只在服裝上講究，藝妲的思想也往往前衛新潮，像是1937年時，全臺灣的藝妲們，就曾組織過工會「稻華會」，彼此交流才藝，並給予幫助。

　　在我們的「臺西混搭裙」一文中， 介紹過的蔣渭水革命戀人「陳甜」，也是藝妲出身。她就在風起雲湧的1920年代，展現了不凡的見識與氣度。

著名藝妲「陳甜」（摘自網路）
著名藝妲「陳甜」（摘自網路）

藝妲的沒落

　　藝妲雖然風光且時髦，但卻是一個沒有保障的行業。如果遇人不淑，或是財產遭受蒙騙，甚至是染上毒癮，便有可能在榮華逝去後，窮困潦倒，甚至淪為私娼。

　　而在戰後，隨著時代與政策改變，藝妲也逐漸沒落，有些風塵女子，也開始冒用藝妲之名，招攬客人。這也造成許多人把藝妲與娼妓劃上等號，然而綜觀歷史，要成為藝妲，絕對不是一條簡單的路。

　　雖然如今，臺灣的藝妲已經成為昔日的名詞，然而許多見證過那個時代的人們，偶爾還是會感嘆一聲：

　　「巧早的藝妲，不是一般普通人開得起的，是真高尚的……不是每一個人都可以作的啊！」


參考資料：

◆邱旭伶《臺灣藝妲風華》

日治時期 日本 臺灣服飾誌 閱讀專題

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