快訊

過年朋友聚會試車自撞護欄 BMW成廢鐵釀2死1傷

開工日守睽違109天的新冠「三零」？ 陳時中14：00說明

這個年我們不放鞭炮來爆米花！嗶嗶啵啵〈紙炮仔〉

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
《書上設計展3.0》新一代後浪賞：紙炮仔
《書上設計展3.0》新一代後浪賞：紙炮仔

書名：《書上設計展3.0》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版出版時間：2018年5月1日
書名：《書上設計展3.0》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2018年5月1日

自從各縣市依據「爆竹煙火管理條例」第十五條訂定了相關施放方式，爆竹一聲除舊歲的印象便慢慢淡出日常生活，尤其台北管制森嚴，甚至可能現在的小朋友也沒有親手放過鞭炮的經驗。

台藝大視覺傳達設計系設計師們一反過去經常有的手法將鞭炮數位化，將燃放鞭炮時同時感受到的視覺、聽覺、嗅覺等轉化，聚焦於燃放鞭炮時最大的特徵—聲音，從中聯想到爆米花的「啵啵」聲，並結合過年時經常會進行的紅包餽贈禮俗，設計出一款很有意思的爆米花—「紙炮仔」。

《書上設計展3.0》新一代後浪賞：紙炮仔（紅包）
《書上設計展3.0》新一代後浪賞：紙炮仔（紅包）

將爆竹聯想到爆米花之間的意象連結很有意思，除了聲音之外，也能喚起曾親手燃放過鞭炮的民眾久遠記憶。外型設計取樣於過年經常會看見的春聯、紅包、燈籠等樣貌，螢光色的字樣與插圖充滿青春氣息，這些盒裝可直接放進微波爐裡加熱，當爆米花逐漸成形的時候，盒子被撐開同時聽見啵啵聲響，更能聞到空氣中瀰漫的迷人香氣。我覺得這個設計很好的點在於，將鞭炮文化很巧妙地與美食結合，過年時與難得一見的親戚朋友一起吃吃爆米花聊天非常符合節慶氣氛，也能提供放鞭炮時不能嚐到的味覺體驗，既有年節氣氛、又能讓人感受放鞭炮的熱鬧氛圍，更別說背後隱藏的巨大市場商機了。

《書上設計展3.0》新一代後浪賞：紙炮仔（紅包解說圖）
《書上設計展3.0》新一代後浪賞：紙炮仔（紅包解說圖）

傳統文化之所以迷人，除了堆疊的歷史感與當代流行風潮衝突而生的反差美感之外，當中也有許多感受是數位時代無法用任何技術取代。當我們希望將設計融入傳統文化時，不能太刻意偏重某種感官的經驗優化，將所有感受拆解後重新構築，並經過設計師轉化，才能真正從傳統中孕育出革新。

第四屆新一代後浪賞 商業模式創新獎

設計團隊

臺灣藝術大學 視覺傳達設計系

Designer｜侯威亦、吳盈穎、黃以恩、林忻

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

傳統文化 紅包 閱讀專題

延伸閱讀

三歲小孩紅包該包多少？ 網友：至少不能低於這數字

影／打破金氏世界紀錄！他一分鐘用嘴巴接住54粒爆米花

彰化宮廟遶境鞭炮如雷聲 消防人員到場勸導未開單

整箱零食免費抽！COMEBUY新推「海神奶茶爆米花、米菓大四喜」　加碼5款限時特價

相關新聞

【故宮文物月刊】權力有形狀嗎？

文︱邱士華（任職於國立故宮博物院書畫文獻處） 圖︱國立故宮博物院提供

【OB對談】歸來的人其實未曾離去：郭強生、孫梓評談《甜蜜與卑微》

評論者談小說家晚期風格，寫作者卻說自己還沒抵達，因爲不曾遠離起點。 細雨紛飛的台北，郭強生為我們攤開他的《甜蜜與卑微》，從中可看出他的變與不變，小說如何承接生命的斷裂──尤其是短篇小說。小說家於變奏

這個年我們不放鞭炮來爆米花！嗶嗶啵啵〈紙炮仔〉

台藝大視覺傳達設計系設計師們一反過去經常有的手法將鞭炮數位化，將燃放鞭炮時同時感受到的視覺、聽覺、嗅覺等轉化，聚焦於燃放鞭炮時最大的特徵—聲音，從中聯想到爆米花的「啵啵」聲，並結合過年時經常會進行的紅包餽贈禮俗，設計出一款很有意思的爆米花—「紙炮仔」。

開放閱讀之樂──臺文館的「文學樂園」開幕啟用

經過一年的空間調度，受到觀眾喜愛的「兒童文學書房」變身「文學樂園」於2021年2月2日開幕，本文採訪擅長營造空間，給予體驗的築點設計（archicake）暢談規劃理念。

「鳥巢」也會演化？從鳥類親緣關係推算鳥巢演化史

鳥巢在鳥類演化佔有關鍵地位 如果把全世界的鳥巢放在一起看，會發現什麼有趣的模式呢？中研院生物多樣性研究中心洪志銘副研究員、端木茂甯助研究員與臺灣師範大學生命科學系碩士生方怡婷，統整全世界五千多種鳥巢

【設計對談】黃梵真、林育正、陸子淵／我們從學生時代開啟了自己的設計事業

無論是重考後踏上設計之路的黃梵真，運用學校所學技能累積收入的 Riven，還是中學時期便不小心接起案來的陸子淵，三人的設計職涯皆從學生時期開始，且「學生」這個身份似乎都未對他們造成太大的限制。談到給大學生的建議，才脫離這個身分不到一年的陸子淵提出帥氣的疑問，「如果設計是用來解決問題的，那設計師應該要能拯救世界。可是，怎麼很多設計師都只在解決上面的人交代的問題？」正是因為相信設計的力量、且不受既定思維框限，讓黃梵真、Riven、陸子淵三人都在學生時期便開創出自己的一片天……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。