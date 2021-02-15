這個年我們不放鞭炮來爆米花！嗶嗶啵啵〈紙炮仔〉

書名：《書上設計展3.0》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版出版時間：2018年5月1日

自從各縣市依據「爆竹煙火管理條例」第十五條訂定了相關施放方式，爆竹一聲除舊歲的印象便慢慢淡出日常生活，尤其台北管制森嚴，甚至可能現在的小朋友也沒有親手放過鞭炮的經驗。

台藝大視覺傳達設計系設計師們一反過去經常有的手法將鞭炮數位化，將燃放鞭炮時同時感受到的視覺、聽覺、嗅覺等轉化，聚焦於燃放鞭炮時最大的特徵—聲音，從中聯想到爆米花的「啵啵」聲，並結合過年時經常會進行的紅包餽贈禮俗，設計出一款很有意思的爆米花—「紙炮仔」。

《書上設計展3.0》新一代後浪賞：紙炮仔（紅包）

將爆竹聯想到爆米花之間的意象連結很有意思，除了聲音之外，也能喚起曾親手燃放過鞭炮的民眾久遠記憶。外型設計取樣於過年經常會看見的春聯、紅包、燈籠等樣貌，螢光色的字樣與插圖充滿青春氣息，這些盒裝可直接放進微波爐裡加熱，當爆米花逐漸成形的時候，盒子被撐開同時聽見啵啵聲響，更能聞到空氣中瀰漫的迷人香氣。我覺得這個設計很好的點在於，將鞭炮文化很巧妙地與美食結合，過年時與難得一見的親戚朋友一起吃吃爆米花聊天非常符合節慶氣氛，也能提供放鞭炮時不能嚐到的味覺體驗，既有年節氣氛、又能讓人感受放鞭炮的熱鬧氛圍，更別說背後隱藏的巨大市場商機了。

《書上設計展3.0》新一代後浪賞：紙炮仔（紅包解說圖）

傳統文化之所以迷人，除了堆疊的歷史感與當代流行風潮衝突而生的反差美感之外，當中也有許多感受是數位時代無法用任何技術取代。當我們希望將設計融入傳統文化時，不能太刻意偏重某種感官的經驗優化，將所有感受拆解後重新構築，並經過設計師轉化，才能真正從傳統中孕育出革新。

第四屆新一代後浪賞 商業模式創新獎

設計團隊

臺灣藝術大學 視覺傳達設計系

Designer｜侯威亦、吳盈穎、黃以恩、林忻

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】