開放閱讀之樂──臺文館的「文學樂園」開幕啟用

經過一年的空間調度，受到觀眾喜愛的「兒童文學書房」變身「文學樂園」於2021年2月2日開幕，本文採訪擅長營造空間，給予體驗的築點設計（archicake）暢談規劃理念。

文／羅健宏；圖／國立臺灣文學館

從「兒童文學書房」到「文學樂園」可以感受到，全新落成的閱讀空間從單純的閱讀提升到更豐富的體驗，負責這次設計的築點設計總監鍾秉宏建築師表示，由於太太剛好在圖書界服務，聽過許多管理圖書館遇到的問題。他說，「文學樂園正好是一個機會！」讓他能用建築專業訓練，來統整並提出適合兒童閱讀的空間應該具有的模樣。

讓各種可能發生的開放空間

空間規劃讓使用者擁有最自在、最舒適的閱讀場域

如果要描述「兒童」的行為特質，「好動」絕對會是最佳形容。在規劃時，鍾秉宏將自己想像成這群使用者，「就像是在地上爬行的動物、會隨時隨地提出問題、會想要奔跑。」無法長時間專注在書本上。他說，如果要為這群使用者打造適合閱讀的環境，適合他們行動的空間便相當重要。

文學樂園的空間格局為長方形，依照使用需求劃分為前後間，交界處設有讀者服務臺。前間規劃為閱覽室，書櫃靠著牆面放置，閱覽的桌椅則擺放在中央，形成被書櫃包圍的空間格局。館員或志工坐在讀者服務臺，可以直接看見使用者，少了視線的死角，在管理上也變得更加方便。

以往為了爭取更多的藏書，圖書館習慣將書櫃成排擺放，現在的擺法雖然看起來有點浪費，但因為沒有空間阻隔，兒童可以更加自在地移動。鍾秉宏表示，就如同科技業流行的開放辦公空間，這樣的格局顯得更有彈性，使用上也多了其他可能。鍾秉宏表示，自己在做策展時，也常常應用這樣的概念。而且只要把館藏陳列擺滿，就能創造出被書本包圍的閱讀環境。

用色彩展現兒童的閱讀需求

「文學」化身成為「小文」，以童趣的形象為「文學樂園」點綴活潑的氣息。

除了打造一個適合行動的空間，鍾秉宏進一步指出，文學樂園的設計皆是從兒童的尺度出發。然而，不同年紀的兒童對於閱讀的需求都不一樣。像是年紀較小的孩童因為還不懂文字及文意，需要旁人陪同閱讀，回應他們的各種提問。因此，幼童需要的是可以陪伴的空間。未來文學樂園也會開放給國小、國中生利用，已能獨立閱讀的學童，需要的反而是能讓他們安靜翻閱書本的空間。

將不同年齡層所需的機能整合，並顧及同時在空間中的家長、老師和館員，為了替閱覽空間整理出脈絡，呈現一致性，設計團隊使用不同顏色的地毯進行機能上的區隔。從綠色、黃色、橙色，再到服務臺後方的藍色橡膠板，一種顏色的地毯就代表一種特定的年齡需求。

進入文學樂園，綠色的地毯上面放置了平坦及靠背的大型沙發，提供家長跟需要伴讀的幼童使用。考慮到家長可以帶著大包小包的東西，這裡也有足夠的空間放置隨身用品，牆邊也規劃了嬰兒車的放置處；黃色地毯是活動廣場，延伸至牆面的空間設計了內嵌的黃色框框，讓說故事的志工或繪本作家，可以坐在這裡進行分享，醒目黃色的背景聚集大家的目光；橘色地毯上是獨立座位。讀者服務臺後方則是青少年文學區、桌遊體驗區，以及以文學為主題的體感遊戲區。

體感遊戲區，讓小朋友可以透過互動親身體驗

增加兒童閱讀意願的細部設計

考量兒童不習慣利用書背資訊找書，開架式的書櫃經過重新設計，擺放書本的空間就做得比一般書櫃來得大、活動書櫃也改成封面朝前的陳列方式，讓兒童更容易翻找，並根據封面插畫或標語，選擇自己想看的書。而無法伸手拿取的位置，則作為展示使用。

再看築點設計的設計，黃色地毯上有三角形及圓形物體各一，最初並不在規劃的藍圖之中。鍾秉宏說，兒童喜歡躲藏空間。他們喜歡藏在裡面，營造屬於自己的小世界。因此團隊將山洞簡化成挖空的幾何三角形、沙坑則變成大塊的圓凹鋪面，讓兒童可以拿著書躲在洞裡閱讀，或是趴在上面休息。書櫃轉角和柱子旁，則會放上紙筆，讀累了就可以在這裡畫畫。廣場活動進行時，沙發上的親子、獨立座位的兒童，只要調整座位就能直接參與活動。如有需要更大的活動空間，閱覽區的設備皆能移動。

鍾秉宏與設計團隊期待兒童會真心喜歡這個為他們量身打造的空間，在這裡感受到迷人的閱讀體驗。鍾秉宏說，我的兒童樂園不是鬧哄哄的遊樂場，「而是能讓小朋友在書的世界裡面徜徉，找到閱讀的快樂。」拿起一本書、翻開書扉，走進作家打造的閱讀世界。

低開架書櫃方便孩童拿取

本文由國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，原文發表於《閱：文學》69期，國立臺灣文學館出版，2020年12月號。