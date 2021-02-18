【名單之後】林榮燁／詩書醫畫通才的朱芾亭

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／林榮燁

入選 臺展第4、6、7、8、10回，府展第3回

祖籍福建龍溪的朱芾亭（1904-1977）原名朱木通，號虛秋，生於明治三十七年（1904）離嘉義火車站不遠的「二通」（現在的中正路）。當時，嘉義火車站剛於前兩年開通，朱木通的父親就在這個嘉義新興的熱鬧市街開設銀樓。

幼時的朱木通並未接受正式日本教育，或許是私塾之必要、或是個人興趣，除了自習臨摹《芥子園畫譜》，朱木通十三歲時參加由嘉義文人賴惠川等人創社的「玉峯吟社」學習漢詩。「玉峯吟社」的成員，包括了嘉義出身的名畫家林玉山、盧雲生、黃鷗波、黃水文等人。

昭和二年（1927），由台灣教育會開辦了「臺灣美術展覽會」，簡稱「臺展」。第一屆即有嘉義東西洋兩大畫家林玉山及陳澄波入選。或許，出於某種需要及天時地利人和，「臺展」始辦次年，林玉山與台南的潘春源，以及上述「玉峯吟社」（後來改為「鷗社」）的相關成員，組織了後來影響南台灣東洋畫極為深遠的「春萌畫會」，當時，改以朱芾亭為常用名字的朱木通，也是發起人之一。

朱芾亭，《公園小景》，1930。

除了熱衷漢詩創作，參與「玉峯吟社」、「鷗社」、「笑園吟社」等詩社活動，朱芾亭並出版過詩集《苔岑集》（1942），以及遺作《雨聲草堂吟草》。而在繪畫上，透過畫會的學習、交流、觀摩，以及當時來到嘉義的外師如日本人小室翠雲、代谷耕外、大陸畫家王亞南等人的指導，或許也受到畫會同仁林玉山等人在「臺展」東洋畫入選的激勵與影響，朱芾亭也在第四屆「臺展」以《公園小景》首次入選。在日治時代，他總共入選了「臺展」五次、「府展」一次。除了首入選的《公園小景》以工筆淡彩寫實，之後入選的五幅則偏向以水墨再現，主題內容均以南台灣郊村的山樹風景為主，變化並不大，讓人聯想起林玉山於昭和八年（1933）榮獲「臺展」第七回特選的《夕照》。

比較特別的是，日治時代朱芾亭雖然住在以日本人為主的嘉義火車站前生活圈。後來，他也出國進修。不像當時嘉義的許多畫家選擇留學日本，朱芾亭不知有否受陳澄波於1929年到1933年居留中國上海與蘇杭的影響，於昭和十年（1935）毅然賣掉家裡銀樓的部份家產當旅費，獨自前往上海及蘇杭，但時間不長。

朱芾亭此段特別的人生決擇與經歷，以及當時的寫生集等記錄，因為後來的火災以及家族對此事並非諒解，已經無法確切呈現了。幸運的是，朱芾亭留下了一首漢詩，說：「半年鴻爪印江南，名勝全憑彩筆探。收拾六朝歸畫本，杏花春雨卷中酣。」根據後來的家族口述記錄，朱芾亭在大陸江南的寫生，還曾經跟當時的國畫大師劉海粟、賀天建等人請益，因此，朱芾亭的畫風有否受他們影響，或許可以進一步研究。

朱芾亭，暮色，1940。

但是，不知何故，朱芾亭在入選第三回「府展」（1940）後，便不再參與官辦展覽，只留在「春萌」活動。或許，這時（1942），他已開始戮力經營印刷事業，並潛心研究漢醫。根據朱芾亭還在世的漢醫徒弟張火炎口述，朱芾亭的印刷廠以日本客戶為主，生意興隆，直到二戰終了前才完全結束。戰後，不知何故，或許是生活壓力，朱芾亭搖身一變成為漢醫師，開設地點就在市區忠義街靠大通（中山路）附近，最初的店號卻有濃濃的日本味「新高藥房」，並不是後來鼎鼎大名的「春陽堂」。但是，即便是「春陽堂」，也是朱芾亭去日本考察回來後更改的。

此外，朱芾亭的書法，也一直為人稱道，林玉山評過他的書法：「兄之書法特別傾慕襄陽米家，所臨運筆蕭灑，有韻有神，頗有造詣，晚年大有接近米法之妙。」只是，戰後，大部份時間，他似乎回到以朱木通（木通也是草藥名）的本名開店行醫，並努力不懈參加考試，前後六次，才於六十三歲高齡考取中醫師執照。他所著漢醫書《朱木通經方醫案：中醫臨床廿五年》，頗受好評，在他過世近半個世紀後仍在流通，網路上還有專業的中醫師在探討，而他引用日本漢方大師和田東郭的名言：「用方簡者其術日精，用方繁者其術日粗」，成了他教導弟子的座右銘。

可惜的是，在追尋他的畫跡上，以目前能力，朱芾亭在世最親近家屬與漢醫徒弟，都不曉得那些在網路流傳、入選過臺府展的大畫是否還存在？或在何方？家屬或許有難言之隱，漢醫徒弟張先生在民國五十五年（1966）前後才加入「春陽堂」，對朱芾亭的畫也所知有限。

曾經為金工、畫家、詩人、書法家、印刷廠老闆、漢醫師，也曾為藝術理想遠走大陸江南。朱芾亭雖久居嘉義，但也歷經多次遷移，也曾與家人分居，他的畫作並未好好保存。最後，嘉義市民生北路五十八號舊「春陽堂」地址，是他於民國六十六年（1977）平靜的離開人世的地方。