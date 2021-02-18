快訊

創作還是破壞？虎尾建國眷村「一線之隔」的塗鴉衝突

陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣

【名單之後】林榮燁／詩書醫畫通才的朱芾亭

聯合新聞網 / 陳澄波文化基金會
朱芾亭，《水鄉秋趣》，1935。
朱芾亭，《水鄉秋趣》，1935。

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。

即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／林榮燁

入選　臺展第4、6、7、8、10回，府展第3回

祖籍福建龍溪的朱芾亭（1904-1977）原名朱木通，號虛秋，生於明治三十七年（1904）離嘉義火車站不遠的「二通」（現在的中正路）。當時，嘉義火車站剛於前兩年開通，朱木通的父親就在這個嘉義新興的熱鬧市街開設銀樓。

幼時的朱木通並未接受正式日本教育，或許是私塾之必要、或是個人興趣，除了自習臨摹《芥子園畫譜》，朱木通十三歲時參加由嘉義文人賴惠川等人創社的「玉峯吟社」學習漢詩。「玉峯吟社」的成員，包括了嘉義出身的名畫家林玉山、盧雲生、黃鷗波、黃水文等人。

昭和二年（1927），由台灣教育會開辦了「臺灣美術展覽會」，簡稱「臺展」。第一屆即有嘉義東西洋兩大畫家林玉山及陳澄波入選。或許，出於某種需要及天時地利人和，「臺展」始辦次年，林玉山與台南的潘春源，以及上述「玉峯吟社」（後來改為「鷗社」）的相關成員，組織了後來影響南台灣東洋畫極為深遠的「春萌畫會」，當時，改以朱芾亭為常用名字的朱木通，也是發起人之一。

朱芾亭，《公園小景》，1930。
朱芾亭，《公園小景》，1930。

除了熱衷漢詩創作，參與「玉峯吟社」、「鷗社」、「笑園吟社」等詩社活動，朱芾亭並出版過詩集《苔岑集》（1942），以及遺作《雨聲草堂吟草》。而在繪畫上，透過畫會的學習、交流、觀摩，以及當時來到嘉義的外師如日本人小室翠雲、代谷耕外、大陸畫家王亞南等人的指導，或許也受到畫會同仁林玉山等人在「臺展」東洋畫入選的激勵與影響，朱芾亭也在第四屆「臺展」以《公園小景》首次入選。在日治時代，他總共入選了「臺展」五次、「府展」一次。除了首入選的《公園小景》以工筆淡彩寫實，之後入選的五幅則偏向以水墨再現，主題內容均以南台灣郊村的山樹風景為主，變化並不大，讓人聯想起林玉山於昭和八年（1933）榮獲「臺展」第七回特選的《夕照》。

比較特別的是，日治時代朱芾亭雖然住在以日本人為主的嘉義火車站前生活圈。後來，他也出國進修。不像當時嘉義的許多畫家選擇留學日本，朱芾亭不知有否受陳澄波於1929年到1933年居留中國上海與蘇杭的影響，於昭和十年（1935）毅然賣掉家裡銀樓的部份家產當旅費，獨自前往上海及蘇杭，但時間不長。

朱芾亭此段特別的人生決擇與經歷，以及當時的寫生集等記錄，因為後來的火災以及家族對此事並非諒解，已經無法確切呈現了。幸運的是，朱芾亭留下了一首漢詩，說：「半年鴻爪印江南，名勝全憑彩筆探。收拾六朝歸畫本，杏花春雨卷中酣。」根據後來的家族口述記錄，朱芾亭在大陸江南的寫生，還曾經跟當時的國畫大師劉海粟、賀天建等人請益，因此，朱芾亭的畫風有否受他們影響，或許可以進一步研究。

朱芾亭，暮色，1940。
朱芾亭，暮色，1940。

但是，不知何故，朱芾亭在入選第三回「府展」（1940）後，便不再參與官辦展覽，只留在「春萌」活動。或許，這時（1942），他已開始戮力經營印刷事業，並潛心研究漢醫。根據朱芾亭還在世的漢醫徒弟張火炎口述，朱芾亭的印刷廠以日本客戶為主，生意興隆，直到二戰終了前才完全結束。戰後，不知何故，或許是生活壓力，朱芾亭搖身一變成為漢醫師，開設地點就在市區忠義街靠大通（中山路）附近，最初的店號卻有濃濃的日本味「新高藥房」，並不是後來鼎鼎大名的「春陽堂」。但是，即便是「春陽堂」，也是朱芾亭去日本考察回來後更改的。

此外，朱芾亭的書法，也一直為人稱道，林玉山評過他的書法：「兄之書法特別傾慕襄陽米家，所臨運筆蕭灑，有韻有神，頗有造詣，晚年大有接近米法之妙。」只是，戰後，大部份時間，他似乎回到以朱木通（木通也是草藥名）的本名開店行醫，並努力不懈參加考試，前後六次，才於六十三歲高齡考取中醫師執照。他所著漢醫書《朱木通經方醫案：中醫臨床廿五年》，頗受好評，在他過世近半個世紀後仍在流通，網路上還有專業的中醫師在探討，而他引用日本漢方大師和田東郭的名言：「用方簡者其術日精，用方繁者其術日粗」，成了他教導弟子的座右銘。

可惜的是，在追尋他的畫跡上，以目前能力，朱芾亭在世最親近家屬與漢醫徒弟，都不曉得那些在網路流傳、入選過臺府展的大畫是否還存在？或在何方？家屬或許有難言之隱，漢醫徒弟張先生在民國五十五年（1966）前後才加入「春陽堂」，對朱芾亭的畫也所知有限。

曾經為金工、畫家、詩人、書法家、印刷廠老闆、漢醫師，也曾為藝術理想遠走大陸江南。朱芾亭雖久居嘉義，但也歷經多次遷移，也曾與家人分居，他的畫作並未好好保存。最後，嘉義市民生北路五十八號舊「春陽堂」地址，是他於民國六十六年（1977）平靜的離開人世的地方。

#名單之後003

參考資料：

◆朱侃如、朱佩蘭，〈朱侃如手札：我的袓父「朱木通醫師的故事」〉，2007年5月13日。

朱侃如，〈憶祖父朱芾亭與春萌畫會〉，「中華新聞網」，2015年3月7日。

◆賴子清，〈古今台灣詩文社（一）〉，《臺灣文獻》，10：1（南投，1959），頁102。

◆王文顏，〈臺灣詩社之研究》（臺北：政治大學中國文學研究所碩士論文，1979），頁77。

◆邱奕松，〈朱芾亭二三事〉，《嘉義文獻》，2（嘉義市，1984），頁47-60。

◆李伯男、戴明德，《台灣美術地方發展史全集－嘉義地區》（臺北市：日創社文化，2003），頁56。

◆朱侃如與林榮燁訪談，2018年11月28日。

◆張火炎與林榮燁訪談，2018年11月30日。


嘉義 日本 玉山 陳澄波 閱讀專題

延伸閱讀

【大師開講】蔣勳／孤獨是跟自己在一起

【美學系列】蔣勳 ／莊子，你好——給21世紀的備忘錄

【名單之後】陳映禎／宮田彌太郎：刻畫華麗島之美的浪漫靈魂

【名單之後】李知灝／「張秋禾」的誕生－少年畫家「李秋禾」的臺展初體驗

相關新聞

【名單之後】林榮燁／詩書醫畫通才的朱芾亭

朱芾亭的書法，也一直為人稱道，林玉山評過他的書法：「兄之書法特別傾慕襄陽米家，所臨運筆蕭灑，有韻有神，頗有造詣，晚年大有接近米法之妙。」只是，戰後，大部份時間，他似乎回到以朱木通（木通也是草藥名）的本名開店行醫，並努力不懈參加考試，前後六次，才於六十三歲高齡考取中醫師執照。

【臺灣服飾誌】日治晚期的臺籍日本兵穿什麼？

臺籍日本兵，一般是指太平洋戰爭後期（1942年至1945年）被日本政府招募和徵召服役的臺灣人。那麼在二戰期間，以日本兵身分上戰場的臺灣人們，穿的是什麼呢？

這個年我們不放鞭炮來爆米花！嗶嗶啵啵〈紙炮仔〉

台藝大視覺傳達設計系設計師們一反過去經常有的手法將鞭炮數位化，將燃放鞭炮時同時感受到的視覺、聽覺、嗅覺等轉化，聚焦於燃放鞭炮時最大的特徵—聲音，從中聯想到爆米花的「啵啵」聲，並結合過年時經常會進行的紅包餽贈禮俗，設計出一款很有意思的爆米花—「紙炮仔」。

【OB對談】歸來的人其實未曾離去：郭強生、孫梓評談《甜蜜與卑微》

評論者談小說家晚期風格，寫作者卻說自己還沒抵達，因爲不曾遠離起點。 細雨紛飛的台北，郭強生為我們攤開他的《甜蜜與卑微》，從中可看出他的變與不變，小說如何承接生命的斷裂──尤其是短篇小說。小說家於變奏

【故宮文物月刊】權力有形狀嗎？

文︱邱士華（任職於國立故宮博物院書畫文獻處） 圖︱國立故宮博物院提供

開放閱讀之樂──臺文館的「文學樂園」開幕啟用

經過一年的空間調度，受到觀眾喜愛的「兒童文學書房」變身「文學樂園」於2021年2月2日開幕，本文採訪擅長營造空間，給予體驗的築點設計（archicake）暢談規劃理念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。