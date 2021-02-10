農場、監獄、管訓隊：1950-1970年代的蘭嶼「建設」祕辛

文｜胡佳君（國立臺灣歷史博物館計畫助理）

蘭嶼，不論是搭船或是搭飛機，從登島的那刻開始，舉目所及的蘭嶼機場及公路等交通建設、觀光客駐足拍美照的青青草原，又或是突兀聳立在野銀部落外圍的永興農莊的石柱，都與戰後國家治理有著極大的關係。

除卻今日我們所熟知的核能廢料貯存場議題外，其實蘭嶼自1950年代起的「離島建設」，一直在接收國家不想要的東西。

當國家勢力登島

Ponso no Tao、Botel Tobago、紅豆嶼、紅頭嶼、蘭嶼，不同族群依循各自的脈絡來稱呼這座島嶼。1947年，政府以過去日本時代所用的島名──「紅頭嶼」，發音易聯想成「紅蟲」為由，改以島上盛產的特有種五葉蝴蝶蘭為名，將這座島嶼命名為「蘭嶼」。不同政權登島的第一件事，就是幫它改一個新的名字。

日治時期地圖將此地稱為「紅頭嶼」及「小紅頭嶼」，圖為 1914 年〈二萬分一紅頭嶼及小紅頭嶼地質調查圖〉。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

有別於日本時代因研究調查與地理限制為由的低度管轄，戰後由政府與軍方主導所開啟的治理策略與建設，使現代國家的觸手正式深入蘭嶼，其影響延續至今。

戰後初期，國民政府為安置大量來臺之官兵與其眷屬，由國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱退輔會）主導各項協助就業措施，其中一項是開發自平地到山區的土地、成立農場。不少高山農場如清境、武陵，即是在此背景下興建，而蘭嶼也列名其中。

首先1952年設置了「蘭嶼指揮部」（臺灣省保安司令部蘭嶼指揮部，1958 年後因整編改制成為警備總部蘭嶼指揮部，簡稱「蘭指部」），正式交由軍方管轄，非經特殊申請不得登島。接著，1958年7月1日正式設立「蘭嶼農場」，並以此為總稱，徵用島內約三成土地，旗下建設10座農場、牧場或榮民新村，分別名為定興、椰油、榮民、翠微、中興、復興、龍門、永興、萬壽、天山等。

1931年，稻葉直通及瀨川孝吉前往蘭嶼調查，後將拍攝的一百多張相片出版為《紅頭嶼》一書。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

海上監獄

雖說農場的原意是安置軍隊過剩的人力，但有別於其他在臺灣本島的退輔會農場，蘭嶼農場內所安置的人群結構可是大有玄機。

農場裡主要的人力，是不服管教、有案在身的榮民，稱之為「場員」，場長則由蘭嶼指揮部指揮官兼任。政府利用蘭嶼四面環海、與臺灣相隔甚遠的特性，把人丟到島上隔絕起來，心中的如意算盤是將整座島當成一座無法脫逃的海上監獄，又可促進生產與開發。一方面在島上引進與飼養牛隻、栽種稻米，像今天遊客必去的青青草原，就是當時設立的復興農場；另一方面，場員也是島上公共建設的主要勞動力：兩條大型公路、水利設施和蘭嶼機場等皆由他們修造。

1965年，蔣中正巡視蘭嶼島上各處，於蘭嶼指揮部前留影。（圖／國史館提供）

但政府沒有顧慮到的是，這座島嶼原先就有世代居住於此的達悟族人。對族人而言，不只原本種植水芋、果樹的土地及灌溉水源被侵占，生活中又要與不知何時會逃跑出來的犯人比鄰而居。這些有案底在身的人，還會破壞達悟人的作物、偷取他們的財物，甚至打架鬧事、姦淫女性，使達悟人的生活壟罩在恐懼之中。

高金鐘越獄事件

除了具有退輔會榮民身分的「場員」，政府也將一般社會案件的重刑犯，移入蘭嶼的監獄管訓隊進行勞動服刑，此類受刑者稱為「隊員」。其中最著名的，莫過於1963年的高金鐘越獄事件。

戰後逃獄史上的紀錄保持人高金鐘，擅長行竊，沒有他開不了的鎖，每每被警方逮捕上銬、入監後，仍有辦法脫逃。關不住的高金鐘，在1958年第十次落網時，被判刑移送到蘭嶼。然而，蘭嶼還是關不住高金鐘。1963年10月23日，一個月黑風高的夜晚，高金鐘夥同6名犯人殺害2名官兵後脫逃，朗島部落警力因電話損壞而無法通報其他部落，錯過黃金追捕時間。

此事驚動各界，媒體連續多日報導，有關當局除了從臺灣調動軍警人員渡海增援，甚至也要求達悟族人上山帶路，動員上百人次進行搜查，卻始終找不到逃犯下落。高金鐘的第十次越獄，也是他的最後一次。魔術大師胡迪尼在密閉的水箱中屢次脫逃，高金鐘則在四面環水的海上孤島中消失無蹤，迄今下落成謎。

隨著1967年蘭嶼解除管制、對外開放觀光，蘭嶼指揮部也在解嚴後裁撤，蘭嶼農場與監獄正式走入歷史。若說蘭嶼宛若一艘太平洋上的大船，那它在近百年的時間之海航程中，不斷遭逢近代國家機制掀起的驚濤駭浪。

下次迎著海風騎在環島公路時，不妨留意周邊遺留的歷史痕跡，這些地方，今天都還在。

蘭嶼退輔會農場分佈圖（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

參考資料 1.促轉會，戰後蘭嶼地區發展：蘭嶼指揮部等機構沿革與影響調查計畫 2.黃旭，《雅美族之住居文化及變遷》，臺北：稻鄉出版社，1995。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第47期「島與島」。