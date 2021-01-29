【故宮文物月刊】話說北溝故宮

文｜莊靈（作者為資深攝影家、臺灣攝影博物館文化學會理事長）

圖｜莊靈提供、國立故宮博物院院史資料室

提起「北溝故宮」，或許上了年紀的朋友多少還會記得一些；但若問到今天國內的年輕人，恐怕知道的人就沒有幾位了！

國立故宮博物院從去年（2020）十月起，在正館一樓舉辦一場定名為「北溝傳奇—故宮文物遷臺後早期歲月」的特展，以紀念文物曾經存放在北溝庫房，至今已經整整七十週年。策展人圖書文獻處宋兆霖處長，希望筆者能在展覽期間，除了提供一些個人早期以北溝為題材的攝影作品參展，還能撰寫幾篇有關北溝故宮的故事，好讓國內外的朋友對當年的北溝和故宮，有更多的認識和了解。

北溝屬於臺中市霧峰區管轄，根據史料記載，大概在清道光年間（1821-1850)，北溝已經有了街莊聚落；後經霧峰林家數代開發，這裡早已成為典型的臺灣農村，（圖1）故宮國寶曾經在此藏放了十五年之久。

圖1 1950年代的北溝村和少年村民 作者攝

1948年底到1949年初，故宮文物從南京遷來臺灣後，部分曾在楊梅火車站通運公司倉庫短暫停留，後來全都運到臺中，並且商借臺中糖廠倉庫存放。當時教育部成立了一個「國立中央博物圖書院館聯合管理處」的組織（圖2），統合轄理原來分屬故博、中博和中圖等單位的文物、圖籍和人員。聯管處的主任委員，由在大陸時就負責故宮文物遷臺的教育部長杭立武先生（1903-1991）擔任；這時三個單位的文物全都借存在臺中糖廠的放糖倉庫；而各單位的人員和眷屬則住在糖廠圍牆外的振興路，由糖廠撥地聯管處興建的木造宿舍裡。（圖3）至於所有文物的保存和整理工作，則都在糖廠倉庫堆放文物箱件的狹窄通道上進行。（圖4）由於臺中糖廠位在都會區，目標顯著，又因工廠經常排放廢水廢氣對古物有不利之虞；幾經探訪、勘察和研議，最後選定了北溝山麓，建造庫房、照相室和員工宿舍；這就是「北溝故宮」的由來。

圖2 1950年元旦，臺中聯管處前各單位同仁升旗合影。 作者提供

圖3 1949年臺中振興路聯管處宿舍及左後方臺糖小火車花園站 作者提供

圖4 1949年故宮遷臺同仁在臺中糖廠庫房內整理善本圖書 作者提供

為了能妥善存放三館的遷臺文物，1950年在北溝村外的傍山臺地上，蓋了四座鋼筋水泥庫房。1954年由於中央圖書館在臺北植物園復館，庫房就交由故博、中博兩單位使用，由莊嚴和譚旦冏兩位主任負責；直到1966年全部文物遷移到臺北士林外雙溪故宮新館之後，任務才告結束。（圖5）

圖5 1950年代早期北溝故宮庫房鳥瞰 作者攝

北溝庫房是這些文物歷經對日抗戰前後十七年顛沛流離，跑遍大半個中國的艱苦播遷之後，才第一次擁有一個屬於自己的家。北溝庫房除了庋藏3,842箱的兩院文物，它還是文物遷臺後進行正式點查（圖6）、國內外專家學者和藝術家申請研究、重要出版及展覽選件、編輯，以及國際貴賓來臺參訪的必到之地。由於1950年代的兩岸關係還是非常緊張嚴峻，政府為了文物的安全，就考慮就近修建山洞，以防萬一戰爭再起時可確保文物的安全。於是於1952年決定在北溝庫房近旁山坡鑿建小規模防空山洞，以備必要時可以將最精華文物存入，這就是北溝何以有山洞的原因。

圖6 1953年故博組文物點查情形 國立故宮博物院院史資料室

北溝山洞在1953年竣工，為U字形管狀建築，全長100公尺，寬僅2.5公尺，約可貯放文物600箱。當時各單位遵照理事會決議，曾挑選最精品文物另行編為洞字號箱，以備隨時移入；但因洞內濕度仍高，並且由於臺灣並未遭遇敵機空襲；因此那些被編為洞字號箱的珍貴書畫、善本圖書和文獻，始終都未曾入洞存放。（圖7）

圖7 1953年12月26日北溝故宮山洞落成正式移交，接收人員與故博、中博同仁於山洞口留影。 作者提供

在文物1965年北遷士林外雙溪後曾經閒置多年的北溝故宮原址，後來轉為「臺影文化城」時，還曾被改裝成通往「太空明日世界」的「時光隧道」過，但1999年的一場921大地震，卻徹底摧毀了臺影文化公司所有的地上建築，只剩下裡面依然完好的山洞，伴同已經成了一片廢墟的洞外庫區平地，隱身在高可過人的茅草雜樹間，一荒便是十幾年。而整片北溝故宮遺址後來被政府售與民間人士成了私有土地，而且還被填高數公尺將山洞全部埋入地下，一直到2014年才在各方的壓力下將山洞重新挖出；此事至今迄未獲得妥善解決，甚至2019年因洞口管理責任問題，讓山洞又被埋土填平。（圖8）

圖8 荒廢多年後又被填平的故宮北溝山洞，2014年再被重新挖出。 作者攝，2014年為故宮文物赴日本展覽，NHK特別到北溝取景時攝。

1950至1960年代的北溝故宮，除了最重要的庫房與山洞，還有一幢原有的日式建築，距離庫區不到百米的招待所，那是一幢精緻的日式居所，專為接待遠道前來的中外貴賓休息、食宿之用。像兩院理事前來視察，學者專家受聘到北溝庫房進行文物點查，國內國外學者到此參訪或短期研究，以及像王世杰、胡適、葉公超、張大千、黃君璧、郎靜山等人不定期到訪，都在這裡接待。它不但成為中外學者專家的休憩聚會和談文論藝處所，也是大藝術家們興來揮毫創作的鄉間臨時畫室；北溝招待所可以說隱隱然已經成為當年臺灣中部山郊，一個不定期的文化人與藝術家的聚會中心。（圖9）

圖9 建築精緻考究的北溝招待所，於1965年故宮文物北遷多年後的臺影公司時期，還依然保持完好舊貌。 1993年作者攝

另外北溝故宮還有一棟最重要的建築，便是兩院共用的陳列室了；陳列室於1957年底在北溝庫區興建完成，佔地約200坪；裡面只有兩大兩小四間展覽室，以及供故博、中博使用的兩小間辦公室而已。北溝陳列室於1957年3月25日正式開放展覽，是故宮南遷文物自從1933年離開北平紫禁城以來，首次屬於自己的公開展覽場所。那裡地方雖然不大，全部四間展室一次只能展出文物200餘件；然而北溝陳列室麻雀雖小，名氣卻響遍全球；因為幾乎所有來臺訪問的友邦元首政要，像伊朗國王巴勒維伉儷、泰國國王蒲美蓬伉儷、菲律賓總統賈西亞伉儷，還有日本首相吉田茂、國際奧會主席布倫達治等人，都是專程到北溝陳列室參訪的貴賓。當然，像蔣介石總統和夫人宋美齡也曾到陳列室視察及看畫，甚至在陳列室興建之前即已多次到訪北溝故宮庫房。（圖10）

圖10 （左）1960年菲律賓總統賈西亞伉儷蒞臨北溝故宮參訪，由當時的古物館館長莊嚴（右）和英文祕書齊邦媛（右二）接待。 作者提供 （右）1950年代，蔣介石總統暨夫人蒞臨北溝故宮庫房觀賞書畫，與陪同人員合影，左起黃君璧、汪繼武、杭立武夫人、莊嚴、蔣夫人、蔣總統、杭立武。 作者提供

回想起來，這將近十六年文物初到臺灣的早期歲月，作者個人無論對於臺中糖廠，北溝時期的故宮與父親，以及個人初次接觸攝影......，都有太多的記憶和故事，只有留待下回再為讀者報告了。

本文摘錄自《故宮文物月刊》453期12月號，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。