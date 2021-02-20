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【瓶說書】#16 我們的孩子在呼救：一個兒少精神科醫師，與傷痕累累的孩子們

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：朱亞君寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）

播出日期：2020年10月28日

推薦好書：《我們的孩子在呼救：一個兒少精神科醫師，與傷痕累累的孩子們》

(內含影片)

書名：《我們的孩子在呼救：一個兒少精神科醫師，與傷痕累累的孩子們》作者：謝依婷出版社：寶瓶文化出版日期：2020年9月28日
書名：《我們的孩子在呼救：一個兒少精神科醫師，與傷痕累累的孩子們》
作者：謝依婷
出版社：寶瓶文化
出版日期：2020年9月28日

文／寶瓶文化

「我都有在關心，這孩子什麼都不說啊！」

其實孩子什麼都說了，透過笑或不笑、哭或不哭，沉默、憤怒或自傷……


▌在孩子的失序、難解背後，是那顆很想被看見、被好好愛著的心。▌

任何表面狀況都不僅是表面。最需要去聽見的，往往是沒有說出口的。

身為兒少精神專科醫師，謝依婷深知對於身心尚在發展、尋找自我定位的兒童和青少年來說，大人眼中「沒什麼」的小事，卻可能造成令他們窒息的壓力和影響。大人不解的情緒起落、行為變化，事實上，正是孩子在釋放線索，用力呼救：「請你多注意我！請你真的瞭解我！」

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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●「沒有人看見一個少年正在被強暴。」──一直說頭痛而拒學的少年，以自己的血，寫下祕密日記。

●「這樣他就會死掉了！」──四歲女童拿玩具刀瘋狂剁碎黏土人。她被娃娃車司機性侵了。

●「有時候我真的好討厭自己。」──少女纖細手臂上的自殘傷痕，就像媽媽的情人一樣數不清。

●「如果我馬上送她去醫院，說不定她就不會死了。」──最好的朋友驟逝，女孩一滴眼淚都沒有掉。

●「生而為人，我很抱歉。」──兩年來從未開口的少女，最後寫下了這句話。

讓我們一同牽著孩子，和他們站在一起，看入受創的心，理解傷的源頭，因為當孩子被理解、被接納了，他們也更能有力量，好好長大。

孩子真正渴望的，往往說不出口。那麼，我們就先對他們說吧：

孩子別怕，我會陪著你，我會接住你。

無論你是什麼樣子，我都愛你不變。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

寶瓶文化 醫師 朱亞君 閱讀專題

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