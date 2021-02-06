【瓶說書】#15 創傷發生得太早，撕下負面標籤，找回安全感與存在感！
主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、張純玲（寶瓶文化副總編輯）
播出日期：2020年9月23日
推薦好書：《創傷發生得太早：放下愛無能、自責、敵意與絕望，找回安全感與存在感》
(內含影片)
文／寶瓶文化
每個想要自殺的孩子，都是在替父母「去死」。孩子無條件地愛父母，當父母把痛苦轉嫁給孩子時，孩子沒有能力區分這是誰的，只會統統收下，並且真切地覺得是自己不配活在這個世界上。事實上，孩子的生命才剛剛開始，很多未知等待他們去探索。每個孩子都對這個世界很好奇，都想要活下去。
──節錄自第五章〈家庭裡的生死能量場〉
「媽媽說我小時候特別乖，可以一個人在嬰兒床上待著，很少哭鬧，不管誰逗都會笑。」
這是乖巧又貼心的孩子嗎？其實，這是為了求生存而壓抑自己需求，逐漸擁有「虛假自體」的孩子。
從地獄家庭走過來的李雪，提出當一個人無法在童年時，獲得母親適時的照顧，那麼成年後，內在將是破碎而空洞，僅能擁有「虛假自體」。「虛假自體」無法體驗到安全感和滿足感，極端的虛假自體更會引發人格障礙。
孩子容易將童年時母親對自己的冷漠、攻擊內化
李雪回憶與母親的互動，她說每一刀都像割在肉裡。她在大學畢業時，精神瀕臨崩潰，幾乎走上絕路。
原來，童年時母親對她的無回應、連續攻擊和不情願的付出，當她長大，她拿這些苛刻、冷漠與批評，更狠狠地攻擊自己。
每一個「背鍋」的孩子，都想要「拯救」父母
●你習慣當好人，難以拒絕別人，因此常委屈自己？
●你總擔心自己提出的請求，別人會無視？
●你總覺得一個人要夠優秀、夠完美，才值得被愛？
●你已擁有一切，卻仍覺得內心空虛不已？
透過自我覺察，明瞭烙印在心上的傷，重新愛與滋養自己，以及學習並立下與父母的界限，是李雪給在原生家庭受創的你的建議。特別是後者，允許父母有各種情緒，但不必為他們的情緒負責。當我們選擇做回自己，我們就能活出跟父母不一樣的人生。
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