用聽的臺灣企業史：黑膠裡的非主流聲響

文、圖︱林太崴（類比音聲玩家）

在所謂「音樂專輯」之外，有沒有什麼娛樂人心的鏘音？

我想，大多數人會去購買一張實體專輯，應該都懷抱著想要聆賞好音樂的浪漫心情。專輯裡面也許會是時下的流行歌、摩登的舞曲，或甚至是來自世界各地的民謠或古典等等種類。然而，在黑膠盛行時期，黑膠不僅僅是用來裝載純音樂的載體，作為50年代後強勢的科技產物，它同時也兼具媒體功能。因此，有許多公司行號或政府單位，都會利用黑膠來裝載企業形象美化的目的和政令宣導的功能。這些黑膠常是免費索取，但也有的是有條件的非賣品，專門服務某些特定族群，在消費主商品後額外得到的贈品，買菜頭送青蔥。這些非以音樂本身為主角的唱片，我們在此稱之為「企業盤」。在企業盤當中，大致又區分為三款不同的內容方向，包含「自創企業廣告歌曲盤」、「企業形象塑造盤」及「公部門宣導盤」。「自創企業廣告歌曲盤」大多都有自創詞曲，甚至找來知名歌手演唱，創製過程非常慎重；「企業形象朔造盤」通常是贈品，或者企業的音響測試片。最後一款「公部門宣導盤」則是以宣導各種理念為主的公部門相關政令宣導盤。

自創企業廣告歌曲盤

在企業盤當中，〈大同之歌〉應該稱得上是台灣最成功企業歌曲之一。大同公司創立於1917年，已是台灣百年企業。二戰後創作的〈大同之歌〉（或稱大同頌），在廣播及電視台上密集大力播送，各種家電產品置入在廣告歌當中，形朔優良國產的企業形象。歌詞唱道：「大同大同國貨好，大同電視最可靠，大同冰箱式樣新，電扇電鍋洗衣機。家家歡迎人人愛，品質優秀最老牌。大同大同服務好，大同產品最可靠！」。該曲調與歌詞，至今仍被大眾深深地刻在回憶裡，說它是最流行的非流行歌也不為過。

大同公司出版的企業盤封底（圖／林太崴提供）

〈大同之歌〉並非唯一以黑膠形式印製廣告歌的公司，當時大大小小的企業，都懂得如何利用黑膠載體去擴張企業影響力。另外一首廣告歌，對老一輩的民眾同樣印象深刻，那就是〈撒隆巴斯之歌〉。「撒隆巴斯」算是國民級酸痛貼布。較少人知道的是，製造廠商叫做久光，全名是：久光製藥株式會社，是一家日本製藥會社，總部位於東京。成立於1847年，歷史相當悠久。所產製的物件中，「撒隆巴斯」是台灣人最熟悉的一款。由於註冊商標上有一隻駱駝，很多長輩還以「駱駝標」稱呼該品牌。收錄在紀念黑膠的廣告歌由知名女歌手邱蘭芬演唱，包含〈撒隆巴斯擦劑歌〉及〈撒隆巴斯之歌〉國語、台語版各一首。其中歌詞唱道：「只要一貼撒隆巴斯，你就不再痛，只要一貼撒隆巴斯，再會吧痛痛痛！再會吧，痛痛！再會吧，腰痛、再會吧，跌打傷痛、再會吧風濕痛......」，讓大眾聆樂時，也想到該藥品。另，國泰人壽於1957年成立，後亦製作了《美妙的旋律》七吋小黑膠的廣告盤，其中企業代表曲為〈國泰歌〉，歌詞唱道：「國泰的伙伴大家一起來，美麗的遠景待我們來開創，人人保險，家家幸福！」搭配芭雷舞者的唱片封套，顯示出國泰人壽在行銷上的企圖心；「可口可樂」公司也以軟膠唱片形式出品了〈只有可口可樂才是真正可樂〉，敬告愛用者們千萬別買錯品牌，在汽水界相當競爭的氣氛下，建立品牌忠誠度。

久光公司出版的企業盤封面（圖／林太崴提供）

國泰人壽出版的企業盤封面（圖／林太崴提供）

可口可樂出版的企業盤封面（圖／林太崴提供）

企業形象塑造盤

70年代前後，許多大大小小的企業也紛紛加入製作「企業形象塑造盤」的行列，包含新光集團、宏泰建設、新力、金盈瀑布等等。這類企業形象塑造盤大多並非自創詞曲，而是以該公司企業的名義，再版發行市面上知名歌曲或音樂的黑膠唱片，通常以贈品形式，嘉惠消費者。

新光集團於1972年成立「新光百貨」，該百貨於1989年與日本三越百貨合資並成立「新光三越百貨」，在合併之前的新光百貨時期，出版了企業形象塑造的黑膠唱片，該盤並非自創新曲，而是以時下流行音樂搭配印刷精美的「彩膠」唱片－亦即非傳統黑色膠片來壓製音軌，而是整張皆採彩色圓碟的特殊膠盤。民眾在欣賞該彩膠唱片時，便會看到印在封套上的百貨企業資訊；此外，宏泰建設則出版了《阿波羅大廈》七吋黑膠，在義大利民謠〈O Sole Mio〉（我的太陽）開始放音之前，加入預錄的口白讚頌宏泰建設的詞句，讚美該建築之鬼斧神工與宏偉巨大，後才進入音樂歌聲。頗具時代感的讚頌詞，配搭上世紀特殊的咬字與遣詞，讓人無違和地進入80年代的懷舊氛圍中。

新光集團出版的企業盤封面（圖／林太崴提供） 新光集團出版的彩膠唱片（圖／林太崴提供） 宏泰建設出版的企業盤封面（圖／林太崴提供） 宏泰建設出版的企業盤封底（圖／林太崴提供）

Sony，當時譯為新力（現稱索尼），出版了〈Sony Song〉，亦製作了企業形象鮮明的黑膠，盤面的封套上印製：「買彩色（電視）送高級旅行袋」，跟現代促銷手法頗為類似。此外，就連較小的行號，例如「金曲純喫茶」店，也出版了贈品軟黑膠，標榜喝咖啡免費看摔角比賽節目。這類形象塑造盤當中，企劃內容可謂琳瑯滿目。除上述大小企業之外，較特殊的是宜蘭頭城「金盈瀑布」出版的七吋彩膠，該公司為了彰顯瀑布與山林間的情境特色，特地請編劇編了一部有聲情境劇，並請來一男一女聲優進行演出，透過情境的口語描繪，讓聽眾彷彿進入開闊山林瀑布間，聽聲遊歷，引君入林。

新力公司出版的企業盤封面（圖／林太崴提供） 金曲純喫茶公司出版的企業盤封面（圖／林太崴提供） 金曲純喫茶公司出版的企業盤封底（圖／林太崴提供） 金盈瀑布出版的企業盤封面（圖／林太崴提供） 金盈瀑布出版的彩膠唱片（圖／林太崴提供）

公部門宣導盤

企業擅長利用黑膠唱片來進行各種資訊的傳遞，政府單位當然也常利用這個新興的聲音媒體優勢來跟大眾喊話。1950年台灣開始施行統一發票制度，同時頒布相關辦法，並在隔年施行。鼓勵民眾向消費店家索取發票，藉以防止商家逃漏稅。但在施行初期，仍有許多民眾缺乏索取發票的意識，於是特別創作了〈統一發票宣傳歌〉，唱道：「你到街口買東西，可記住要發票，統一發票拿到手，好處真不少......要是字號對得巧，財神爺就來到。」；此外，跟財神爺相關的除了統一發票歌之外，樂透彩的前身「愛國獎券」也是與大眾息息相關的國民彩券。愛國獎券與統一發票，皆由時任財政廳長任顯群進行推動，以獎券方式吸引民眾購買政府公債。1950年起4月11日起正式發行，首期最高獎金為新台幣20萬元，獎額在當年甚至可在台北市購得透天厝。發行後彩券與獎金金額數度調整，風行時期在整個台灣大街小巷皆可看到愛國獎券兜售的販者身影，〈愛國獎券後天開獎〉黑膠於1966年順勢製作發行。該黑膠採放送輪播方式，基本上是向民眾吆喝購買愛國獎券的「罐頭錄音」，該唱片不停重複播放：「愛國獎券後天要開獎了，愛國的先生、太太、小姐請注意，後天要開獎了，趕快來買，趕快來買！10塊錢可以中獎50萬，既愛國又發財，大好機會請不要錯過！」。除了跟生活息息相關的發財歌曲之外，行的安全也是當時政府竭力推動的目標。1967年，台灣鐵路管理局製作了《行車安全》七吋小黑膠，研判應是在火車站等公共場所放送，內容則呼籲民眾注意行車安全：別闖越平交道、行車時頭部手部勿伸出窗外、紅燈停綠燈行......等等警語，可算是以交通安全宣導為主軸的宣導錄音。

統一發票開獎唱片封面（圖／林太崴提供） 〈愛國獎券後天要開獎了〉黑膠（圖／林太崴提供） 台灣鐵路管理局出版的〈行車安全〉宣導片（圖／林太崴提供）

在各個不同的時代當中，流行歌引領風騷、帶動潮流，但實際透過錄音載體穿越時代走來，亦會發現有許多非主流的錄音與聲響，而這些熟悉的點點滴滴，都陪伴著我們走過台灣日常，雖非名為流行歌，但的確曾經廣流傳。

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