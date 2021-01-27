柳青薰／主導戰後高雄城市建設的澎湖移民

文｜柳青薰（國立成功大學建築學系博士候選人）

曾有段時間，網路上流行起一波關於地方特質的討論。網友們紛紛從生活中的細微特徵，來描述對於某地人的印象，有些內容還真的是只有內行人才會理解的趣味。例如有人說，「澎湖人」通常都有很多親戚在高雄，或者換個說法，每一個高雄人在日常生活中，至少會認識一兩個澎湖人。

嚴格來說，澎湖跟高雄兩地之間，似乎沒有什麼必然的地理關係，再加上渡海來臺的路徑並非像島內移民那樣便利，這種幾近共識般的群聚印象著實讓人好奇，為什麼高雄會是澎湖人移居臺灣的首選？

從季節性移動到落腳定居

要從歷史上找出澎湖人大量移居高雄的原因，其實不難。1908年起日本殖民政府為了臺灣南部的國際貿易與經濟開發需求，開啟接連三期的「打狗港築港計畫」，創造出大量工作機會。原本就已經常態性旅居屏東、安平等地，從事「出稼」行為的澎湖人，紛紛把握機會轉進高雄謀生，不再維持季節性往返的工作模式。能夠在臺灣有穩定且優渥的生活，讓許多早已厭倦來回兩地奔波的澎湖人趨之若鶩。當時澎湖人胼手胝足的打拼形象，甚至衍生出所謂「澎湖查某，臺灣牛」的俚語，吃苦耐勞的低階勞動族群，成了早期澎湖移民鮮明的族群印象。

打狗港築港計畫實質上帶動高雄現代化的發展，不論一開始大規模的填海造陸，或是後來因應商業成長而興起的城市建設，都需要投入大量人力，因此對附近居民來說，當時的高雄是一個充滿希望與機會的新興都市。不僅渡海來臺的澎湖人，就連鄰近的臺南、屏東與嘉義等地，都有不少懷抱著夢想的人們不斷湧入。然而，澎湖人之所以有更高的競爭力，實際上仰賴的是有點出乎意料的因素──「教育」水準。根據臺灣總督府文教局1928年的統計資料顯示，澎湖學齡兒童的就學率是48.6%，高於臺灣本島平均值的44.8%。所以，澎湖人移居海外的推力，除了缺乏食物與工作機會外，也是因為人才過剩而產生的壓力。

不過，為什麼澎湖的教育水平會比本島還高呢？儘管因為位處離島，教育資源不如臺灣充裕，但澎湖自古以來文風鼎盛，除了政府的新制學校之外，還有很大部分的教育單位，是由地方宿儒主持的「書房」。許多識字的澎湖人來到人不生地不熟的臺灣之後，就算舉目無親、也沒有充沛的人脈資源，仍然可以憑藉基礎的學識能力，獲得本地商家的青睞，獲得較好的工作機會。

根據許多早期旅居高雄的澎湖長輩自述，當年原本單純想從學徒做起，但因為識字、懂算數，很快在同儕中被拔擢；等到有較好的發展機會時，便返鄉招募親友一起來臺打拼創業，再依賴同鄉情誼的專業團體彼此協力，形成一個更為龐大的專業團體。這樣的發展模式幾乎是第一代澎湖移民的縮影。

打造高雄城市新風貌

來臺參與高雄城市建設的第一代澎湖人，很多後來都成為高雄營造業的主力。根據政府營建單位的資料統計，戰後以來高雄的甲級營造廠中，由澎湖人所創設的佔有相當驚人的比例；這樣的發展脈絡也適用於建築師，1971年成立的臺灣省建築師公會第一任理事長，即為澎湖菓葉移居高雄的許仲川，在此之前還有與王大閎並列為臺灣十大建築師之一、以三信家商波浪大樓與高雄佛教堂等建築設計廣為人知的陳仁和，以及嘗試以水泥仿傳統木構、開創出近代廟宇設計潮流的謝自南等人。

陳仁和生涯晚期繪製鳳山農會肉品市場時的工作照。（圖／國立臺灣博物館提供）

陳仁和，或許是用來具體定義這個由澎湖人開創的盛世的最好例子。他在1922年出生於澎湖白沙鄉吉貝島，小學時因為父親經營大河旅社而舉家移居屏東。高雄中學畢業後，他進入建築教育名校早稻田大學專門部理工學部建築課就讀，並受教於日本近代建築大師內藤多仲、今井兼次與明石信道等人。1945年畢業返臺，於1950年後取得建築師資格後，在高雄鹽埕埔田町成立陳仁和建築師事務所，展開長達將近四十年的執業生涯，是南臺灣地區戰後相當重要的建築師之一。

從設計的專業上來看，陳仁和的作品風格充滿了現代建築的形式語彙，最大的特色在於對結構與構造設計的自信，在當時同時代的南臺灣建築師中鮮有對手。不論其成名作高雄佛教堂、被譽為臺灣粗獷主義經典的三信家商波浪大樓、大同國小禮堂，以及生涯晚期的鳳山農會肉品市場等案例，陳仁和的建築設計作品都呈現出一種君臨天下的態勢。

陳仁和的作品大同國小舊禮堂，現已不存。（圖／國立臺灣博物館提供）

但如果從建築的專業來看，陳仁和在建築上的成功，實際上是來自整個高雄澎湖社群集體創作的傑作。

團結面對挑戰的澎湖人

以三信家商為例，促成此案的業主代表黃慶雲、建築師陳仁和與營造廠負責人吳甲一皆為澎湖人，甚至從招標文件中的紀錄可以發現，當時參與投標的營造廠更有高達九成是由澎湖人經營。

三信家商波浪大樓招標文件中所載明參與投標之廠商，幾乎皆為澎湖人所開設。（圖／國立臺灣博物館提供）

之所以會有這種幾近壟斷的懸殊落差，除了證明澎湖人對於戰後高雄地區營造業的掌控之外，更重要的是他們面對戰後動盪局勢的能力──如材料價格的波動使得工程造價難以掌握，傳統營造廠不見得有能力配合新穎的建築設計等。這些外人認為艱鉅的挑戰，覺得風險太大、沒利潤的爛攤子，陳仁和與澎湖的鄉親卻能團結一致克服。

這種基於同鄉力挺而協力合作的模式，不斷出現在陳仁和及其他旅居高雄澎湖籍的建築師生涯中，也是造就澎湖人主導高雄戰後城市建設的最重要關鍵。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第47期「島與島」。