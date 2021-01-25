科學少年的詩心——詩人李魁賢與他的採收洋菇用剪刀

從文字開始認識李魁賢的人可能不一定清楚，這個十六歲便開始發表詩作的作家，其實曾經是個科學少年，而他多年來賴以為生的職業——現在來說就叫做「專利工程師」，更是讓人猜也猜不到。

李魁賢中學畢業後讀的是臺北工專化工科，化工科畢業後，他先是在肥料廠、塑膠廠工作了幾年，又在設計公司從事一陣子廣告文案寫作，隨後便踏入專利發明界。一開始是專利事務所的員工，到後來自行創立公司，從翻譯專利說明書起頭，從此開展了大半輩子的專利代辦申請事業。

在專利事務所工作時，他曾有一段時間熱衷於發明新東西，這把「採收洋菇用剪刀」，便是這段時期的「創作」。

發明剪刀的緣由要追溯到李魁賢還在第一家事務所裡頭的時候，那時事務所投資了一項蔬果保鮮劑的研發案，他跟著做實驗，以洋菇測試開發中保鮮劑的效果。李魁賢在實驗時得知，洋菇除了得靠人工一枚枚摘取，摘取後還必須用刀片削去蒂頭，而不耐擠壓碰撞的洋菇，過程中稍有不慎便會碰傷，受傷的部分一下子就發黑，發黑的菇便會失去商品價值，造成損失。

於是，李魁賢設計了一把特殊的剪刀，希望能改良採收的程序，減少撞傷的可能。這把剪刀的握把和刀刃分別往不同方向轉折，轉折處的角度略大於直角，整體形狀從側面來看，有點像是個被拉直的「Z」字形。在固定兩片剪刀零件的鉚釘處，則還另外加上了一個U形支架，方向與刀刃平行，使用剪刀採收時，先將U形支架伸到蕈傘下，剪斷蕈柄時，菇便會被支架托住，可以直接移放至容器裡，不需要再經過人手，如此一來，既節省了削蒂頭的工序，菇也不會被手捏傷或碰傷了。

當年，蔬果保鮮劑的開發最終失敗，可是採收洋菇用剪刀卻完成了，以「屈折形剪刀」為名的專利被核可，還獲得了1975年的中山技術發明獎。這把剪刀一度獲得不少媒體關注，也有剪刀工廠的老闆前來洽談製造事宜，只可惜後來不了了之，沒有進一步量產。

這把剪刀一度獲得不少媒體關注，也有剪刀工廠的老闆前來洽談製造事宜，只可惜後來不了了之，沒有進一步量產。（藏品／李魁賢提供，圖／國立臺灣文學館）

除了採收洋菇用剪刀之外，玩發明玩出心得的李魁賢，還另外獲得好幾項專利，像是能調整藥片倒出數量的藥盒包裝「片劑容器」，以及能用於山難求援的「反光氣球」等，只不過，這些專利後來都不能算是順利實行，不是與廠商洽談未果，就是被他人侵權製造。

李魁賢在自傳中就曾回憶，在獲得發明獎的幾年後，他偶然看到剪刀登上了農業雜誌的封面照片，看似有人使用來採收洋菇。既然李魁賢並未向他人授權製造剪刀，這種事當然是侵權的行為，他因此曾向雜誌社詢問剪刀的運用情況，只是後來也沒有下文。

假若真有其事，在未經他授權許可的情況下，當然是侵權的行為，可是在那當下，他只覺得既驚訝又興奮，興沖沖地想了解發明品的運用情況，沒有半點要追究侵權的意思。

就如同許多擁有其他正職的作家一樣，工作也是李魁賢提取素材的來源之一，譬如他年輕時，就曾經把在工廠工作的情景寫入詩裡頭。進入專利事務所工作後，翻譯、書寫「專利說明書」這種文體的經驗，更是讓詩人獲得特殊的啟發。

從文字開始認識李魁賢的人可能不一定清楚，這個十六歲便開始發表詩作的作家，其實曾經是個科學少年。（藏品／李魁賢提供，圖／國立臺灣文學館）

由於專利說明書需要顧及法律所需的彈性解釋可能，對科技的描述卻又必須力求精確，兩者之間的需求常有矛盾而相互衝突。不過對習於寫作的李魁賢來說，這種文字表達的拉扯較勁，卻或許是種十分有趣的文學挑戰。

將詩與專利說明書相提比較，他曾說：「詩的語言同樣要兼顧準確和曖昧。」詩要像專利說明書一樣，精準呈現關鍵的意念與精神；專利說明書則要像詩一樣，有能包容進退的模糊空間。這樣說起來，我們也許能把詩看作一種文字攻防的形式，至於專利說明書，則變得富有詩意了。

★作家小傳 李魁賢（1937－），臺北人。創作文類以新詩為主，另有小說、散文、評論、翻譯等。李魁賢的詩自然率真，表現自由的真、善、美，並主張詩人不能放棄對時代批判的立場，詩應植根於生活，甚而認為「詩人是天生的在野代言人」。除寫詩以外，他以本土立場所寫的詩評也廣為人知，而他站在「反抗」詩學的角度，對詩加以言詮，使詩散發出異質的聲響。 ★觀測員簡介 許雅婷 1991年生，臺大園藝系研究所畢業，現為臺北地方異聞工作室地縛靈兼打雜工，平常用青悠這個名字走跳。《唯妖論》、《城市邊陲的遁逃者》、《尋妖誌》的共同作者之一，曾獲時報文學獎小品文獎。

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【臺文天文臺】許雅婷：一把剪刀的誕生：當李魁賢沒在寫詩的時候」，未經同意，請勿轉載。