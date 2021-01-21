【名單之後】陳映禎／宮田彌太郎：刻畫華麗島之美的浪漫靈魂
udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。
即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。
文／陳映禎（國立臺南藝術大學藝術史學系）
入選 臺展1-9回
府展3-4回
特選 台展第10回《莫愁》
府展第1回《昏冥》
總督賞 府展第1回《昏冥》
推選 府展第2回
推薦 府展第5-6回
『我們身在臺灣，立足於日本國民的自覺之上，同時必須從東洋畫的立場來理解華麗島值得自負的美麗，悠久的美的根源，在體認現實中感覺從靈魂的深處騷動起來，如此努力前進才好。』[註1]
年年入選台府展的東洋畫畫家
宮田彌太郎（1906-1968）出生於東京，成長於臺灣，1927年進入日本川端畫學校向野田九浦學習東洋畫，回臺後任職於總督府文教局編修課，為教科書繪製插圖。特別的是，宮田彌太郎從台展開辦至府展終止，年年入選，從未缺席。宮田喜愛描繪美人畫，其筆下的女性不論傳統、摩登，身著和服旗袍、或是原住民服飾，各個都以流暢纖細的筆觸、朦朧的暈染堆疊出澄澈而唯美的形象。
1931年入選臺展的《綠蔭》，畫中右方女子帶著輕笑撥弄著帽檐，左方女子頷首低眉看起來正準備將傘收起，兩人身著東西混搭的服飾、肩併著肩，和樂地在綠蔭間漫步，令人感到餘韻無窮；畫家以細筆勾勒蓊鬱林木的層次，大闊葉與耐陰的亞熱帶植物，也符合日本人對臺灣的南洋印象。鷗亭生於〈第五回台展評論〉寫到宮田彌太郎為出人頭地的新進畫家，畫作富有觸覺感，[註2]隔年鷗又稱其東洋畫的表現為「臺灣的新藝術」。[註3] 宮田彌太郎也曾發表〈臺灣東洋畫的動向〉[註4]一文，表示其欲向舊傳統挑戰、點燃臺灣東洋畫改革的烽火，以東洋畫的立場理解華麗島（指臺灣）值得自負的美麗。
文學與藝術的邂逅──追求想像的異地情調
宮田彌太郎自幼喜好文藝，也常以文學作為繪畫主題，1935年入選臺展的《女誡扇綺譚》便是一例。畫中一名纖弱女子斜倚著走馬樓上的欄杆，她一手持著蓮扇、一手扶著胸口，若有所思地望向遠方朦朧的海岸，一旁碩大的牡丹正悄然綻放。乍看之下又是一美人繪，其實此作取材自日本作家佐藤春夫的《女誡扇綺譚》。佐藤春夫曾行腳臺灣，並以安平為背景寫下這淒美的故事。小說中的女主角因家道中落而遭未婚夫遺棄，精神失常後仍獨守在海邊廢棄的豪宅，每日盛裝打扮於陽臺盼著愛人歸來。[註5]宮田彌太郎以氣韻幽雅的風格表現了女人愛著較慘死的悲戀，以繪畫實踐對南方文化雜揉的唯美想像，追求臺灣漢族前近代頹廢浪漫[註6]的支那風情。
宮田彌太郎與西川滿的羈絆
除了臺府展中的美人繪外，宮田彌太郎也製作許多版畫，而創作的原因與當時赫赫有名的西川滿有著密切關係！
西川滿是1930年代臺灣文壇的重要作家、詩人，他集結在臺日人作家成立藝文組織，以浪漫耽美的筆調風格，書寫帶有異國逸趣的臺灣風情與民俗故事，也擔任多部文藝雜誌的發起人。西川滿醉心於製作裝幀精美的手工限定本[註7]，在西川滿的強力建議下，宮田彌太郎與立石鐵臣兩位畫家開始創作版畫[註8]，也成為西川滿的版畫製作固定班底。
西川滿與宮田彌太郎結識於中學，兩人意氣相投、相知相惜，宮田彌太郎曾說自己是餅店師傅，而西川則是詳細指定餅乾樣式的客人，他只是將西川的構想予以實踐。[註9]
宮田彌太郎跨足文學界的蹤跡，讓我們一窺當時文藝圈的密切交流，他的藝術創作素柔美而浪漫，甚至帶點飄渺的仙氣。這是一位誠然從靈魂深處去感知現實，凝視著華麗島無盡之沃土的畫家[註10]，他以自己的雙手傾力刻畫下心目中這帶有異國情調的島嶼之美。
#名單之後075
延伸閱讀：
◆黃震南，〈臺灣現代裝幀史的燦爛開端：西川滿與他的手工限定書〉
參考資料：
◆林竹君，〈唯美的距離—宮田彌太郎凝視下的「華麗島」〉，《議藝份子》，5（2003）， 頁 1-15。
◆洪千鶴，《畫家的左手：日治時期臺灣創作版畫研究》，碩士論文，國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文，2004年。
◆邱維邦,〈臺灣近代美術中女性再現的時代意涵——以「殖民現代性」觀點詮釋〉,《藝術論壇》10（2016），頁49-54。
◆潘青林，〈西川滿對臺灣版畫的貢獻〉，《臺灣學通訊》57（2011），頁8-9。
◆顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），上冊。
◆國立臺灣歷史博物館典藏網，看見臺灣歷史，《貓寺》（點閱日期2020年4月3日）
◆國立臺灣歷史博物館典藏網，看見臺灣歷史，《媽祖祭》（點閱日期2020年4月3日）
◆潘青林，〈文化藝術專刊〉紛擾下的清澄：宮田彌太郎的藝術世界，（點閱日期2020年3月20日）
◆版画堂，近代日本版画家名覧(1900-1945)，頁67。（點閱日期2020年3月28日）
◆臺灣文學期刊目錄資料庫，文藝臺灣，（點閱日期2020年4月4日）
備註：
[1] 宮田彌太郎，〈臺灣東洋畫的動向〉，《東方美術》，1939年10月。收錄於顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），上冊，頁537。
[2] 鷗亭生／XYZ生，〈第五回臺展評論〉，《台灣日日新報》，1931年10月26日，第3版。收錄於顏娟英等譯著，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），上冊，頁207。
[3] 鷗亭生，〈第六回臺展之印象〉，《台灣日日新報》，1932年10月26日至11月3日。收錄於顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），上冊，頁217。
[4] 宮田彌太郎，〈臺灣東洋畫的動向〉，《東方美術》，1939年10月。收錄於顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），上冊，頁535-537。
[5] 洪千鶴，《畫家的左手：日治時期臺灣創作版畫研究》，碩士論文，國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文，2004年，頁35。
[6] 邱維邦，〈臺灣近代美術中女性再現的時代意涵——以「殖民現代性」觀點詮釋〉，《藝術論壇》10（2016），頁54。
[7] 李志銘，〈華麗島幻夢：漂亮的書來自臺北〉，《臺灣學通訊》57（2011），頁10-11。
[8] 西川滿／文、潘元石／譯，〈日據時期台灣創作版畫的始末〉，《雄獅美術》258（1992），頁130-132。
[9]原出處為：宮田彌太郎，〈媽祖祭茶話〉，《媽祖》，第4期（1935.9），頁46。轉引自洪千鶴，《畫家的左手：日治時期台灣創作版畫研究》，碩士論文，國立台灣大學藝術史研究所碩士論文，2004年，頁49。
[10] 宮田彌太郎，〈臺灣東洋畫的動向〉，《東方美術》，1939年10月。收錄於顏娟英等譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），上冊，頁537。
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