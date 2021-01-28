【名單之後】余怡儒／以美術自娛人生的防疫醫官—倉岡彥助

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）

倉岡彥助 入選臺展第1～4回

2020年初，新型冠狀病毒肆虐全球，至今造成近545萬人染疫，近35萬人因病死亡。[註1]這波疫情當中，臺灣防疫成效卓著，受到世界各國矚目，其中對確診者進行詳實疫調，是防堵疫情在社區擴大的極重要措施，而這項工作的執行者便是隸屬於疾病管制局的防疫醫師團隊。[註2]無獨有偶，其實臺灣早在日治時期1903年就已出現防疫醫的職位，專職預防檢疫等相關事務。[註3]

1906年，甫自東京帝國大學醫科畢業的倉岡彥助來到臺灣，擔任警察本署臨時防疫課的防疫醫官。在學時主攻傳染病學的他，隨即投入當時盛行於臺灣且困擾日人許久的鼠疫防治工作。1908年底，便發表鼠疫與跳蚤傳播關係的相關研究。[註4]

倉岡不僅從事傳染病預防與研究，更在臺灣總督府醫學校中擔任講師，教授傳染病學相關知識，培養更多公共衛生人才。1918年2月，全球爆發「西班牙流行性感冒」，臺灣在當年6月由軍艦染疫開始，至1920年間至少傳播三波社區流行，合計逾92萬人染疫，4萬餘人死亡。[註5]疫情結束後，倉岡奉派赴歐美考察此次流行性感冒，後於1922年榮獲醫學博士，並任職為臺北醫院院長。[註6]

倉岡彥助 資料來源：大園市藏，《臺灣人物誌》，1920。

在研究與教學之外，倉岡也熱衷參與藝術活動。1926年2月，黑壺會以鹽月桃甫為指導而成立，起初由八名業餘美術愛好者組成，皆為各本職領域中的專家，如倉岡與於保乙彥、山口謹爾等人皆是醫學相關專業人士。[註7]他們利用公暇之餘在自宅中創作，不只彼此交流繪畫技法，更在該年2月、12月假臺北博物館舉行兩次油畫展覽會。[註8]第一回展覽會中，倉岡畫作被評比為凌亂的，第二回展覽會中的畫作《雞頭》則評為擁有強烈用色，可見其苦心努力。[註9]

1927年第一回臺展，倉岡以靜物素描《壺》入選，同時黑壺會十名成員中有八名入選。當時世人評比其作品畫面太過黝暗，前方蘋果跟花瓶看起來一樣，整體畫面應做更豐富明亮的處理才好。[註10]是年底，日本表現主義畫家川島理一郎受倉岡彥助邀請來臺，與黑壺會成員彼此交流，並舉辦個展。[註11]1928年7月黑壺會第三回展覽中，倉岡的參展作品《淡水街》，便出現類似川島豐富色彩的青色，[註12]畫題也受到臺展所追求「地方色彩」的目標影響，而有所轉變。

倉岡彥助，〈壺〉，1927，第1回臺灣美術展覽會

相對於《臺灣官紳年鑑》對倉岡助彥的評論：「興趣為油畫、書法、義太夫[註13]等，特別是油畫一項，已達業餘畫家水準。」[註14]他自己在接受臺灣日日新報記者採訪時謙虛的說，雖然自己對很多藝術活動都有涉獵，但最在行的還是飲酒之道。[註15]可見其在緊湊繁忙的公務之外，仍是很能享受生活的。