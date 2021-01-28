【名單之後】余怡儒／以美術自娛人生的防疫醫官—倉岡彥助
udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。
即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。
文／余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）
倉岡彥助 入選臺展第1～4回
2020年初，新型冠狀病毒肆虐全球，至今造成近545萬人染疫，近35萬人因病死亡。[註1]這波疫情當中，臺灣防疫成效卓著，受到世界各國矚目，其中對確診者進行詳實疫調，是防堵疫情在社區擴大的極重要措施，而這項工作的執行者便是隸屬於疾病管制局的防疫醫師團隊。[註2]無獨有偶，其實臺灣早在日治時期1903年就已出現防疫醫的職位，專職預防檢疫等相關事務。[註3]
1906年，甫自東京帝國大學醫科畢業的倉岡彥助來到臺灣，擔任警察本署臨時防疫課的防疫醫官。在學時主攻傳染病學的他，隨即投入當時盛行於臺灣且困擾日人許久的鼠疫防治工作。1908年底，便發表鼠疫與跳蚤傳播關係的相關研究。[註4]
倉岡不僅從事傳染病預防與研究，更在臺灣總督府醫學校中擔任講師，教授傳染病學相關知識，培養更多公共衛生人才。1918年2月，全球爆發「西班牙流行性感冒」，臺灣在當年6月由軍艦染疫開始，至1920年間至少傳播三波社區流行，合計逾92萬人染疫，4萬餘人死亡。[註5]疫情結束後，倉岡奉派赴歐美考察此次流行性感冒，後於1922年榮獲醫學博士，並任職為臺北醫院院長。[註6]
在研究與教學之外，倉岡也熱衷參與藝術活動。1926年2月，黑壺會以鹽月桃甫為指導而成立，起初由八名業餘美術愛好者組成，皆為各本職領域中的專家，如倉岡與於保乙彥、山口謹爾等人皆是醫學相關專業人士。[註7]他們利用公暇之餘在自宅中創作，不只彼此交流繪畫技法，更在該年2月、12月假臺北博物館舉行兩次油畫展覽會。[註8]第一回展覽會中，倉岡畫作被評比為凌亂的，第二回展覽會中的畫作《雞頭》則評為擁有強烈用色，可見其苦心努力。[註9]
1927年第一回臺展，倉岡以靜物素描《壺》入選，同時黑壺會十名成員中有八名入選。當時世人評比其作品畫面太過黝暗，前方蘋果跟花瓶看起來一樣，整體畫面應做更豐富明亮的處理才好。[註10]是年底，日本表現主義畫家川島理一郎受倉岡彥助邀請來臺，與黑壺會成員彼此交流，並舉辦個展。[註11]1928年7月黑壺會第三回展覽中，倉岡的參展作品《淡水街》，便出現類似川島豐富色彩的青色，[註12]畫題也受到臺展所追求「地方色彩」的目標影響，而有所轉變。
相對於《臺灣官紳年鑑》對倉岡助彥的評論：「興趣為油畫、書法、義太夫[註13]等，特別是油畫一項，已達業餘畫家水準。」[註14]他自己在接受臺灣日日新報記者採訪時謙虛的說，雖然自己對很多藝術活動都有涉獵，但最在行的還是飲酒之道。[註15]可見其在緊湊繁忙的公務之外，仍是很能享受生活的。
#名單之後076
參考資料：
◆大園市藏編，《臺灣人物誌》（臺北：谷澤書店），1920。
◆白適銘編著，《臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895～1945）》（臺中：國立臺灣美術館），2019.10。
◆李尚仁，《帝國與現代醫學》（臺北：聯經），2008.10。
◆林進發，《臺灣官紳年鑑》（臺北：民眾公論社），1934年。
◆施信如、蘇益仁、曾凡真等人編著，《認識H5N1新型流感》（第三版），中華民國政府出版品，2008。
◆《日治臺灣醫療公衛五十年》（修訂版）（臺北：臺灣大學），2015.5。
◆《臺灣日日新報&漢文臺灣日日新報資料庫》，漢珍知識網。
◆中央研究院歷史語言研究所，南國美術殿堂－臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫。
◆衛生福利部疾病管制署，〈衛生署國內即時疫調大追擊， SARS後首批防疫醫師成軍！〉，2005年8月30日。
◆臺灣學研究中心，「從瘴癘之地到清潔之島！－館藏日治時期醫療衛生類書展」，2008年9月16日至10月26日。
備註
[1] 確診人數與死亡人數為截至5月25日下午2點臺灣疾管署發布之統計。
[2] 臺灣自2003年SARS疫情之後，參考美國疾病管制局編制，於2005年9月正式編組成立防疫醫師團隊，首批成員有7名，分別來自法醫、感染、病理及內科等不同的領域專長，將投入國內疾病第一線的即時疫調工作，在第一時間找出疾病擴散原因以發展因應之道，以便更有效率防止疫情擴散。衛生福利部疾病管制署，〈衛生署國內即時疫調大追擊， SARS後首批防疫醫師成軍！〉，2005年8月30日。
[3] 〈臺灣總督府防疫職員設置〉，明治36年（1903）9月敕令第145號，《臺灣總督府職員錄》（明治44年），頁6。
[4] 倉岡彥助，〈鼠疫與蚤關係之研究〉，《醫學雜誌》73，1908年11月28日；倉岡彥助，〈蚤與鼠疫傳播之關係〉，《醫學雜誌》74，1908年12月28日。見於李尚仁，《帝國與現代醫學》（臺北：聯經，2008.10），頁41。
[5] 施信如、蘇益仁、曾凡真等人編著，《認識H5N1新型流感》（第三版），中華民國政府出版品，2008年，頁91-101。
[6] 林進發，《臺灣官紳年鑑》（臺北：民眾公論社），1934年，頁74-75。
[7] 白適銘編著，《臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895～1945）》（臺中：國立臺灣美術館），2019.10，頁84。
[8] 〈黑壺會展覽作品會〉，《臺灣日日新報》，1926年2月18日，夕刊版2。
[9] 舜吉，〈畫展短評 黑壺會〉，《臺灣日日新報》，1926年12月12日，夕刊版2。
[10] 〈臺展を見て 某美術家談〉，《臺灣日日新報》，1927年10月28日，版5。
[11] 〈川島畫伯來臺〉，《臺灣日日新報》，1927年11月27日，夕刊2版。
[12] 〈洋畫黑壺會 作品展 開催さる〉，《臺灣日日新報》，1928年7月8日，夕刊2版。
[13] 義太夫是淨琉璃當中的一個流派，而淨琉璃為相關三味線音樂的總稱。
[14] 林進發，《臺灣官紳年鑑》，頁75。
[15] 〈臺展アトリヱ巡り（十） 令息がモデルの 裸像『壯者』を描く 洋畫=倉岡彥助氏〉，《臺灣日日新報》，1927年9月16日，版5。
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