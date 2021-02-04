【名單之後】黃博鈞、江沛豫／洗練出新竹州一方風景的李澤藩

文／黃博鈞、江沛豫

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

李澤藩 入選 台展第2~4回，府展第1、2、3、5回。

「虎死也要留皮！」

1986年，80歲，從腦血管栓塞的病症復原，卻已行走不易的李澤藩，在家人的提醒該休息時，這樣回應著。他正在畫室面對著全開尺寸的畫紙，讓記憶流進筆尖顏料，認真地集中意識，畫的是新竹過往的城鎮風景，《孔子廟》。[註1]

李澤藩，以水彩畫及其熟練的「水洗技法」，創作了無數幅精彩畫作，其中不乏以新竹景物為題的作品，因此不僅是藝術，對新竹在地文史也是重要參考。初次觀看李澤藩的作品，很容易會被作品中接壤土地的真摯情感、藏而不發的力道深深吸引。畫作中用心經營的前景，常使觀看畫作的我們，感覺到自己彷彿就站在畫家身旁。

喜歡運動，喜歡創作，喜歡教學，喜歡觀察。從1926年開始，李澤藩在新竹第一公學校、新竹師範學校、臺北藝專、臺灣師範大學等校教書。長達近60年的教學生活，李澤藩總自許是「藝術教育家」，將他細心觀察環境人事物的生活態度，引領至繪畫領域，不停地創作及研發，亦留下了多種美術教學方法，教學時和學生亦師亦友，不僅自己從教學裡收穫許多，也讓非常多的學生得到啟發。

「不要想自己有天才，最好還是實際地去努力」 「繪畫的韻律與生活相關，所以要有真實的生活和思想才是根本之道」，李澤藩對新竹師範學校的學生們說著。[註2]

李澤藩使用過的畫具，被展示於李澤藩美術館

1907年6月5日出生於新竹市武昌街，考慮未來待遇和家中經濟，求學時選擇了臺北師範學校，原本熱衷田徑運動的他，在此時遇見讓他投注畢生心力的繪畫。當時從巴黎回來不久，抵達臺灣授課的石川欽一郎，擔任了李澤藩的美術教師，單是看著他佈置在美術教室的作品已讓李澤藩著迷，石川並常在課堂上以自繪的寫生作品作為教材來解說。

「忘不了其中一張學校附近公賣局工廠圍牆的寫生作品，牆下水溝流出來的水不斷地冒煙，緩緩地上升，非常美，表現的巧妙深深地觸動了我」，[註3]李澤藩說。

與石川欽一郎的師生機緣，讓他開始開始了繪畫創作。這份情誼，直到李澤藩70歲時出版的畫冊自序仍寫道：「石川先生過去常到新竹寫生，他喜愛相思樹以及鄉下的純樸景色，想起當年跟隨著他拿畫箱、裱畫紙、撐陽傘、灌水壺的情景，仍歷歷如繪」。[註4]

如同石川欽一郎，李澤藩畢業後，回到新竹開始了美術教學生涯，自身也創作不輟，時常在桃竹苗各地寫生，積極參與且入選了各式美術展覽會，在22歲時，作品〈夏の午後〉就成為了台展第二回的入選作品。後續的台展、府展及國民政府來臺後舉辦的全省美術展、全省教員美術展、台陽美展也都有入選紀錄，亦不乏得到優選、特選的成績。

「用我們眼可看的現象究實有生命保藏在物象裡的寫生，應有看破內面的生命力才好，所以寫生不要只用肉眼處理物象，還要用頭腦心魂的作用。」[註5]1949年，李澤藩編寫的美育要論提到。

李澤藩，第二回府展入選《馬武督連山》，1939，紙本水彩，57 x 69 cm

師承石川，李澤藩在近30歲時的畫作，則開始從石川的基礎中長出個人的風格。出現了筆調粗獷的錯疊線條，堅韌而扎實；提高彩度的紅黃藍綠的使用，透出了表象之下的生命力；「觀察自然、把握靈感、大膽嘗試、用各種方法表現到底」，[註6]在1950年代，李澤藩開始發展出具有個人特色的「水洗」技法，使得色彩變得更加細膩，空間更加緊密，晚期更因為「水洗」技法，以前面提到的《孔子廟》為例，作品遠景的山因為「水洗」顯德更為深邃，雲和水氣的流動好像就在眼前，內含的生命力深深打動了作品前的我們。

直到晚年，仍不喜歡被稱為畫家的李澤藩，還是喜歡別人稱呼他「李老師」。因為美術老師不僅要自己會畫，還要能讓學生會畫、喜歡作畫，有技能的傳授，還有心靈和情感的連結。一生中創作無數，包含了各種鮮活的玫瑰花畫作、新竹城鎮風貌、自然與山景等作品。在校園與家庭裡，情感也與親友、學生深深牽絆，除了畫作，親友為其留下的各篇文章、報導、評論和研究，還有目前仍座落於新竹武昌街的李澤藩美術館，持續將李澤藩留下的美與精神，如水洗技法般，浸渲層疊在新竹的城市肌理之中。