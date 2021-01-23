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【瓶說書】#14 你所說的都將成為呈堂證供

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）

播出日期：2020年9月17日

推薦好書：《你所說的都將成為呈堂證供》

(內含影片)

文／寶瓶文化

書名：《你所說的都將成為呈堂證供》作者：條子鴿 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年8月24日
書名：《你所說的都將成為呈堂證供》
作者：條子鴿
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年8月24日

在暱稱「公司」的警局，流傳著好警察有三不：不擋人財路，不相信任何人，不能說真話。

而這些，條子鴿能犯的禁條都犯了。

條子鴿歷練過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察、刑事警察，20年經驗的資深警察，早已認清人性有時是灰色的，唯有人心可以永遠不變的火熱，而他，真誠道出不吐不快的警界真相。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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精彩篇章內容：

●我們都很佩服丁哥學長總能精準地破獲毒品與槍枝的大案子。那天我推開他房門，卻見他兩眼翻白，手臂上束著橡膠帶，靜脈裡插著一只空針筒……他是警察，卻也是毒蟲？！──〈丁哥〉

●這場空難的罹難者多達近兩百人！如果這世上真有地獄，那麼現在我眼前的是比地獄更地獄的煉獄……我躲在車上，無助地嚎啕大哭，相較於在車外的那些人，我他媽就是個臭俗辣。──〈空難〉

●那是金屬拖行在磨石地板上相互碰撞的響聲，哐啷，哐啷……在空曠碩大的沉默監獄裡，清脆地迴盪。光頭犯人全身無力癱軟，任憑兩條腿間的腳鐐，一步步在地上沉重地拖行。──〈槍決〉

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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超越白、黑、黃各道，從警之路，是真正的人性無間道

這些熱血沸騰與嘆息傷感。那是我們從沒機會看見的警察另一面，正義、溫情、悲傷、出包，也有貪婪；那些我們彷彿亦身歷其境的辦案現場，憤慨、動人，一把槍對著你正面擊發的捏把冷汗，以及命案之外的幽影森森……

而我們從中深深感動的是，為了守護自己所在乎的一切，一個警察，二十年不變的初衷。


本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


警察 寶瓶文化 空難 閱讀專題

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