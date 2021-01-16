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【瓶說書】#13 深度解析懸疑劇《隱秘的角落》原著小說《壞小孩》 feat.臨床心理師劉仲彬

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、劉仲彬（臨床心理師）

播出日期：2020年8月26日

推薦好書：《壞小孩》

(內含影片)

文／寶瓶文化

當目擊者變成犯罪者，好小孩、壞小孩，誰能遏制青春期的黑暗？

《壞小孩》為日前由秦昊主演，引爆討論熱潮的懸疑推理劇，愛奇藝出品《隱秘的角落》的原著小說。


有些祕密，永遠不能讓人知道，否則永遠睡不上一個安穩覺……

書名：《壞小孩》作者：紫金陳出版社：寶瓶文化出版時間：2020年8月17日
書名：《壞小孩》
作者：紫金陳
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年8月17日

▍成年人眼裡，孩子永遠是簡單的。

▍他們想像不到孩子的詭計多端，哪怕他們自己也曾當過小孩。

籌畫了近一年，入贅女婿張東升假意帶岳父母旅遊，在市郊的三名山上，突然將兩人推下山崖摔死。這起本該天衣無縫的殺人計畫，卻被三個在遠處玩耍的小孩無意間拍了下來。更讓他沒想到的是，這三個小孩，一點都不善良……


懸疑推理劇《隱秘的角落》甫上線即引發熱議，以9.1高分登上豆瓣華語劇集榜首。《壞小孩》為《隱秘的角落》原著小說，赤裸呈現小孩從帶著純真的壞，到整個心靈變得不再純粹，破碎、缺愛的家庭致使的性格扭曲，比劇集更黑暗，更加聳動人心。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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【本集重點】

❶ 《壞小孩》與戲劇《隱秘的角落》是在說什麼？ --- 03:48

❷ 談談《隱秘的角落》吸引的地方 --- 05:00

❸ 以心理師的角度談談人物的心理狀態 --- 11:20

❹ 《壞小孩》與戲劇《隱秘的角落》有什麼不同 --- 18:04


本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


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