【OB現況】韓影視IP煉金廠：網漫、小說及電影節E-IP Market

文／胡椒筒（專職譯者）

喜愛韓國影視作品的人不難發現，很多高收視率及高票房的電視劇和電影，都是根據原創小說、網路漫畫或網路小說改編而成。

2019年韓國上映的100部電影中，本土電影占41部，其中5部改編自原創作品。這5部分別是：出版兩年間在韓國創下100萬本銷量佳績的趙南柱小說《82年生的金智英》（82년생 김지영）同名電影；2013年出版的小說《錢》（돈）改編電影《錢力遊戲》；網路漫畫《始動》（시동）的改編電影《青春催落去》；改編自網路漫畫《老頑固》（어쩔꼰대）的《我裡面的那傢伙》（내안의 그놈），以及同樣由網路漫畫《Long Live the King》改編的《國王英雄》（롱 리브 더 킹）。

2020年受新型冠狀病毒（COVID-19）的影響，至9月止，韓國上映的本土電影僅占去年的一半，其中只有《南山的部長們》（남산의 부장들）和《超「人」氣動物園》（해치지않아）分別改編自同名小說，以及網路漫畫《不會傷害你》。

電視劇方面，今年熱播的JTBC金土劇《梨泰院Class》（이태원 클라쓰），和早前創下KBS月火劇收視率新高的《雲畫的月光》（구르미 그린 달빛），均可看作是成功將網路漫畫和網路小說轉換成影視作品的成功案例。

《梨泰院Class》原著（左）漫畫及電視劇（圖／Openbook閱讀誌 提供）

網路漫畫與小說平臺，是IP的煉金廠

隨著韓國本土OTT服務的興起，以及國外OTT服務的加入，市場為使用者帶來更多選擇空間的同時，也加速推動了各平臺內容和質量的競爭。韓國原有的三大無線電視臺（KBS、MBC、SBS）、有線電視臺（tvN、JTBC等）、電影頻道（OCN），以及參與原創製作的Netflix，在選擇劇作家原創劇本的同時，也同時將目光轉移到已出版的小說、完結的網路漫畫和網路小說。

譬如Netflix於9月25日播出的原創劇《非常校護檔案》（보건교사 안은영），即是改編自小說家鄭世朗的小說《保健教師安恩英》。此外，由《屍速列車》（부산행）導演延尚昊擔任故事創作，漫畫家崔奎錫擔任作畫的網路連載漫畫《地獄》（지옥），也將改編成Netflix的原創劇，並由延尚昊親自執導。

《非常校護檔案》原著（左）《保健教師安恩英》書封與韓國版漫畫《地獄》封面。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

在韓國，這類網路漫畫和小說主要來源集中在少數平臺，包括韓國第一入口網站Naver所提供的Webtoon和Webnovel、最早開設網路漫畫連載平臺的Daum Webtoon，以及目前廣受人們使用的KakaoPage。

觀影人次出處：電影振興委員會（Korean Film Council）/最終統計日: 2020.10.22（圖／Openbook閱讀誌 提供）

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

Webtoon（웹툰）和Webnovel（웹소설）是一種始創於韓國的新概念詞彙，由網路「Web」及漫畫「Cartoon」、小說「Novel」組合而成，是專為智慧型裝置而設的新閱讀模式。它無需翻頁，只要上下滑動即可方便人們閱讀。

刺激人氣的網路平臺活動：選拔、徵文活動

隨著網路漫畫和小說的出現，平臺上連載的內容同時也會印刷成實體書出版。以Naver來講，Webtoon會分為三個板塊：首先是供使用者自由連載的「挑戰漫畫」，擁有一定點閱率和好評的「挑戰漫畫」可以升級至下一個板塊「Best挑戰」，每兩個月編輯部還會在「Best挑戰」中進行一次選拔，最多可選出50部具有潛力和作品性的漫畫，然後與作者進行正式連載簽約。完結的人氣漫畫有機會受到出版業和影視界的賞識，出版成實體書、翻拍成電影或電視劇。

2018年，擁有千萬觀影人次，同時決定拍攝電視劇及正式出版系列漫畫的《與神同行》就是Naver Webtoon最成功的一個例子。

Webnovel也與Webtoon的操作相似，不僅如此，小說平臺還會策畫類型小說的徵文活動。比如，2016年第一屆Naver推理小說徵文的最優秀獎《被提1992》（휴거1992），不僅於2017年出版實體書，還得到由韓國頂級電影投資發行公司Showbox製作電影的機會。藉由這個機會，作者曹章鎬受到更多出版社和製片公司的關注，隨後他在網路連載的小說《正義》（저스티스，2017）不僅出版成一套3本的實體書，2019年還被KBS翻拍成16集的電視劇。

同名漫畫改編的電影《與神同行》劇照（圖／Openbook閱讀誌 提供）

（左）《被提1992》中文版及（右）《正義》韓文版書封。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

IP Holder也學習影視運作的知識

面對風起雲湧的影視化商機，兩大網路供應商Naver Webtoon和Kakao同時在2018年8月創辦了自家影視製作公司Studio N和Kakao M。Studio N並在公司成立後，迅即成功將旗下的網路漫畫推廣並製作成電視劇。

早先在電影頻道OCN和Netflix播出的《他人即地獄》（타인은 지옥이다），以及tvN於9月和11月播出的《很便宜，千里馬超市》（쌉니다 천리마마트）和《女神降臨》（여신강림），都是Studio N改編自Naver Webtoon的人氣連載漫畫。除此以外，還有許多已售出影視化版權的網路小說和漫畫，等待著拍攝成電視劇和電影。

不過，以韓國目前的市場發展概況而言，像Naver和Kakao這種擁有自製內容的IP Holder，並不會單純只出售影視化版權。為了學習影視化的運作及製作技巧，他們在高額出售IP的同時，普遍都會提出共同參與製作的要求。加上目前全世界的流行趨勢，內容需求大量集中在OTT上，這也為市場造成了完結的網路漫畫、網路小說等IP供不應求的現象。

（左1-3）《他人即地獄》漫畫與（右１）電視劇海報。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

為跨媒體敘事內容的製作而生：釜山國際電影節E-IP Market

基於以上市場趨勢，製片公司在與這些擁有資源的新興公司合作的同時，也越來越把目光集中在尋找原創作品上。為了滿足這種市場需求，釜山國際電影節期間由主辦方舉辦的「E-IP Market」活動，成為業內人士高度關注和角力競逐的場所。

由韓國政府、釜山市政府、韓國電影界和企業界支持贊助，每年10月初在釜山臺舉行的釜山國際電影節，主辦方固定舉辦為期3天、名為「亞洲文化產品&電影市場」（Asian Contents & Film Market，以下稱ACFM）的大型IP交流活動。這項活動是雲集了電影和電視內容產業於一體的市場，同時為國內外從事電影、影視、出版和娛樂產業的相關人士提供交流和交易的場所。

電影節期間的「娛樂知識產權市場」（Entertainment Intellectual Property Market；E-IP Market）舉辦的兩個主要活動，吸引了廣大業內人士的參與，它們分別是：「E-IP Pitching」和「Book to Film」。

（取自Asian Contents & Film Market）

（取自Asian Contents & Film Market）

「E-IP Market」是原創小說和具備跨媒體敘事（TransMedia Storytelling）原著作品的知識產權交易場所，不僅提供包括出版物和劇目等傳統內容的版權交易空間，還促進了網路小說和漫畫等知識產權的交易，甚至為營造跨媒體敘事內容的製作環境作出貢獻。

2020年，「E-IP Market」不限內容種類、綜合招募韓國的各種原創IP（包括圖書、網路漫畫、網路小說等），並由業內專業人士進行評選，選出的優秀作品可參加名為「E-IP Pitching」的媒合活動。

在這項媒合活動上，入選作品的IP擁有者，可以為有意購買原著IP的製作公司和投資公司做更充分、詳細的內容講解。此外，自去年開始，日本的映像產業振興機構（VIPO, Visual Industry Promotion Organization）和臺灣文化內容策進院（TAICCA, Taiwan Creative Content Agency）也會選定本國優秀的原作IP，參與這項交流盛事。

臺灣文策院推薦10部具改編潛力的原創作品，參加本年度釜山「亞洲內容電影市場展」，將出版品帶到釜山。

挖出被埋沒的好故事：E-IP Pitching和Book to Film

2012年，「E-IP Market」為了替出版社和製片公司搭建直接溝通的橋樑，開設了名為「Book to Film」的活動。這項活動首先招募各大出版社的優秀作品，由主辦方指定的製片公司根據影視化的標準做出評選，入選的作品可獲得在活動中向更多製片公司介紹作品的機會。

《無底坑》韓文原著封面。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

為了鼓勵創作者和出版社參與活動，贊助「E-IP Market」的製片公司、投資公司及業內企業，也設立了不同的獎項及獎金。比如，頂級電影投資發行公司Showbox設立了「Showbox Choice Award」，會在15部「Book to Film」和15部「E-IP Pitching」的作品中各選出2部作品，各頒發獎座和韓幣1000萬元的獎金。

「E-IP Market」舉辦的活動，成功地為IP供需雙方創造出合作的良機，「Book to Film」更是為影視圈挖掘出不少被埋沒的好故事。例如，製作電影《屍速列車》、《屍速列車：感染半島》（반도）和《沒有你的生日》（생일）等優秀作品的製片公司（Redpeter Films Co., Ltd），在去年的活動中關注到了「無名小說」《無底坑》（무저갱），並簽下了電影版權。此外，tvN於今（2020）年9月播出的《很便宜，千里馬超市》，也是藉由這項活動獲得影視化的契機。

因受新型冠狀病毒（COVID-19）的影響，今年的釜山國際電影節縮小舉辦規模，「E-IP Market」也轉為線上形式舉辦。主辦方負責人金亨來表示，期盼全球的疫情盡快得到控制，希望明年會有更多的海內外業內人士和出版社同仁參與活動。

金亨來同時提到，近來臺灣上映了不少韓國電影，韓國也在持續引進臺灣電影，希望未來能邀請到更多的臺灣電影製片公司和出版社，前往參加釜山國際電影節的活動。

本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「韓國影視改編I．現況》IP煉金廠：網路漫畫與小說平台及電影節E-IP Market」，未經同意，請勿轉載。