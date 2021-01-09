華妃月俸不夠用？黑貓皮是古代LV？讀清宮檔案解開妃嬪薪情之謎

讀清宮檔案，更懂紅樓夢和清宮劇 近幾年，《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》清宮劇接力熱燒。除了精彩宮鬥，背景細節也讓考據黨爭論不休。清宮排場多奢華？嬪妃們拚品級、拚皇子，行頭與身價又有何講究？2020 年中研院院區開放日，近代史研究所賴惠敏研究員以「讀清宮檔案才看懂《紅樓夢》」為題做線上演講，從清宮檔案與《紅樓夢》的對比，解開清宮妃嬪爭寵之謎。

採訪編輯｜謝博霖；美術編緝｜林洵安

后妃搶升官，月俸年薪有多少？

清宮劇，表層談的是帝王與后妃的情愛，為了爭寵，善人可以為惡，惡人可以更惡。然若細細品味，背後更多是現實利益的考量。比如《延禧攻略》中，霸氣四射的高貴妃一出場，就有以下這段抱怨。

「（皇后）一年的宮份有一千兩，本宮少她四百兩。長春宮（皇后）用金器，儲秀宮（高貴妃）卻只配用銀器；她用儀駕，本宮用儀仗；就連逢年過節，本宮也比她少好多賞賜。」

這段台詞真實性多高？根據《國朝宮史》記載，皇后年俸 1000 兩銀子，貴妃一年 600 兩銀子，每年就相差 400 兩，怪不得高貴妃不開心。至於金器、銀器，指的是膳食器皿規定。皇后可以用金碗吃飯，皇貴妃、貴妃用銀器，貴人、常在、答應等連銀碗都不行，只能使用銅器、錫器、瓷器、漆器。

妃嬪人人都想力爭上游拚上位，也不是沒有道理呢。

畢竟在清朝後宮，什麼位份才配用什麼行頭，宮廷器皿和權力地位井然有序，階級森嚴。

若依照現代黃金、白銀價計算，后妃們得苦苦熬到皇太后，年薪才能破百萬（淚）。不過這只是趣味換算，實際上必須考慮當時物價、幣值，畢竟清朝士兵年收入也只有 1.8 兩左右。圖│研之有物

高貴妃提到的「儀駕」、「儀仗」，歷史上也確有這麼一段。

乾隆十四年，富察傅恆（就是《延禧攻略》中那位癡情無緣的男主角）上奏皇帝，奏請將後宮的巡行隨從分三六九等，以示貴賤。皇太后、皇后用「儀駕」，皇貴妃、貴妃用「儀仗」，妃、嬪稱為「綵仗」，區別大致表現在扇子、香爐、旗子等排場的等級。

比如說出行時，會有人先提著香爐把路薰一薰，避免路上臭味讓貴人不悅。妃以下的綵仗，奴僕薰路時就只能使用銀香爐。另外，皇帝、嬪妃出外喉嚨不舒服，痰盂得隨時備著，依照位分也有金、銀之別。

清朝銅琺瑯香爐。皇帝、后妃們除了在居所薰香，貴人外出時，也會有奴僕拿著提爐，先行驅除惡臭。圖│國立故宮博物院

這麼看來，《延禧攻略》中高貴妃這段台詞應是考據過。

後宮地位不只關乎家族權力，還大大影響年薪、排場。

就算你淡泊名利，不在乎奢華行頭，但日常吃什麼、喝什麼，也和嬪妃的位份大有關聯。現代臺灣人手一杯手搖飲，假若身在清朝後宮，想天天喝好茶？抱歉，先看你的後宮等級。以公家每月配發的六安茶：皇太后 1 斤、妃與嬪 12 兩、貴人與常在 6 兩，答應只有 3 兩。所以入宮不好好爭寵，想一天一杯茶都難喔！

金碗、銀碗，不是宮中貴人不可用

後宮品級、用度的階級規範，在《紅樓夢》也能一窺一二，第一百零五回講到寧國府被抄家，抄出的器物就有金器。

「赤金首飾共一百二十三件，珠寶俱全。珍珠十三掛，淡金盤二件，金碗二對，金搶碗二個，金匙四十把，銀大碗八十個，銀盤二十個，三鑲金象牙筋二把，鍍金執壺四把，鍍金折盂三對，茶托二件，銀碟七十六件，銀酒杯三十六個。」

清朝後宮，皇后以下不准用金器、貴人以下不准用銀器，賈府只是國公，自然萬萬不可使用金銀器皿。結果，竟被抄出這麼多皇室專屬器皿，麻煩可想而知。

乾隆御用金碗。想要使用這般金光閃閃的器皿，得先努力爭氣，打敗後宮所有對手，順利升職登上皇后寶座。圖│國立故宮博物院

這是因為賈家富可敵國嗎？其實不然，賈家的田莊每年進獻收成，折現不過 2500 兩，而他們的開銷卻遠遠超過這個數字。置辦秦可卿喪禮，棺木 1000 兩。賈珍給賈蓉買官，噴掉 1200 兩。賈老太太過生日，又燒掉了幾千兩銀子，賈府財政嚴重超支。

在第五十三回，賈蓉道出賈家的財政虧損狀況：「你們山拗海沿上的人，哪裏知道這道理？娘娘難道把皇上的庫給我們不成？他心裏總有這心，他不能做主。豈有不賞之禮，按時按節，不過是些彩緞、古董玩意兒。就是賞，也不過一百兩金子，才值一千多兩銀子，夠什麼？」

賈家奢華，還包括嫁入皇宮的賈元春，她花了 120 兩銀子，讓人在清虛觀打 3 天的平安醮。但貴妃年俸 600 兩銀子，做個 3 天醮就燒掉兩個半月的薪水，恐怕還是不太能應付娘家的揮霍。

回過頭看《後宮甄嬛傳》中的華妃，也經常抱怨錢不夠用。因為逢年過節，她必定大興賞賜，爭排場、爭面子，公發銀兩沒了，還要向哥哥年羹堯討些應酬費。華妃一開始是妃位，年薪只有 300 兩銀子。比對《紅樓夢》，賈府婚喪喜慶的花銷都得燒個成百上千兩，以華妃愛排場、重奢華的個性，難怪總要嫌私房錢不夠。

《紅樓夢》中，曹雪芹以細緻工筆描繪賈府興衰，若與清宮檔案兩相對照，更能看懂大宅門裡奢華揮霍的起居用度、精細排場。圖│清代，孫溫繪

貓貓那麼可愛，為什麼要用貓皮？

賈府被抄家，除了抄出一堆不該用的金器，還抄出了 35 張貓皮。為什麼賈家要藏貓皮呢？貓皮稀罕厲害嗎？

有句成語叫「狗尾續貂」，本是諷刺封官浮濫，制式官帽的貂尾不夠用，便以狗尾充之。貓皮也有同工異曲之妙。黑貂皮大衣稀少珍貴，但遠遠一看，黑貓皮也有黑毛皮效果，所以賈府便「貓皮續貂」來擺闊。

古代野生動物多，但要弄到毛皮還是不容易，從古至今，毛皮都不是普通老百姓能負擔起的。《閒窗錄夢》記載，一位在親王府當差的清朝男子，雖然年俸 60 兩，仍然買不起一身的體面穿戴。有天他突然被王爺召見，情急之下，只好向別人借了毛皮袍服來穿。

類似這種需要行頭的場面，肯定不少。從清、俄的恰克圖貿易清單來看，清朝的黑色家貓皮需求量非常大。因為黑色尊貴，黑貓皮一張才 0.18 兩，相較黑貂、黑狐皮不算太貴。1829－1871 年，清帝國就向俄羅斯進口了 139 萬張黑貓皮，佔貓皮進口量的 75%。

不過，雖然一張黑貓皮只要 0.18 兩，但其實是清朝士兵年收入的十分之一，再怎麼平價，對當時小資族恐怕也接近「古代 LV」了！

一年半薪水，買你一箱茶！

俄羅斯賣貓皮賺錢，清國就向俄國貴族傾銷茶葉，而且加倍奉還，大把大把地賺回銀兩。因為貓皮與茶價差懸殊，不到一百箱的茶，大約能買到近兩萬張的毛皮。

根據蒙古國檔案館藏的中俄貿易檔案記載，清國賣給俄國君眉茶、白毫茶、布匹，可以換到俄國各式各樣的毛皮。茶葉為什麼身價如此不凡？

因為運費昂貴。從福建到清俄邊境的恰克圖，茶葉得先以人力挑擔下山，坐船到上海，再海運到天津，然後派出駱駝載到蒙古。反之，貓皮來自廣大的西伯利亞，由農奴這類廉價勞動力獵捕而來，取得相對容易。更不用說，俄國貴族壓榨農奴、聚斂財富，再貴的茶也無所謂，也就無怪乎茶貴而貓皮賤了。

現代台灣人花個幾十塊錢，就能喝到各種茗茶，但在十九世紀的俄羅斯，一箱茶相當於士兵一年半的收入！想喝上一杯茶，那可是貴族限定的奢靡享受。

十七世紀，莫斯科商人開始從中國進口茶葉，康熙年間還簽訂長期貿易協定。福建武夷山的茶葉，得經過萬里漫漫長路運輸，價格昂貴，喝茶成為俄國上流社會的身分象徵。圖│Boris Mikhaylovich Kustodiev，1918

清宮編劇最佳素材

「歷史不是那麼無聊，其實很有趣的！」中研院近史所賴惠敏研究員說，很多人以為，清宮劇是中國專利，其實不然。她長年專研清史，以清宮檔案為本，出版了《乾隆皇帝的荷包》一書。沒想到，書中的敘述竟然出現在清宮劇的台詞！

「《刑科題本》、《內務府題本》、《順天府檔案》……，檔案裡有太多素材可以用。」賴惠敏笑著分享：「這些編劇材料都在中研院圖書館，檔案開放、資料庫開放、書庫開放，從中做一些有趣的研究，大家都有機會成為好編劇。」

華妃的零用金為何不夠用？妃嬪們為何拚命搶上位？如懿看起來雍容華貴，喝的都是什麼茶？用什麼碗？當你細讀清宮檔案，就能發現古人生活有趣的地方。

完整線上演講：讀清宮檔案才看懂《紅樓夢》

本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「華妃月俸為何不夠用？黑貓皮竟然是古代名牌？清宮檔案解開妃嬪薪情之謎」，未經同意，請勿轉載。