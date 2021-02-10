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【設計對談】黃梵真、林育正、陸子淵／我們從學生時代開啟了自己的設計事業

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
左起陸子淵、林育正、黃梵真。（圖／尼普利　提供）
左起陸子淵、林育正、黃梵真。（圖／尼普利　提供）

還是學生又怎樣？很多你現在看到很厲害的人，開始都是打從學生時期。當學生看似很棒，能無憂玩樂，但那些年紀輕輕在各行各業嶄露頭角的翹楚，多半求學階段便花費龐大的心力矻矻經營，累積自己贏在起跑點的本錢。

年輕就是青春年少最豐厚的資產，趁著身為學生去碰撞，跌倒了也就學到了；等到畢業那一天，別人才要開始學飛，你卻已能自在翱翔天際。人遲早都要接受社會的洗禮，而學生時期給了你與社會間無縫接軌的完美轉換。

書名：《書上設計展2020》作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

對於大部分的設計系大學生來說，生活常常在上課、趕稿、評圖之間度過；從大學時期就開始獨立接案、甚至成立起工作室的學生，絕對是少數中的少數。然而，「湯湯水水設計工作所」主理人黃梵真、「Monospace 共同工作空間」創辦人林育正、「六指淵 Huber」個人頻道經營者陸子淵，這三位 20 世代的設計師皆在學生時代便嶄露頭角，並成功打造自我品牌，進而建立起自身穩固的事業基礎。

黃梵真—

毅然重考 被設計拯救的人生

在步向萬丈深淵之際，是設計拯救了他。服完兵役退伍後，朋友請他到自營的工作室協助設計文宣，他在這段期間學會了如何使用 Adobe Illustrator，「不過，每次他給我的指令，我做出來都會有點差距，愈想愈奇怪，後來還是決定去唸書，從基礎學起。」重考進入輔大進修部就讀，成了他的人生轉捩點，在努力學習之餘，他也積極向外拓展案源，「既然在二十幾歲才決定開始做這件事，那我就沒有要隨便做，我一定要用心做，不讓自己留在舒適圈裡，不然追不上田修銓他們的腳步。」

黃梵真作品：舒米恩_專輯攝影紀錄（圖／尼普利　提供）
黃梵真作品：舒米恩_專輯攝影紀錄（圖／尼普利　提供）

林育正—

經濟壓力 造就了超凡的求生技能

相對於黃梵真踏上設計之路的峰迴路轉，人稱「Riven」的林育正則在懵懵懂懂間不小心踏上了設計師一途。「我在上大學之前完全就是『土包子』，根本不知道設計師可以成為一種行業。」出身台南的 Riven，從小不那麼喜歡唸書，父母一心希望他找個穩定的工作，而他高中畢業前也不負期待考上了警察專科學校。

「有天，我夢到自己在警專理著平頭的樣子，整個人驚醒，發現這根本不是自己想要的人生。」聽起來有些戲劇化，但 Riven 說自己所言不假。當時他選擇相信自己的潛意識，放棄了警察這個家中期待的鐵飯碗。

林育正 Podcast 節目「尬廣跟上」（圖／尼普利　提供）
林育正 Podcast 節目「尬廣跟上」（圖／尼普利　提供）

陸子淵—

家裡不看好 用實力證明自己

三人之中年紀最小的陸子淵，去年才從雲林科技大學數位媒體設計系畢業，但已是一間三個員工的工作室老闆、線上設計學院的校長，其經營的 YouTube 頻道更擁有將近 25 萬粉絲。他的經歷和 Riven 有些相似，同樣被壓力催促著成長——只不過他的壓力並非經濟層面，而是家裡的不看好。「家裡一直覺得我沒什麼長才，書也讀不好，國中的時候，他們就希望我之後去讀軍校，不只可以順便把身體練壯一點，國家還會養你。」回想起這段歷程，陸子淵面露無奈。

陸子淵 YouTube 頻道「六指淵 Huber」（圖／尼普利　提供）
陸子淵 YouTube 頻道「六指淵 Huber」（圖／尼普利　提供）

無論是重考後踏上設計之路的黃梵真，運用學校所學技能累積收入的 Riven，還是中學時期便不小心接起案來的陸子淵，三人的設計職涯皆從學生時期開始，且「學生」這個身份似乎都未對他們造成太大的限制。談到給大學生的建議，才脫離這個身分不到一年的陸子淵提出帥氣的疑問，「如果設計是用來解決問題的，那設計師應該要能拯救世界。可是，怎麼很多設計師都只在解決上面的人交代的問題？」正是因為相信設計的力量、且不受既定思維框限，讓黃梵真、Riven、陸子淵三人都在學生時期便開創出自己的一片天……

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】


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