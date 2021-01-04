【南國青鳥】香氣散文書《植物芬芳的日常異想》值得耽溺的島嶼氣味光景

文／拾心聚落．香氣工作空間

這是一本獻給自然香氣的散文書

“ 當我閉上眼睛，安靜下來，全心全意在這一口呼吸上，時光與自己似乎都緩緩飄落，專注聆聽香氣，也聆聽內在。 “

《植物芬芳的日常異想》這是一本獻給自然香氣的散文書，由作者何欣潔 Poky 所著。（圖／南國青鳥提供）

香氣散文書寫 八趟接引自然的生命氣味之旅

精油總給人國外度假鬆放、美好的氛圍想像，卻是有距離的美。香氣書寫作家poky的新書《植物芬芳的日常異想》卻以截然不同的角度出發，從生命記憶說起，以樸實的語彙記敘在地的氣味印象，拉近芳香植物與我們的距離。在日子的縫隙捕捉台灣味，小至餐桌上的佳餚，大至旅途中的大山大海，細膩的感知，如詩的散文，訴說著生活在島嶼的無處不芬芳。

跟著鼻子，走聞八趟芬芳的異想之旅，在一次次的品香之間，回味生活中美好的小事光景。以植物香氣承載著土地的氣味記憶與故事，在香氣中找回與自然的連結。談的不只是一瓶瓶精油小瓶子，更像是認識一個個植物好朋友，述說著這片土地的芬芳韻事。

一棵樹到一座島—— 我們的氣味語彙

「根是步伐，葉子是風，木是核心，花是繁華的曾經，果子是日光，籽是夢想，草是夥伴，樹脂是沒到過的地方......」

作者將多年帶領品香的經驗，從植物的本質出發，根、花、種籽......到果實，八個精油萃取部位，架構出「一棵樹的氣味觀」。回到東方視角去詮釋：如「根部」香氣似塵土，滿是厚重深黏的泥巴調性，帶來負重前行的想像；「葉片」香氣則輕盈上揚，似輕重緩急不同的風，自由流動，於是想起老子的逍遙遊......。

八篇如詩的散文配上插畫，讓人透過視覺和字句，直覺去感受氣味質地。「綠花白千層精油有海鮮香菇乾貨味，像大稻埕的年貨大街。白千層尾韻像奶奶的紅龜粿，貞節樹是普洱茶老老的氣味......」從生命記憶說起，接地氣的語彙記述氣味，慢慢喚醒我們對生活裡的氣味感知，建構共同的氣味語言。

（圖／南國青鳥提供）

書寫自生活片刻、旅行記憶與閱讀

「在寫香氣的路上，並非每一篇文章都可以行雲流水般的產出，沒有靈感的時候，我會回到日常生活裡去，基本的起居灑掃，或是去書店閱讀，到市場裡走走，尋一趟小旅行拜訪天空與森林，跟親人朋友們聊天。而靈感總是在一些閃神的瞬間... 」作者的寫作過程，是一趟趟香氣帶著去探索生活的旅程，以香氣閱讀過往的片刻、調閱記憶、書寫所思所想，無關好壞，如實地記錄下。

植物香氣並不是都像「薰衣草」這般討喜，也有臭襪子般存在的「穗甘松」，「自然並沒有想修飾自己，只是呈現原始的樣貌。」這些植物氣味，也像人生般，有四季更迭、有起有落，有各種豐富的樣貌，作者就像引路人，時而富有寓意哲理的帶著欣賞各種不同的風味。

創意人都該擁有的一本氣味筆記書

生活和氣味息息相關、密不可分，當我們開始留意鼻息經過的風景，畫面就從平面轉而立體，感覺變鮮明，感受是生動的，連吃入口的一粒米的滋味都有了更深刻的連結，進而產生創作的靈感和動力。這本書看似不帶目的的氣味漫遊，卻為讀者提供一條生活氣味練習的途徑，透過植物香氣與自然、與生活連結，解鎖感官，對萬事萬物有感。

每個章節附有香氣情境異想配方與香氣速寫筆記，讓讀者可在生活中練習與書寫（圖／南國青鳥提供）

梳理多年累積的品香經驗，首創「天然精油風味輪」

近幾年台灣品飲經驗相當成熟，咖啡、茶甚至食材的風味輪，都可見把在地經驗融入其中，並使用在地語彙重新詮釋。本書則首創「天然精油」的風味輪，作者將多年來的嗅覺經驗歸納整理，給予能產生共感的氣味文字。由於書籍尺寸的關係，僅收錄主分類於書中，完整的風味輪則以海報呈現，涵蓋書中描述每個層次的氣味輪廓，架構天然精油的香氣觀。可透過精油香氣連結在地的風味印象，也可運用於生活中，學習感受不同滋味，在香氣的叢林裡，可以盡情迷失方向，卻不失去方向感。

（圖／南國青鳥提供）

香氣引路人：《植物芬芳的日常異想》本書作者介紹

（圖／南國青鳥提供）

何欣潔 poky

嘉義人，國立東華大學化學碩士，IFA英國國際芳療認證芳療師，日本SSI國際清酒認證協會認證合格唎酒師。劇場經驗16年、身心美學引導與香氣創作經驗9年。現為拾心聚落主理人與奧地利芳療品牌feeling品牌總監。

主修化學，卻對人文藝術著迷。喜愛以天然香氣為音符，將腳下走過的風景譜成曲調。醉心於香氣的漸層改變，擅長捕捉空間的氣味印象，並以生活中的平凡事物出發，從感知、記憶到譜香創作，不知不覺開啟以香氣傳遞故事和溫度的道路。

城市的氣味故事《植物芬芳的日常異想》島嶼巡迴 分享會＋工作坊

《植物芬芳的日常異想》是台灣第一本從植物出發的氣味教育文本，有著台灣人共同的氣味記憶，作者poky擅長採集城市氣味故事，曾創作過花蓮在地香氣、台北剝皮寮系列：龍山寺/菜市場/中藥行/紅磚剝皮寮...等，顛覆一般人對精油調香的想像。新書分享會將由作者分享本書的創作經驗，並以天然精油設計該書店座落的城市氣味印象，與讀者分享交流！

●《植物芬芳的日常異想》新書分享會

活動時間：2021/1/14(四) 13:30-15:00

活動地點：南國青鳥 書店（屏東縣屏東市中山路61號 孫立人將軍行館內）

報名網址：立即報名

備註：入場費150元，100元可抵購書或現場調香課費用

●「走聞和風老房子の氣味風景．南國青鳥地景品調香 」工作坊

活動主題：和風老房子課程作品為 10ml 印象香氣調製

活動時間：2021/1/14 （四)15:30-17:30

活動地點：南國青鳥 書店（屏東縣屏東市中山路61號 孫立人將軍行館內）

詳細介紹：報名連結