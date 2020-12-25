兔子、獅子、小天使 寫出臺灣文具史的三支筆

文〡蔡蕙頻（國立臺北教育大學臺灣文化研究所兼任助理教授）

圖〡聯合報系資料

我小的時候，自動鉛筆還算奢侈品，多數的家庭書桌上少不了一臺削鉛筆機，每個孩子的鉛筆盒裡，如果沒有「兔子」和「獅子」，也一定有「小天使」。

說到臺灣的文具，品牌百百款，而兔子的「玉兔」、獅子的「雄獅」和以小天使做為鉛筆筆身圖樣的「利百代」，是戰後學生共同的記憶。

1947年，上海貿易商唐金漢創辦「新大昌文具公司」，生產鋼筆用的「銀行」墨水。1953年，「順德五金工廠」在彰化成立，後來以「手牌」為名生產鉛筆刀、迴紋針等文具。1963年，黃相垚成立「宏震貿易有限公司」，開發出臺灣第一枝編號F-120黃桿原子筆…

儘管臺灣在日治時期就有高砂鉛筆株式會社生產鉛筆，但一九五、六○年代，臺灣真正迎來文具史上最風光的黃金年代。

黃桿藍帽的「玉兔」

三家品牌中，最早創立的是「玉兔」，而「生」出這隻玉兔的是唐幽蘭。

唐幽蘭是寧波人，本名懋毅，幽蘭是他的字，後來反而以字行於世。他的名字「懋毅」的諧音似乎預言了他的將以「貿易」為業，本在上海從事五金生意的唐幽蘭，在1946年跟著哥哥來到臺灣，在臺北市延平北路成立「國風圖書公司」，做起文具進口生意，銷售百樂（Pilot）、派克（Parker）和偉佛（WELVER）鋼筆，他是臺灣第一位代理派克鋼筆的廠商。

一開始唐幽蘭並不生產鉛筆，而是從日本進口岡田蠟紙，由於岡田的蠟紙名為Nation，唐幽蘭便為它取一個中文名字「南星」，後來覺得Nation這個名字不夠響亮，剛好日本有個機車品牌叫做rabbit，於是他便將公司的品牌命名為rabbit，中文叫做「玉兔」。有了這個品牌名稱，才有後來你我熟悉的「黃桿紅頭」鉛筆，以及「黃桿藍帽」原子筆，黃色的筆身，以及筆身上飛躍的兔子商標，成為你我談到文具時，最具辨識度的圖像。

「利百代」小天使陪著你長大

利百代的創辦人是王松振。生於1917年的王松振是河北深縣人，曾任職於奉天的「天德信商行」，並受派前往日本學習工廠經營與國際貿易。戰後，臺灣物資仰賴進口，於是王松振在1948年創立「利華貿易行」，從事進口貿易。日本的知名鋼筆品牌パイロット（Pilot），中文名字「百樂」就是由代理該品牌進口的利華所登報徵求的。

1954年，王松振進一步成立「百代實業有限公司」，並創立「利百代」這個品牌，生產鉛筆、原子筆、複寫紙、蠟紙、墨水等文具。至於品牌名稱的由來，是因為日本也有一家叫做「LIBRETY」的品牌，同樣由利華代理進口，因此王松振先替公司取了這個相同的英文名字，之後才取中文名稱為「利百代」。

不過，說到利百代，最令人印象深刻的，還是印著小天使圖案的鉛筆。

早期鉛筆筆身並不上漆，而是保留原木的顏色，隨著技術的進步與商品的創新，廠商開始推出上色上漆的筆身設計，後來又因為五色印刷技術的問世，筆身開始有了圖案。繪有手持弓箭的利百代小天使鉛筆誕生於1972年，由美工柯錫玉設計，當時利百代推出三種不同的款式，以小天使這款最受到小學生歡迎，很快地便成為該公司文具的主流商品。

雄獅鉛筆廣告。《聯合報》，1955年12月20日，4版

雄獅文具創刊《雄獅美術》

王松振創立利百代的隔年，李阿目創辦了「雄獅文具」。李阿目同樣是在日治時期有過經商經驗的前輩，戰後先創立了「永隆行」經營文具批發，1951年，以「瑞光文具廠」的名義生產、銷售蠟紙。當時，臺灣文具市場上，較有知名度的鉛筆是三星鉛筆、月光鉛筆和中國文具廠生產的「雄獅鉛筆」，然而中國文具廠連年虧損，尋求標售，這時，李阿目看到了機會，展開三年漫長的談判，終於在1955年買下中國文具的品牌權，也移轉了機器設備和技術人員，在臺北板橋購置工廠土地之後，開始生產鉛筆。當年雄獅鉛筆廠的對面是臺灣上海鉛筆廠（前身為日治時期高砂鉛筆株式會社），但是上海鉛筆廠今天早已消失了，而雄獅文具的總部仍屹立在板橋。

雄獅文具廠最令人津津樂道的，就是創刊《雄獅美術》。李阿目對於繪畫情有獨鍾，在1958年舉辦第一屆雄獅美術徵畫比賽之後，就積極推動美術教育，鼓勵教師研習到雄獅來參觀。除了繼續辦繪畫比賽之外，1971年《雄獅美術》創刊，這本刊物，至今仍是臺灣最重要的美術刊物之一。

走過黃金歲月 文具大廠力拼轉型

話說回來，一九五、六○年代之所以是臺灣文具的黃金時期，並不是歷史的巧合。

戰後初期，無論是臺灣或中國，都是百廢待舉，只要從島外進口物資，幾乎進口什麼都可以發大財，因此各行各業都可以看到不少貿易行興起，專司進口貿易。然而，臺灣的金融體系尚未穩定，國家的外匯缺乏，政府注意到進口生意會讓外匯大量流失，因此祭出相關法規與鼓勵政策，輔導國內廠商以在地生產取代從國外進口商品，原本以進口日本或中國文具為主的文具商，開始建立品牌，轉型成為向國外學習製作技術，在臺灣生產銷售的型態。

另一方面，無論是玉兔、利百代或雄獅，他們一開始都不是從鉛筆起家的，而是從代理蠟紙、鋼筆或其他文具做起。大家不約而同地賣蠟紙，是因為在還沒有影印機的年代，是以刻鋼板的方式來複印文件，用鐵筆將內容抄寫在蠟紙上，筆尖刮除紙上的蠟，再刷上油墨之後，墨水就會穿透沒有蠟的地方而複印在紙上，因此蠟紙是每一個辦公室的必備用品。

開始生產鉛筆，甚至將鉛筆發展為公司產品的主力，反映的是國民教育普及的時代背景。戰後臺灣實施六年國民義務教育，根據一九五○年代，國民教育的普及率達九成以上，這無疑是打開了鉛筆的市場；1968年義務教育延伸為九年，市場越來越大。小學的時候，老師給表現優異的學童兌換的禮物多半是作業本或鉛筆、橡皮擦，拿到老師贈送的鉛筆簡直是天大的殊榮。據說，根據統計，曾有百分之七十的小學生，鉛筆盒裡都有一枝利百代的小天使鉛筆。除了鉛筆之外，廠商也求新求變，推出許多相關的文具商品，如釘書機、釘書針、尺、印臺、蠟筆、彩色筆、水彩等，文具市場蓬勃發展。

不過，市場一大，競爭也大，從日治時期即有的鉛筆產業，戰後加入更多廠商一同競逐市場。一九六○年代，由於各家鉛筆廠商紛紛打折、競價，導致市場價格混亂，利潤越砍越低，引發幾家鉛筆大廠聯合起來一起訂定價格、統一銷售，最後引起官方以其涉嫌壟斷市場而加以調查的事件。此事件正反映了鉛筆產品越來越多，在價格上殺到見骨的現象。

在自動鉛筆問世之前，市面上已推出如竹節般、可以一節節換筆芯的免削鉛筆，使用上較鉛筆更為便利。《聯合報》，1967年9月29日，5版

後來，影印機的出現，讓蠟紙、複寫紙市場迅速萎縮，不須削鉛筆的自動鉛筆也逐漸啃食了鉛筆的市場，再加上海外的文具品牌的強勢襲來，都對本土的文具廠商形成嚴峻的挑戰，特別是日本的文具產品，在一九八、九○年代快速搶下臺灣高級文具的市佔率，臺灣本土文具廠商則在守住平價文具市場之餘力拼轉型，除了開發有別於傳統的新商品之外，也在傳統之上積極打造年輕化的新品牌形象，如玉兔、利百代和雄獅都各自經營了觀光工廠，利百代開發滑鼠、電蚊拍、耳機、時鐘等周邊商品，雄獅則在2006年推出「奶油獅」的新品牌，並以「想像力是你的超能力」為口號力圖打進年輕人的市場。玉兔、雄獅、小天使，MIT的文具品牌，正在用「筆」，寫臺灣文具史的一頁新篇章。

日系文具在臺灣文具市場中佔有一席之地，圖為三菱鉛筆廣告。《聯合報》，1958年3月24日，1版

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