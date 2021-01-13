建築告別式：〈月台前聲今事〉 一封寄存在車站的遺言

一場關於建築的告別式

舊桃園車站已不堪負荷，即將蛻變成一個全新的站體，新的車站會有許多開幕剪綵儀式等等之類的啟用活動，那原先的舊車站呢？那些有我們的舊車站呢？經常在新的洗禮下，不知不覺就遺忘了舊的。於是透過一場時間序的告別式來完成屬於桃園車站的告別式。相較於其他作品都是從無到有，〈月台前聲今事 一封寄存在車站的遺言〉卻是從有到無；經常遇到「那這樣有什麼意義嗎？」的質疑，終究最後都是一場空，為什麼要花費時間力氣金錢來完成它？有一句歌詞是這樣寫的：「離開世界之前，一切都是過程。」你我都會離開這個世界，最重要是，我們怎麼活著？

書名：《書上設計展2020》作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

儀式感

〈月台前聲今事 一封寄存在車站的遺言〉的亮點是「儀式感」！「儀式感」對人而言是很重要的，《小王子》提到：「它就是使某一天與其他日子不同，使某一時刻與其他時刻不同。培養儀式感就是用心對待生活中那些看似平凡的小事。」車站面臨拆除，大致有三個階段，各階段會呈現不同樣貌，而這些不同的樣貌、不同的使用方法，造就了不同的日常。

●編輯觀點

設計常是增多增少的疊加，一種從無到有的產出，〈月台前聲今事 一封寄存在車站的遺言〉根基於此，本質概念裡卻是記錄一段從有到無、歸零的減法過程；以舊桃園車站為本，懷舊的思緒、過往的點滴⋯⋯，重新回顧，寫下曾經、埋入希望。人有告別式，事物呢？隨著時間的遞嬗，人會老、事物會舊，新的綻放，來自舊的累積；新舊不過相對，也久不過永遠，此刻的新，來日不過雲煙。時間的流轉、不斷更迭的新與舊，好好的告別，才能好好的開始；迎接，再次燦爛。

車站內照片。（圖／尼普利 提供）

﹝獲獎紀錄﹞

2019 — 金點新秀設計獎 空間設計類│金點新秀年度最佳設計獎

﹝設計團隊﹞

崑山科技大學 空間設計系

Advisor｜許正傑

Designer｜余文翔

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】