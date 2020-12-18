喂！喂！喂！從旋轉、按鈕到一指即發：電話機

文︱王韶君(財團法人吳三連臺灣史料基金會助理研究員)

圖︱聯合報系資料

1944年12月25日，臺南佳里的文人醫師吳新榮家裡的電話開通，電話號碼是「26番」。1964年6月，擴大醫院經營，新院落成時，增設不少設備，其中一項便是裝設新電話機，這次還加裝副機，共花了二千多元！（（吳新榮著，張良澤總編撰，《吳新榮日記》第7、11冊，臺南：國立臺灣文學館，2008）

不過，那只是話機的費用，日記沒說的是，當時，裝機費將近電話機費用的8倍，也就是1萬6千多元！對比物價指數，當年裝個電話，可比現在買水果機，一樣「貴參參」！

你裝機了嗎？

電話機不是戰後才有的通信設備，只是，1950年代正值臺灣電信事業復甦時期，僅管各界有裝機需求，裝設電話機仍是昂貴的花費，對比薪資所得，光是裝機費就將近14個月的薪水，價值不斐，並非各家各戶皆能入手。特別是，申請和裝設也耗時費工，約莫至1960年下半，全臺裝機才漸普及。（〈1950年代供不應求的電話〉，《電信數位博物館》，瀏覽日期：2020/11/30）

楊振興在《話筒裡的臺灣》細數從世界到本土的電信發展史（2016），電話機早已從人工交換到微電腦選號，不只上山下海，也直通外太空。

臺灣於1958年10月23日頒布「電信法」，共40條，隷屬交通部，設置電信總局處理電信業務，地方政府、公私團體或國民都必須經交通部核准並發給執照才可裝設電話，與現行版本全6章共72條的法規早已大不同。（司法院，「法學資料檢索系統」，瀏覽日期：2020/12/1）

電話機曾是非常時期的管制物資，一不小心，很可能就觸犯「國家總動員法」，被扣上「資共通匪」的帽子，這也是臺灣戰後歷史的特殊時期。不只裝電話受到管制，明明缺機，不管你想要美貨還是日本製，只能用「國產」。（〈戰略物資管制辦法〉，《聯合報》，1957年1月26日，3版；〈電話機管制進口 國產品足夠所需〉，《聯合報》，1962年9月27日，5版）

話說回來，電話機可說是物以稀為貴，僅管裝機費貴得驚人，民眾仍為之瘋狂，為了搶電話，排隊、抽籤、黃牛樣樣來！

1956年5月，臺北電信局在臺北市開放一千二百號的電號供民眾申請，消息一公開，隔天即有三萬份申請表送達，由於需求超標，引發黃牛炒作狀況。臺北電信局為求公平、公開、公正，決定在當時的三軍球場公開抽籤，被抽中的用戶需在規定期限內向電信局繳交安裝費和押機費。（〈申請安裝電話〉，《聯合報》，1956年5月17日，3版；〈新電話千二百部 號碼昨抽籤公佈〉，《聯合報》，1956年8月15日，3版；〈臺北市南區電話 開放一千三百號〉，《聯合報》，1961年10月2日，2版）

當時，裝機費可謂居高不下，裝個電話，電話機、押金、配線等費用合計約需新臺幣2萬元！以臺北、高雄為例，每裝一具電話要價1萬6千元，市郊地區則要2萬元以上，有線區域等7天，無線等56天。由於電話機實在太受歡迎，供不應求，還一度發布禁令，限制民眾申請。（〈電話供需平衡 須待十年後〉，《聯合報》，1956年6月10日，3版；〈電話的故事〉，《經濟日報》，1970年5月17日，10版；〈全省廿六個市鎮 解除電話機限制〉，《聯合報》，1963年8月12日，2版）

考慮臺灣電信的長遠發展，擴充電話號碼、更新電信撥接功能、開發新式電話機，成為規劃重點。

1950年尚是人工撥接、轉盤式電話機的時代，以臺北市為例，初逢改制五位制號碼，民眾常傻傻撥不清楚。1960年起，臺灣電信管理局運用美援，在全臺擴充線路、建造機房，計畫逐步將人工交換機改裝自動式。自1990年開始，轉盤式話機也全面改用按鈕式。五碼之後，一路暢通！六碼、七碼一直到現在的八碼。（〈自動電話 改五位制〉，《聯合報》，1952年12月28日，3版；全省自動電話 擴充四萬多號〉，《聯合報》，1967年4月26日，2版；〈大臺北區電話 明年起改七碼〉，《聯合報》，1974年10月29日，6版；李彥甫，〈大臺北電話八十六年改為八碼〉，《聯合報》，1994年11月11日，16版）

在人工撥號的年代，「自動」成為賣點！不用接線生、按鈕即可、可裝多線分機、通話保密、自動式或磁石式共用等特點，是電話機性能的提升，也有民眾對電話功能期待的展現。

〈自動電話機〉，《聯合報》，1953年10月27日，1版

〈您想裝20門電話總機嗎？〉，《聯合報》，1965年4月2日，5版

〈電話用自動式交換機〉，《聯合報》，1958年11月21日，4版

〈自動交換電話機〉，《聯合報》，1964年12月9日，5版

隨著號碼日增，1972年，全臺裝機總數也達到50萬具，電信總局為慶祝第50萬具裝機的用戶，除贈送用戶嵌有「中華民國第50萬具電話機」紀念牌的電話機，並免付1萬6千元的裝機費。1974年，全臺裝機密度達83％。1975年，第100萬具電話機的幸運兒出現了！這次不只是免費安裝，贈禮升級為彩色電話機。（〈臺灣地區電話 達到五十萬具〉，《聯合報》（1972年3月28日，2版）；〈電話機用戶成長率激增〉，《聯合報》，1974年3月6日，3版；〈臺灣區電話機總數 月底將破百萬大關〉，《聯合報》，1975年5月17日，3版；〈電話屆滿百萬號 免費優待鄭黃好〉，《聯合報》，1975年6月26日，3版）

電話作為一種必配！

不只電話機身從黑白變成彩色，來電答鈴也從「鈴鈴鈴」變成多種音樂鈴聲，電話號碼速見儀具、迷你電話套、香香電話衛生片、電話架等周邊商品亦順勢推出。可別以為電話只是家戶的日常用品，旅館、醫院、建商等行業都推出配有電話機，作為銷售亮點。（〈電話音樂鈴兩種型式三種顏色〉，《經濟日報》，1973年5月22日，7版；〈電話穿外套 一套有兩件〉，《經濟日報》，1971年10月20日，11版；〈香香電話衛生片〉，《經濟日報》，1975年8月28日，7版）

〈電話號碼速見具〉，《聯合報》，1967年10月26日，1版

〈最新電話架〉，《聯合報》，1955年8月22日，1版

〈亞歷牌電話架〉，《聯合報》，1967年9月15日，4版

最有趣的當屬旅社和建商的廣告了，都強調各屋室均裝設電話，特別是房屋廣告，「內外暢通的電話設備」竟然可媲美買房最關心的交通便利，成為賣屋必備條件。大家一定還記得，即使到了1970年代，臺北市的裝機費還要1萬6千元，1966年的「國泰敦化大廈」售價，一坪從60,581元至7,451元不等，跟電話裝機費一比，立見電話身價！

〈台北皇后旅社〉，《聯合報》，1955年9月27日，4版

〈國泰敦化大廈〉，《聯合報》，1966年10月9日，1版

〈台中萬國大旅社〉，《聯合報》，1962年10月11日，4版

電話到底多富貴？「七海綠洲公寓」的廣告，一位女子身著旗袍，翹著腳，整個人窩在豪華沙發裡，電話機放置在桌面，一手倚著沙發，一手拿著電話，展露自在雍容感，貴婦配電話，更顯高貴！

〈七海綠洲公寓〉，《聯合報》，1965年7月3日，8版

〈幸福特級公寓〉，《聯合報》，1967年12月16日，10版

電話機之後

以前撥號靠人工，現在一按直達宇宙。以前要排隊領號碼牌，現在人手一機。老兒、小兒吵鬧，只要丟給TA話機，也會秒靜，只是，此機已非電話機。隨著電信事業的蓬勃瞬變，近年，「剪線潮」紛現，電話機已非家家戶戶必備用品，B.B.Call、大哥大完全是前一世紀的化石，早已無視力遠望當代各類通訊用品的車尾燈。

1990年代以後出生的人，可能少有機會接聽桌上型電話，1950年代的人，可能很難想像真有那麼一天，電話竟然小到可以隨手放在口袋裡。想起以前老闆常說：計畫趕不上變化，變化，趕不上一通電話！今天，接過幾次電話呢？來追車尾燈吧！（〈大千世界廿年後口袋裝電話〉，《聯合報》，1955年6月23日，2版；〈「大哥大大」級行動電話 有人引進 叫價高達十萬〉，《聯合報》，1990年3月14日，5版）

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