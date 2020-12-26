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【瓶說書】#12 你實在太累了，不是不會當媽媽

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：張純玲（寶瓶文化副總編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）

播出日期：2020年9月10日

推薦好書：《你實在太累了，不是不會當媽媽》

(內含影片)


文／寶瓶文化編輯部

親愛的媽媽：

我們都想兼顧一切，想將育兒、家務（甚至先生都成為需要你照顧的「長子」）、工作都處理地妥適，但我們卻越來越力不從心，於是我們成為鋼索上的媽媽，一點小事就抓狂；打了孩子，心裡滿是愧疚；先生一句話「那就是你的選擇呀，所以小孩跟阿嬤就比較親呀！」又讓你落淚……

書名：《你實在太累了，不是不會當媽媽》 作者：陳彥琪心理師 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年8月5日
書名：《你實在太累了，不是不會當媽媽》
作者：陳彥琪心理師
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年8月5日

彥琪心理師與公婆同住，目前育有一女一兒。她曾經歷工作與育兒蠟燭兩頭燒的兩難，也曾面臨先生無法給出理解與支持的窘境，更曾在多年擔任親子館副館長及諮商心理師中，聽聞也諮商許多因育兒而疲憊又焦慮的媽媽們，這是一本給困在社會「好媽媽」期待下挫折母親的療癒書。

【育兒不是媽媽一個人的事；團隊作戰，比一個人單打獨鬥輕鬆】

協助另一半進化成「神隊友」。媽媽千萬別習慣「我來還比較快（好）」，這會造成爸爸覺得「反正也不用我」的惡性循環。善用身邊的家人、後援，或找幾個共學團體，讓大家陪你一起育兒。

【媽媽為自己、為孩子，設下心理界限】

在台灣社會，媽媽是一種無時無刻都會被評價的角色與工作，不但每個人都會看你「是不是一個好媽媽」，也急於教你如何當一個媽媽。

【允許低潮、不完美；為自己止血與包紮】

請不時地觀照自己：哪裡不舒服了？哪裡感到受傷了？或許是來自與原生家庭的糾葛，或許是母職角色的自我內化，請回頭幫自己止血、包紮。

【找回自己的名字】

你不只是某某媽媽，你更是你自己。即使育兒忙碌不已，也請留時間給自己，那是滋養你自己的時刻，更是你往前走的力量。孩子會長大，會往外飛，而你的人生是自己的。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

育兒是一場「戰爭」，媽媽需要幫手與協助。

媽媽先把自己照顧好，絕對不是不盡責，因為媽媽好，孩子才會好。


本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


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