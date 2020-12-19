【瓶說書】#11 如何化解孩子的對立反抗？

《化解孩子的「對立反抗」》作者：王意中 臨床心理師出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年7月15日" title="書名：a href="https://reading.udn.com/v2/bookDesc.do?id=165251">《化解孩子的「對立反抗」》作者：王意中 臨床心理師出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年7月15日"> 書名：a href="https://reading.udn.com/v2/bookDesc.do?id=165251">《化解孩子的「對立反抗」》作者：王意中 臨床心理師出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年7月15日

文/寶瓶文化編輯部

《化解孩子的「對立反抗」》作者：王意中 臨床心理師出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年7月15日" title="書名：a href="https://reading.udn.com/v2/bookDesc.do?id=165251">《化解孩子的「對立反抗」》作者：王意中 臨床心理師出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年7月15日"> 書名：a href="https://reading.udn.com/v2/bookDesc.do?id=165251">《化解孩子的「對立反抗」》作者：王意中 臨床心理師出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年7月15日

●「我不要回家！我還要玩！」說好的遊戲時間到了，但孩子躺在地上哭鬧，大家對你們指指點點，好丟臉……為什麼孩子老愛這樣耍賴？

●上課了，老師剛走進教室，那孩子又開始吵。「今天也沒辦法好好上課吧，他是故意的，其他課都沒事……為什麼專找我麻煩？」

●「你就是愛唱反調！我不信治不了你！」你被激得氣極了，孩子嗆聲，你也直接嗆回去，變成惡性循環……這個關係的「結」，怎麼解？

曾幾何時，我們和相愛的孩子之間，只剩互看不順眼？

對立反抗孩子愛生氣、愛挑釁、愛爭辯，好像吃定了大人。最難的是，每個成長階段的「對立反抗」狀況都不同。王意中心理師提供了全面性的方法與指引，幫助頭痛心更痛的大人，與孩子重建關係。

對立反抗孩子，大多沒有「病識感」。

「都是誰誰誰的錯，我又沒錯！」我們說一句，孩子頂回十句，簡直是氣死人不償命。對立反抗孩子其實非常敏感，感到被指責時，容易反彈。但只要我們先放下成見，釋放出善意，將有助於減少孩子自我防衛的敵意。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

調整與變化，是互相的。

對立反抗的化解，是關係的改善。並非只是單向要孩子改變，更不是逼孩子聽話，而是大人和孩子相伴，度過情緒劇變。透過互信互重，讓孩子學會認識自己的情緒，進而紓解情緒。帶刺的玫瑰，終會願意與我們親近擁抱。

▍孩子對立反抗，其實多麼渴盼有人去看見，他張牙舞爪背後的脆弱。▍

這是一本親子與師生，從幼兒園、小學、國中到高中，「對立反抗」的預防、脫困、見招拆招及關係修復。

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