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【青鳥書店】情攝大濕？窺探影像後的情慾流動

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
（圖／青鳥書店提供）
（圖／青鳥書店提供）

情攝大濕？窺探影像後的情慾流動

書名：《No doubt：人良土兀攝影集》作者：人良土兀 出版社：尖端出版出版時間：2020年06月12日
書名：《No doubt：人良土兀攝影集》
作者：人良土兀
出版社：尖端出版
出版時間：2020年06月12日

2020年，我們比往年都多了與自己獨處的時間，或許日子快速流轉不易紀錄，但毛孔的新陳代謝卻清晰無比，是災難，讓我們漸漸學會微觀身體的美。

青鳥書店與入選2020金馬影展，「傳奇影事」單元的時尚攝影師 Helmut Newton 100 歲冥誕紀錄片《情攝大師》合作攝影書展，Newton 以女性、身體、戀物情節等主題設計作為時尚攝影題材而聲名大噪，也因此招來爭議與物化的抨擊。此次講座將擴散電影議題，由臺灣男體影像創作者人良土兀以自身創作歷程出發，帶大家遊覽光圈裡的不同維度。　

身體影像創作者人良土兀，深潛於男體紀實之中，作品細緻又狂野如同稜角結晶各陳的礦石，用鏡頭親吻肌膚紋理，時而輕含耳垂，時而生猛原始噴發鼻息，將身體自然的情慾瞬間封存於影像中，而攝影師與裸體模特兒在影像背後的情慾流動歷程，物化與藝術、情色與時尚的分際，到底由誰說的算，都將在歲末年終，以正視聽。

你敢不敢，過來與這一切發生關係。


活動主題｜記憶藏在遺忘裡——《裡面的裡面》新書分享會

活動講者｜人良土兀 JAO

活動時間｜2020/12/19（六）19：00 – 20：30

活動地點｜華山青鳥書店（台北市八德路一段1號玻璃屋二樓）

報名費用｜250元/人（60人為限，當天可現場報名）

#前20位報名者就送情攝大師電影票一張

#講座現場抽送限量金馬X肯園香氛按摩油

活動詳情｜點我+


注意事項：

▲ 未年滿18歲者，不得報名參加，進入須出示證件。

▲ 部分作品涉及限制級裸露、情色藝術，請斟酌入場。

作者簡介：

人良土兀JAO

獨立創作者，工作室位於臺北。

目前專注於性領域創作，包含平面及動態影像。在赤裸的男體影像中，探索情慾自然不羈的樣貌。對他而言，性是高級而美好的想像，無論藝術或色情。

《NO DOUBT》爲人良土兀第一本實體攝影集，隨即獲得博客來2020年度藝術設計類TOP5，他將於此次講座揭開情色影像創作背後的情慾秘辛。

JAO：https://jaochihwei.com/

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