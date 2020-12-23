【名單之後】黃博鈞／撐著，先不睡！劉精枝和他的《小憩》

udn閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／黃博鈞（磚木取夥故事劇場編導）

劉精枝 入選 臺展第4回

「阿嬤？阿嬤！」（彷彿看見一名小女孩的緊張神情）

「阿嬤...只是...睡著...了啦。」

「但是阿嬤你怎麼，話才說完又睡著了啦！！！」（小女孩再次崩潰）

看來阿嬤真的是相當睏呢，坐在椅子上也能睡著。不過也不能怪小女孩會有誤會，若從希臘神話來說，睡眠之神和死神是對孿生兄弟。因此，如何在靜止繪畫裡表達睡眠，而不被人誤會，畫家需要設計構圖、人物姿態、配件、色彩等元素，還要睡得不無聊，吸引人們的注意。每個環節都需要精心設計，感覺再鑽研下去，今天換我們睡不著了。

據說睡眠之神的能力，連眾神之王宙斯也無法抵擋。瞌睡蟲的魅力無遠弗屆，無人能敵。一旦來了，就算想用力撐開眼皮，也辦不到啊。一名婦女，睡進劉精枝的作品《少憩（小憩）》之中。這位日後工作擔任了各式行政職的細心畫家，給了主角置中位置，讓人難以忽略那個微微張開的嘴巴。坐在籐椅上睡得正甜的她，連掉了一隻鞋也沒注意到。如此日常且生動的畫面，跨越了時代，就好像不久前才發生在我們家裡的客廳。

劉精枝，《少憩（小憩）》，1930，第四回臺展入選。

在劉精枝作品得到入選的臺展第四回，西洋畫近百幅作品以人像為題的有十二幅，也僅有這幅的人物睡著了。縱觀共十六回的臺府展作品中，以睡相為題的也不超過十幅。佔有人生重要意義的睡眠，難道就這樣被眾畫家或審查員們忽略了嗎？

還好，我們有劉精枝的《少憩》。這幅作品能讓人感到睡得如此香甜舒服，或許來自畫家佈置的許多元素。主角是名臉頰圓潤的婦人，紮著頭髮閉著眼，有點捲的瀏海中分看得見半張額頭，捲起袖子露出手臂的模樣，這樣的打扮風格，似乎暗示著婦人在前一刻還忙於工作的日常想像。

累壞了，就坐一下。坐著，再瞇一下子就好。如果做了夢也很好，不小心還睡到嘴巴張開。

劉精枝透過服裝及背景布幔，創造了整幅作品如被窩般的柔軟垂墜感。讓婦人的右腳勾著左腳，左腳勾著將離未離的拖鞋，創造了畫面的動感及趣味。最後，畫中的傢俱：藤椅及編織小桌，真正地拉近我們和畫作的距離，還讓人感到親近。因為，那就像是我們成長過程裡，都曾經坐過的那張，會不小心夾進頭髮、夾到肉的藤椅。

1930年，28歲的劉精枝以《少憩》入選臺展。當時日本政府已統治臺灣三十五年，日常生活中無論服裝、器物或習慣，都開始逐漸現代化或西洋化。然而，藤編傢俱多流行於盛產藤料的熱帶、亞熱帶地區，若決定將藤編或竹編傢俱入畫，這樣就地取材的傢俱風格，則被視為一種引入地方色彩的表現。同時期入選畫家在人物坐像的椅子種類，有同樣的藤椅，也有躺椅、沙發等各種型態，琳瑯滿目地表達出畫家想在畫中傳達的意念。

不同畫家所表現的人物坐像及各種型態的椅子。左上：潘春源《婦女》，1931；左中：堀越英之助，《イボンヌ（伊芙那(Yvonne)）》，1932；左下：竹中正義，《憩ひ（憩）》。1931；中上：李石樵《人物》，1932；中中：劉精枝，《少憩（小憩）》，1930；中下：陳植棋，《婦人像》。1931；右上：顏水龍，《窗際にて（窗邊）》，1929；右中：李梅樹，《憩ふ女（小憩之女）》，1935；右下：松ケ崎亞旗，《室內》，1939。

或許，對於就讀臺北師範，受教於石川欽一郎，而後在新竹地區擔任公學校教師的劉精枝來說，無論在家裡、校園，或是和畫家同僚相處的新竹美術研究會會所中，擺著一張藤椅，不過是種尋常風景。但正因為日常，所以才能動人。藤椅的安排，總能讓我們回想起記憶裡的那個親密老家。

陳進，《姊妹》，1939。來源：《陳進百歲紀念展：赴日巡迴前展》書頁翻拍。

同樣，對於出身新竹的畫家陳進，藤椅也曾在他的畫裡，佔有一席之地。在1930年代已赴日本的她，為了擠身主流畫壇在持續努力。師承多位日籍老師的技法，陳進在1939年，沒有選擇日本環境中的器物，選擇了將藤椅入畫。在《姊妹》一畫中，那張編織細膩的藤椅，表達了故鄉的地方色彩，也逐漸開創了陳進日後的繪畫風格。

到了現代，對藤椅愛不釋手也大有人在。藤椅的優點夏天涼爽，冬天坐起來也不會冰涼，更好的就是可以依約客製化，打麻將用的椅背就要直，工作用的椅背還要有些前傾，然而，休閒用的要有些許向後凹陷，讓人坐起來可以全身放鬆。或許，大家也可以猜猜看，《少憩》裡婦人選擇的是哪種類型的藤椅呢？

如同在巷口就能遇見的婦人，熟悉的空間擺設，以及每個家裡都有的那張，讓人一坐下就想睡覺的神奇椅子。劉精枝的《少憩》，放在九十年後的今天看來，還是同樣親切。

所以，故事即將說完，你有想起家裡那張一坐下去就昏昏欲睡的椅子了嗎？會不會有畫家在一旁虎視眈眈呢？

本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，原文「【名單之後】撐著，先不睡！劉精枝和他的《小憩》」未經同意，請勿轉載。