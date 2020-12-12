大家都愛用的國民萬靈丹：綠油精

文︱簡單

圖︱聯合報系資料

如果要問哪一首廣告歌旋律一出，無論老中青三代都可以立刻哼上幾句的，「綠油精」當數一數二。「綠油精，綠油精，爸爸愛用綠油精，哥哥姊姊妹妹都愛綠油精，氣味清香綠油精。」這首家喻戶曉的廣告歌從1960年代中傳唱至今，輕鬆簡單的歌詞幾乎人人琅琅上口，也是台灣第一首註冊成為聲音商標的廣告歌曲。而小小一瓶、綠色的油精，因為用途廣泛，是家庭醫藥箱裡的常備藥，更是老老少少隨身包裡的必需品。

1964年問世的綠油精，成為新萬仁歷久不衰的金雞母。（圖片來源：1967.04.04，《聯合報》第四版）

招牌商標與廣告歷久不衰

「綠油精」的製造商是新萬仁製藥股份有限公司，1964年推出標榜可治肚痛、齒病、蚊蟲咬傷的「綠油精」。其實「綠油精」問世前，已經出現許多性質相似的產品，例如百花油、紅花油和驅風油等，主要成分都含有Methyl salicylate（甲基水楊酸，俗稱冬青油）以及Menthol（薄荷腦），可消腫、止痛、止癢。然而，市面上的「油精」上百種，相較於其他油精的透明無色，綠油精的特色來自於它顏色夠「綠」，也是產品名稱的由來。綠油精之所以是綠色的，有一說法是因為添加了葉綠素，這也可從成份表中的「Chlorophyll Copper(銅葉綠素)」窺見端倪。

不論搭車暈眩、考生或運匠熬夜精神不濟，只要在太陽穴、人中或耳後抹上一點「綠油精」，清涼的氣味讓人立即醒腦。以前醫療環境不像現在如此便利，若有各種不嚴重的雜症，取得便利且價格不貴的綠油精便被廣泛用於緩解各種小病痛，除了可抹外，一開始綠油精甚至可食，因此，「綠油精」很快就成為解囊妙方的萬靈丹。早期政府是批准這類的油精可口服的，直到發生多起幼兒中毒事件後，1970年代政府於是下令更改規定僅限於外用，但是，仍有不少長輩讓小孩誤食，使得醫師們不得不嚴正呼籲家長提高警覺，（〈孩子不適切勿濫用成藥 退燒止吐針劑尤應避免〉，1979.06.13，《聯合報》第三版）可見得當時廣告效益深植人心。

在綠油精問世前，新萬仁即以生產「傷風克」和「金十字胃腸藥」等成藥聞名。 （圖片來源：(上)1958.11.20，《聯合報》第四版 (下)1964.02.15，《聯合報》第一版

「綠油精」不只文字宣傳效益大，連同廣告歌曲也歷久彌新，招牌的菱形商標與包裝，更是數十年來始終如一。新萬仁推出「綠油精」時為了透過電視、電台廣放送，於是請廣告公司寫一首代表商品的廣告歌，「綠油精，綠油精⋯⋯氣味清香綠油精」，短短幾行字傳唱數十年，這首大家耳熟能詳的廣告歌也在2004年政府開放聲音商標註冊時搶得頭香。（〈「綠油精」人人會哼 廣告界國歌〉，2007.04.16，《經濟日報》A11版）事實上歌曲的旋律並非廣告公司原創，而是將世界名曲《The Old Man》填入中文歌詞，但由於曲調與歌詞數十年來未曾改變，使得消費者只要聽到這旋律，反而自動與「綠油精」劃上等號。

生活解囊良方妙用多

「綠油精」有多暢銷？曾有牙膏廠商打算以「綠油精」三字申請註冊為牙膏、牙粉的商標，但是遭到中央標準局駁回，原因是綠油精已經是眾所皆知的提神藥液，雖然產品不同，但為了避免造成消費者混淆誤以為是同公司製造的，因此不予同意。（〈申請綠油精三字 作為牙膏等商標 標準局核駁不准〉，1971.01.22，《經濟日報》第五版）早年台灣沒有高鐵，往來只能依賴公路運輸，運將們從南到北跑一趟的車程時間都不算短，逢年過節如果遇到塞車更是動輒數小時至十數小時，頻點頭昏昏欲睡時，綠油精清涼醒腦的功效正可以派上用場，而搭乘客運返鄉的乘客們也習慣使用綠油精遮掩車陣中難聞的汽油味，於是許多旅行團出團前的備品清單裡都會加上綠油精一項。當年國泰女籃遠征澳洲，在球場上素來勇猛的女將們在飛機升空後，就因為不敵暈機之苦，靠著抹綠油精度過難捱的空中之旅。（〈國泰女籃長征記〉，1972.07.28，《聯合報》第三版）

綠油精的魔力連已故的屏風表演班創辦人李國修都無法擋。1980年代他還在電視圈工作時常熬夜，為了提神，李國修索性把綠油精當成「活的鼻煙壺」。據說，受到李國修影響，後來屏風表演班的成員幾乎人手一瓶綠油精，成了綠油精最忠實的客戶群。（〈通關密語： 綠油精、深水炸彈〉，2008.05.19，《聯合報》第E2版）綠油精醒腦的效果也是考生們的最愛。每到考季，報章雜誌上的考場備忘錄，也不忘提醒考生與陪考家長攜帶綠油精等提神醒腦藥物。曾經有考生情緒過於緊張導致舊疾復發而無法繼續考試，考生母親因此特例獲准進入試場外走廊替他抹綠油精以鬆弛情緒。（〈去年應考兩手抽筋 今年赴試舊病又發〉，1981.07.02，《聯合報》第七版）

除了可以提振精神外，五、六、七年級生多少都聽過：挨打前要在手心抹綠油精比較不會痛！也因為這原因，在學校尚未禁止體罰的年代，班級裡總會有善心人士隨身攜帶綠油精，以備不時之需；（〈畢業之外〉，1980.11.01，《聯合報》第七版）；甚至役男入伍前的兵種抽籤，也謠傳在手心抹綠油精可以避免抽到「金馬獎」；或是炎炎夏日，待在沒有冷氣的大學宿舍裡，學長姐們傳授偏方，在頸後、腋下和膝窩塗滿綠油精，也會沁涼到底瞬間消暑。至於這些都市傳說的真實效果如何，就成了一代傳一代大家茶餘飯後的共同回憶。

「綠油精」陪伴許多台灣人從青春到年邁，走過近一甲子的時光，幫助醒腦或消炎止癢的藥品隨著全球化貿易來臨，消費者選擇也更加多元。「綠油精」在經典版本的菱形包裝外，也不斷推陳出新，陸續推出方便攜帶的滾珠瓶及軟膏，然而，不論包裝如何改變，不變的始終是那股清新沁涼的怡人香味。

綠油精宣傳效益大，很快就成為解囊妙方的萬靈丹。（圖片來源：1967.07.24，《聯合報》第一版）

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