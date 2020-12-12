快訊

新冠境外移入今再增8例 指揮中心下午2時緊急記者會

日職／陳偉殷傳加盟阪神隊 美媒也跟進

大家都愛用的國民萬靈丹：綠油精

聯合新聞網 / 報時光
圖片來源：1967.07.05，《聯合報》第一版
圖片來源：1967.07.05，《聯合報》第一版

文︱簡單

圖︱聯合報系資料

如果要問哪一首廣告歌旋律一出，無論老中青三代都可以立刻哼上幾句的，「綠油精」當數一數二。「綠油精，綠油精，爸爸愛用綠油精，哥哥姊姊妹妹都愛綠油精，氣味清香綠油精。」這首家喻戶曉的廣告歌從1960年代中傳唱至今，輕鬆簡單的歌詞幾乎人人琅琅上口，也是台灣第一首註冊成為聲音商標的廣告歌曲。而小小一瓶、綠色的油精，因為用途廣泛，是家庭醫藥箱裡的常備藥，更是老老少少隨身包裡的必需品。

1964年問世的綠油精，成為新萬仁歷久不衰的金雞母。（圖片來源：1967.04.04，《聯合報》第四版）
1964年問世的綠油精，成為新萬仁歷久不衰的金雞母。（圖片來源：1967.04.04，《聯合報》第四版）

招牌商標與廣告歷久不衰

「綠油精」的製造商是新萬仁製藥股份有限公司，1964年推出標榜可治肚痛、齒病、蚊蟲咬傷的「綠油精」。其實「綠油精」問世前，已經出現許多性質相似的產品，例如百花油、紅花油和驅風油等，主要成分都含有Methyl salicylate（甲基水楊酸，俗稱冬青油）以及Menthol（薄荷腦），可消腫、止痛、止癢。然而，市面上的「油精」上百種，相較於其他油精的透明無色，綠油精的特色來自於它顏色夠「綠」，也是產品名稱的由來。綠油精之所以是綠色的，有一說法是因為添加了葉綠素，這也可從成份表中的「Chlorophyll Copper(銅葉綠素)」窺見端倪。

不論搭車暈眩、考生或運匠熬夜精神不濟，只要在太陽穴、人中或耳後抹上一點「綠油精」，清涼的氣味讓人立即醒腦。以前醫療環境不像現在如此便利，若有各種不嚴重的雜症，取得便利且價格不貴的綠油精便被廣泛用於緩解各種小病痛，除了可抹外，一開始綠油精甚至可食，因此，「綠油精」很快就成為解囊妙方的萬靈丹。早期政府是批准這類的油精可口服的，直到發生多起幼兒中毒事件後，1970年代政府於是下令更改規定僅限於外用，但是，仍有不少長輩讓小孩誤食，使得醫師們不得不嚴正呼籲家長提高警覺，（〈孩子不適切勿濫用成藥 退燒止吐針劑尤應避免〉，1979.06.13，《聯合報》第三版）可見得當時廣告效益深植人心。

在綠油精問世前，新萬仁即以生產「傷風克」和「金十字胃腸藥」等成藥聞名。 （圖片來源：(上)1958.11.20，《聯合報》第四版 (下)1964.02.15，《聯合報》第一版
在綠油精問世前，新萬仁即以生產「傷風克」和「金十字胃腸藥」等成藥聞名。 （圖片來源：(上)1958.11.20，《聯合報》第四版 (下)1964.02.15，《聯合報》第一版

「綠油精」不只文字宣傳效益大，連同廣告歌曲也歷久彌新，招牌的菱形商標與包裝，更是數十年來始終如一。新萬仁推出「綠油精」時為了透過電視、電台廣放送，於是請廣告公司寫一首代表商品的廣告歌，「綠油精，綠油精⋯⋯氣味清香綠油精」，短短幾行字傳唱數十年，這首大家耳熟能詳的廣告歌也在2004年政府開放聲音商標註冊時搶得頭香。（〈「綠油精」人人會哼 廣告界國歌〉，2007.04.16，《經濟日報》A11版）事實上歌曲的旋律並非廣告公司原創，而是將世界名曲《The Old Man》填入中文歌詞，但由於曲調與歌詞數十年來未曾改變，使得消費者只要聽到這旋律，反而自動與「綠油精」劃上等號。

生活解囊良方妙用多

「綠油精」有多暢銷？曾有牙膏廠商打算以「綠油精」三字申請註冊為牙膏、牙粉的商標，但是遭到中央標準局駁回，原因是綠油精已經是眾所皆知的提神藥液，雖然產品不同，但為了避免造成消費者混淆誤以為是同公司製造的，因此不予同意。（〈申請綠油精三字 作為牙膏等商標 標準局核駁不准〉，1971.01.22，《經濟日報》第五版）早年台灣沒有高鐵，往來只能依賴公路運輸，運將們從南到北跑一趟的車程時間都不算短，逢年過節如果遇到塞車更是動輒數小時至十數小時，頻點頭昏昏欲睡時，綠油精清涼醒腦的功效正可以派上用場，而搭乘客運返鄉的乘客們也習慣使用綠油精遮掩車陣中難聞的汽油味，於是許多旅行團出團前的備品清單裡都會加上綠油精一項。當年國泰女籃遠征澳洲，在球場上素來勇猛的女將們在飛機升空後，就因為不敵暈機之苦，靠著抹綠油精度過難捱的空中之旅。（〈國泰女籃長征記〉，1972.07.28，《聯合報》第三版）

綠油精的魔力連已故的屏風表演班創辦人李國修都無法擋。1980年代他還在電視圈工作時常熬夜，為了提神，李國修索性把綠油精當成「活的鼻煙壺」。據說，受到李國修影響，後來屏風表演班的成員幾乎人手一瓶綠油精，成了綠油精最忠實的客戶群。（〈通關密語： 綠油精、深水炸彈〉，2008.05.19，《聯合報》第E2版）綠油精醒腦的效果也是考生們的最愛。每到考季，報章雜誌上的考場備忘錄，也不忘提醒考生與陪考家長攜帶綠油精等提神醒腦藥物。曾經有考生情緒過於緊張導致舊疾復發而無法繼續考試，考生母親因此特例獲准進入試場外走廊替他抹綠油精以鬆弛情緒。（〈去年應考兩手抽筋 今年赴試舊病又發〉，1981.07.02，《聯合報》第七版）

除了可以提振精神外，五、六、七年級生多少都聽過：挨打前要在手心抹綠油精比較不會痛！也因為這原因，在學校尚未禁止體罰的年代，班級裡總會有善心人士隨身攜帶綠油精，以備不時之需；（〈畢業之外〉，1980.11.01，《聯合報》第七版）；甚至役男入伍前的兵種抽籤，也謠傳在手心抹綠油精可以避免抽到「金馬獎」；或是炎炎夏日，待在沒有冷氣的大學宿舍裡，學長姐們傳授偏方，在頸後、腋下和膝窩塗滿綠油精，也會沁涼到底瞬間消暑。至於這些都市傳說的真實效果如何，就成了一代傳一代大家茶餘飯後的共同回憶。

「綠油精」陪伴許多台灣人從青春到年邁，走過近一甲子的時光，幫助醒腦或消炎止癢的藥品隨著全球化貿易來臨，消費者選擇也更加多元。「綠油精」在經典版本的菱形包裝外，也不斷推陳出新，陸續推出方便攜帶的滾珠瓶及軟膏，然而，不論包裝如何改變，不變的始終是那股清新沁涼的怡人香味。

綠油精宣傳效益大，很快就成為解囊妙方的萬靈丹。（圖片來源：1967.07.24，《聯合報》第一版）
綠油精宣傳效益大，很快就成為解囊妙方的萬靈丹。（圖片來源：1967.07.24，《聯合報》第一版）


⭐️懷舊廣告圖像庫

收錄1951年以來報紙標語、廣告插畫、漫畫等圖像，暢遊風華台灣

⭐️報時光

2018年誕生報時光品牌，致力老報文化復興運動，以創意設計能量傳遞時光故事，找回好好生活的初心與人情。獲得更多時光故事與老派系列收藏訊息，歡迎加入粉絲團。


廣告 熬夜 閱讀專題

延伸閱讀

王月3度朝聖超嗨 曝李國修名劇向「歌劇魅影」致敬

《東協十國商標註冊系列》－ 3 東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：馬來西亞和緬甸篇

久未在螢光幕露面 王月暴瘦10公斤

「極光」哈密瓜熱銷遭冒用 嘉縣府公告禁用未授權商標

相關新聞

大家都愛用的國民萬靈丹：綠油精

如果要問哪一首廣告歌旋律一出，無論老中青三代都可以立刻哼上幾句的，「綠油精」當數一數二。「綠油精，綠油精，爸爸愛用綠油精，哥哥姊姊妹妹都愛綠油精，氣味清香綠油精。」這首家喻戶曉的廣告歌從1960年代中傳唱至今，輕鬆簡單的歌詞幾乎人人琅琅上口，也是台灣第一首註冊成為聲音商標的廣告歌曲。

來自50年後的書：〈夜市文物室〉一次性餐具的未來出版品

如果從未來回頭看現在所處的時代，會對人們過度使用資源的情景，產生哪些感觸或想法呢？ 透過時間的換位思考，以不同角度觀看一次性餐具與生活、環境之間的關係，理解一次性餐具使用歷史之來龍去脈，不一味否定一次性餐具存在的價值，而是引起思考，現在的我們是不是有更好的使用選擇？接著去付諸行動、加以落實。 〈夜市文物室〉是一本結合歷史與想像的書，收錄一次性餐具的歷史及文物檔案，省思人們的行為及使用的器物是如何影響生活及環境。

【臺灣服飾誌】日治中期的臺灣仕紳百搭服裝是什麼？

西裝是現代男性幾乎人手一件的必備服裝，那麼在日治時期，西裝是誰在穿的呢？

在島嶼與世界間旅行——太平洋島民的探險與發現之旅

莫耶杭亞並非第一個踏上歐洲土地的太平洋島民。1769年3月，大溪地人阿胡托魯（Ahutoru）隨著法國探險家布干維爾（Louis Antoine de Bougainville）環繞地球航行的艦隊回到法國，在繁華的巴黎待了將近一年，見到了法王路易十五與哲學家狄德羅（Denis Diderot），還去欣賞了歌劇。

Openbook好書獎頒獎典禮：陳栢青領獎樂到「脫衣」、得獎人共勉出版之路誓不做「軟弱者」

2020 Openbook好書獎昨（12/5）日下午舉行頒獎典禮，年度中文創作得主《尖叫連線》陳栢青被主持人調侃是本屆最失控得獎隊伍，因為第一次看到有得獎者樂到在台上脫衣服。他的編輯寶瓶文化朱亞君則表

除文化使命、族人期許，當代原住民巫師還做些什麼？

為什麼要研究「巫文化」 巫師不只是族人的心靈寄託，更背負文化傳承的壓力。中研院民族所胡台麗、劉璧榛與《當代情境中的巫師與儀式展演》研究群，透過田野調查、儀式參與觀察、禱詞口述翻譯、物的考證等方式，盼

蔡佾霖／調查阿公經歷簿──跟著鹽田少年走一趟精彩人生

在阿公長住臺北的日子，有時候我會跟他聊天。有一次跟他一起唸英文字母，唸到最後一個「Z」的時候，阿公就說：「不對啦！這個在日本時代叫zedo！」模模糊糊間，好像突然意識到阿公以前是日本人。

哲學為根、政經為骨，奇幻是她的日常籤詩：唐鳳心中的10大好書

延伸閱讀： 【2020OB好書獎】開箱天才IT大臣唐鳳書櫃！一起暢聊她的閱讀起源 2020 Openbook好書獎 遴選40本年度書單出爐！ 文／郝妮爾（作家） 攝／Kris Kang

2020 Openbook好書獎 遴選40本年度書單出爐！

深受華文出版界矚目的年度盛事：「2020 Openbook好書獎」，於今日（12/1）揭曉。從200部入圍決審的作品中，選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書／年度青少年圖書」、「年度生活書」四大獎項，共計40本好書。

【2020OB好書獎】開箱天才IT大臣唐鳳書櫃！一起暢聊她的閱讀起源

文／郝妮爾（作家） 攝／Kris Kang 出版業的年度盛事——Openbook好書獎，即將於今（12/1）正午揭曉得獎名單。在評審團如火如荼進行各獎項的評選時，本年度的閱讀代言人，政務委員唐鳳，

詩人的觸覺旋律——從葉笛的吉他「彈」起

　　作為一個文青，熱愛音樂是必要的。 　　走在華山文創園區，隨機向路人發問，最喜歡的音樂是什麼？有人愛民謠，有人愛滾搖樂，也有人愛古典交響曲。沒有人會不愛音樂，只因那聲響如此至著迷，反覆迴盪在耳窩裡。 　　我們都熱愛音樂，但不見得會演奏，最多就是上KTV熱唱一波，讓洗腦般的旋律從腦海中解放開來。對現代人來說，要學樂器這件事，可能是過分耗神耗力了些。認份一點的人摸摸鼻子，覺得自己沒啥天分，把時間跟金錢花費在其他的事。畢竟音樂這種東西，還是用來陶冶心靈罷了。 　　但1950年代的葉笛並非如此。他既寫詩，也彈吉他，幾乎是所有羅曼小說會出現的浪漫青年。他暢談藝術，彈琴自娛，側臉隱然有少年的孤單。惹得我們不禁自嘆，六十年前的純種文青，實在是過分多才多藝了。

爭遺產、政鬥、監控枕邊人！秦漢竹簡爬梳兩千年前的婚姻律令

國家如何監管草民婚姻？ 婚姻，是修成正果，還是愛情墳墓？每個人的想像或有不同。但回顧爭取婚姻平權的歷程，常有人問：「為何要勞師動眾爭那一張紙？」婚姻只是一紙證書嗎？究竟還代表了哪些意義？ 「研之有

熱門新聞

【章魚法官來說法】張瑜鳳／你的要約，我的承諾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。