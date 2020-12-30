【故宮文物月刊】寶相重光─清乾隆金壽佛修護記

文︱林永欽（任職於國立故宮博物院登錄保存處）

圖︱國立故宮博物院提供

「呼畢勒罕—清代活佛文物大展」於2020年11月28日於北部院區接續展出，展出的珍貴清宮藏傳佛教文物數量頗豐，許多文物過去因狀況未臻理想而從未公開展示，藉此展覽機會，在器物處及登錄保存處修護科同仁的通力合作之下，在有限的時間與人力之下，總計維護與修護超過六十件文物，使其劣化或損壞的狀況獲得改善，因而得以首次呈現在國人面前。

清乾隆金壽佛（八成金）背景與狀況

此清乾隆〈金壽佛〉為清宮惇本殿、毓慶宮舊藏，根據清室善後委員會的紀錄：「品名〈八成金佛座〉，加註『帶破佛三尊共重一百零七兩二錢』」；另於民國四十至四十三年間（1951-1954）的存臺文物清點紀錄中，清點結果記載：「（1835-1837）待審查乾隆款；實為壹件，殘缺不全。」可知，文物原為一組件，底座有「大清乾隆年敬造」款，其上有三尊佛像，在文物登錄時分別給予三尊佛像一個獨立的編號，故此有「實為一件」之清點紀錄。佛像損壞狀況嚴重，已達「殘缺不全」之程度，且於清宮時期即已受損。

整組文物的組成為一佛、二菩薩，佛像背後均有背光。三尊佛像各自以不同材料雕製而成，主尊佛像由朱紅色珊瑚雕製，從造像及手持物特徵來看，一面二臂二足，身主紅膚，結跏跌坐，雙手禪定托寶瓶，應為西方蓮華部的統御者無量壽佛。在漢傳佛教系統常見的一舖三尊像，主尊為阿彌陀佛（無量壽佛是阿彌陀佛的另一種形式）時，左、右兩側脇侍菩薩通常為大勢至菩薩與觀音菩薩。左側脇侍菩薩由青金石雕製，大勢至菩薩在藏傳佛教系統中屬東方金剛部，其代表的顏色即為藍色。右側脇侍菩薩則為白玉雕成，由於菩薩身上左肩披帛上有一羊頭造型裝飾，顯示其為受西藏影響的左肩披羚羊皮之觀音菩薩。佛像損壞狀況嚴重，其中除右側脇侍菩薩存較為完整外，主尊佛像一上臂與下臂缺失，左側脇侍菩薩受損最為嚴重，身體缺失，僅存青金石雕刻之佛首、蓮座與背光。（圖1、2）隨後在器物處同仁的搜尋之下，於品名清咸豐〈金垂掛〉的文物中發現原屬於此件文物之殘件，包括青金石雕製的髮髻二件、手臂（下臂）一段、手掌部位破裂缺損，以及金屬臂釧二件，一完整一頂端斷裂。（圖3）經辨識後，髮髻分屬二尊菩薩所脫落；手臂屬大勢至菩薩，臂釧完整者亦屬大勢至菩薩，頂端斷裂者為主尊無量壽佛右臂臂釧原銲接部位斷脫。

圖1 清 乾隆 金壽佛 國立故宮博物院藏 早期檔案照片

圖2 清 乾隆 金壽佛 修護前 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖3 清 咸豐 金垂掛 脫落構件中發現原屬清乾隆〈金壽佛〉之缺失構件 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

修護的挑戰與實務

在此一修護案例中存在一些挑戰，比較大的挑戰是大勢至菩薩缺損嚴重，必須予以復原修復，但是在博物館文物修護倫理的規範下，必須避免臆測性的修復，方可避免文物因修復之後造成其真實性受到質疑。在一舖三尊的造像，左右脇侍的造型與手印通常為鏡像，即手勢相同而左右相反，因此左脇侍大勢至菩薩雖缺損嚴重，僅存頭部、髮髻與一小臂及部分金屬配飾，但仍可依據右脇侍白玉觀音菩薩之樣式進行復原式修復。

無量壽佛與大勢至菩薩身體缺損部位的修復方式採以木雕彩繪之作法而非以原材料（珊瑚與青金石）製作，主要還是遵循博物館修護倫理中「可辨識性」的考量，另外其他因素還包括原材料取得問題及修復時程等問題。雖說珊瑚與青金石仍可於市場上購得，但要找到質感相近的石料，可能還是要費些心思。倘若取得的新材料質感與原文物之材料不類，對修復後的效果未必是加分的，且若與原材是一樣的，反恐令人容易產生混淆。筆者採用牛樟木進行胚體雕刻，在黏合過程中待各關節的結構關係固定穩固後，表面先施塗打底填料（Gesso，由兔皮膠調合香檳土［chalk from Champagne］而成），乾後再經修飾及砂紙打磨以獲得滑順之表面，再使用壓克力顏料進行全色處理，最後再使用無酸微晶蠟（Renaissance Micro-crystalline wax）塗佈拋光，可獲得與原材料相近之表面光澤。雖然修復材料並非原本的珊瑚與青金石，但最終的修復結果在保有足夠的「可辨識性」的前提下，仍可滿足整體文物的視覺諧調性與清代宮廷工藝的精緻性。（圖4～6）

至於佛像身上的金屬裝飾配件如缺失不全的披帛、臂釧、手環，以及金屬配件上脫落缺失的鑲嵌綠松石等，在此次的修護中，原則上保留目前的狀況不加以處理，在經過結構性的修護處理之後，文物狀況已由完全無法安全持拿及展出的狀況獲致良好的修護成果，亦符合「最少量干預」的博物館文物修護原則規範。

圖4 清 乾隆 金壽佛 無量壽佛身體部位修補後全色前及修護後全貌 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖5 清 乾隆 金壽佛 左脇侍大勢至菩薩身體部位修補後全色前及修護後全貌 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

圖6 清 乾隆 金壽佛 右脇侍觀音菩薩修護後 國立故宮博物院登錄保存處修護紀錄

本文摘錄自《故宮文物月刊》452期11月號，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。